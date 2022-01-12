Netflix отчитался за 2021 год и раскрыл планы на 2022-й. Самое важное

В конце января стриминговый сервис Netflix поделился отчетом работы за 2021 год и за четвертый квартал в частности. Разбираемся, что интересного рассказал директор по контенту Тед Сарандос. Спойлер: акции компании упали, корейские шоу на пике популярности, а цена за подписку начинает расти.

Что с контентом?

Netflix планирует потратить в 2022 году 19 млрд долларов на контент, что на 13% больше, чем в 2021-м. В том числе стриминг планирует активно расширять свой портфель игр (сейчас их десять). Первые мобильные игры появились на сервисе осенью.

Сарандос официально подтвердил новость о выходе второго сезона «Игры в кальмара»: «Вселенная „Игры в кальмара“ только начинается». Это было первое заявление от официального представителя Netflix. Информации о дате выхода и начале съемок пока что нет, но ранее режиссер Хван Дон-хёк рассказал, что сюжет, скорее всего, будет сосредоточен на Фронтмене (персонаже в золотой маске) и на Ги Хуне.

«Ведьмак: Происхождение»

В ноябре стриминг поделился списком премьер, которые ожидают зрителей в 2022 году. Среди них, например, сериал по игре «Resident Evil», аниме «Киберпанк: Бегущие по краю», приквел «Ведьмака» («Ведьмак: Происхождение»), четвертый сезон «Очень странных дел», второй сезон «Алисы в пограничье», третий сезон «Академии „Амбрелла“», аниме-приквел по «Армии мертвецов», а в последнем квартале этого года выйдет долгожданный сиквел «Достать ножи» Райана Джонсона. Также ранее стало известно, что на Netflix появится аниме по «Скотту Пилигриму».

В 2021 году Netflix выпустил три проекта, которые стали самыми популярными за всю его историю: «Игра в кальмара», «Красное уведомление» и «Не смотри наверх». В прошлом году Netflix также стал лидером среди стримингов и телесетей по количеству наград, которые его проекты взяли на премии «Эмми», а кроме того, получил больше всего номинаций на премию «Оскар» в прошлом году.

Платформа планирует выпустить в 2022-м более 25 сериалов, шоу и фильмов на корейском языке. Подробнее о корейских сериалах, которые должны выйти в этом году, мы писали здесь. Ранее сайт FlixPatrol, который отслеживает популярность фильмов и сериалов на стриминговых площадках, подсчитал, что азиатский контент на Netflix начинает доминировать в последние годы над европейским. Его количество увеличилось с 4,2% в первом квартале 2020 года до 16,8% в четвертом. Это 300%-ный рост.

Еще Netflix запустил сайт с новостями о его проектах. Он называется «Тудум» в честь звука заставки. На нем публикуются интервью, гайды, дополнительные материалы к проектам стриминга и многое другое.

А что с деньгами?

«Игра в кальмара»

Выручка Netflix за 2021 год составила 30 млрд долларов (она выросла на 19% по сравнению с предыдущим годом), а прибыль (до вычета всех процентов и налогов) — 6,2 миллиарда. Она выросла на 35%.

Четвертый квартал принес сервису 8,3 миллиона новых подписчиков, на данный момент их более 222 миллионов. Этот показатель разочаровал инвесторов, так как, по прогнозам, ожидалось, что число новых подписчиков составит 8,5 миллиона. Netflix прогнозирует, что в первом квартале 2022 года выручка сервиса вырастет до 7,9 миллиарда, а на сервис подпишется 2,5 миллиона человек. Если проследить динамику по подписчикам в 2020–2021 годах, то четвертый квартал обычно выглядит самым успешным: Q4’20 — 8,5 миллиона, Q1’21 — 3,98 миллиона, Q2’21 — 1,54 миллиона, Q3’21 — 4,38 миллиона. Под подписчиком Netflix подразумевает одного держателя аккаунта, который платит за подписку. После публикации отчетности акции Netflix упали на 22%. По мнению представителей сервиса, одна из причин такого медленного роста — высокая конкуренция со стороны других стримингов.

Сервис повысил стоимость ежемесячной подписки на 1–2 доллара в месяц в США в зависимости от плана, и теперь за стандартный тарифный план американцы будут платить 15,49 доллара в месяц. Также цены выросли и в Канаде, где стандартный тарифный план поднялся до 16,49 канадского доллара (ранее было 14,99). Коснется ли такая ценовая политика других территорий, пока неизвестно.

Единственный большой азиатский рынок, который Netflix не удается заполучить, — Китай. Как и другие американские сервисы, Netflix в стране до сих пор не представлен. В 2017 году стриминг заключил соглашение с крупнейшим китайским стримингом iQiyi, но в 2019-м тот отказался от партнерства. Пока Netflix отказался от экспансии в эту страну.

А что с Россией?

«Майор Гром: Чумной Доктор»

В прошлом году сервис анонсировал съемки первого оригинального российского сериала «Анна К» со Светланой Ходченковой по мотивам романа Льва Толстого «Анна Каренина». Также оригинальными проектами станут «Ничего особенного» с Юрой Борисовым и Дарьей Мельниковой и сериал Эдуарда Оганесяна («Чики») с Александром Петровым в главной роли. Помимо этого, у стриминга в планах сериал-драма о 1990-х, работать над которым будет белорусский режиссер Дарья Жук. Сколько компания планирует потратить на локальном рынке, не уточняется.

По данным сайта Flix Patrol, стало известно, что «Майор Гром: Чумной Доктор» занял 21-ю строчку в мировом рейтинге самых популярных фильмов 2021 года.

В декабре выяснилось, что ​​Роскомнадзор внес Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов. Теперь владельцу Netflix нужно будет вести деятельность через российское юридическое лицо и включить в каталог 20 российских федеральных каналов. Согласно принятому в этом году закону, это обязаны делать все включенные в реестр аудиовизуальные сервисы начиная с 1 марта 2022-го.