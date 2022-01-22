Что посмотреть дома? Советуют Сергей Горошко, Оксана Карас и Александр Невский

Актерам, режиссерам и сценаристам тоже нужен отдых! Поэтому в новогодние праздники они, как и мы, изрядное время провели на диване за просмотром кино. Мы попросили их рассказать, какие фильмы и сериалы им больше всего понравились и что бы они посоветовали посмотреть нашим читателям.

Олег Трофим Режиссер, сценарист, продюсер

Я поклонник творчества Розамунд Пайк еще со времен фильма Эдгара Райта «Армагеддец» и «Долгого падения» Паскаля Шомеля. Ну и, конечно, Питер Динклэйдж, исполнивший роль Тириона Ланнистера в саге «Игра престолов», — мой краш навеки. Посмотреть на их ансамбль для меня было все равно что отправиться в Диснейленд. К сожалению, персонаж Питера для меня лично оказался недостаточно развит, но вот Розамунд Пайк в итоге раскрылась на все сто процентов, оторваться было невозможно.

При этом больше всего мне запомнился эпизодический персонаж Мэйкона Блэра, который, кстати, в 2017-м дебютировал как режиссер с фильмом «В этом мире я больше не чувствую себя как дома» (настоятельно рекомендую к просмотру). «Аферистка» подойдет для любого настроения. Это увлекательная яркая картина с динамичным развитием и отличным юмором о реальных мошеннических схемах — затягивает на раз-два. После просмотра остается некоторая дрожь в коленках, глазки бегают, хочется говорить о фильме, пересмотреть отдельные сцены, обсудить сюжет с друзьями и зарыться в статьи о нем.

Сергей Горошко Актер

Это классное, смешное, доброе и непошлое британское кино про то, что любовь может быть очень разной и при этом настоящей. В нем крутейший саундтрек. Конечно, песня Билли Мэка — лучший новогодний трек всех времен. А танец Хью Гранта я еще пару лет назад выучил. Круто, что это кино можно включить в любом настроении и все равно втянуться. А после просмотра станешь чуточку счастливее, чем был. Всегда!

Оксана Карас Режиссер, сценарист

Самое сильное киновпечатление новогодних праздников — фильм Юхо Куосманена «Купе номер 6», который был в моем вишлисте с лета. И вот наконец Питер, Дом кино, почти пустой зал, за окном так же, как и в кадре, — снежно, вьюжно и очень холодно. Я знала, что иду на фестивальный хит (Гран-при в Каннах), и совершенно не ожидала, что получу два часа абсолютного зрительского счастья. «Купе номер 6» — настоящее актерское кино. Очень простое по сюжету и аскетичное по средствам выразительности (в купе сильно не разгуляешься, но режиссер легко справляется, то вытаскивая героев гулять по ночному Петрозаводску, то подселяя к ним еще попутчиков).

В начале фильм прикидывается классическим роуд-муви. Студентка из Финляндии (Сейди Хаарла) садится в поезд, пытаясь сбежать от своей московской влюбленности (Динара Друкарова) под предлогом того, что ей надо посмотреть петроглифы в Мурманске. Одно купе ей приходится разделить с простым русским шахтером (потрясающая роль Юры Борисова). И внезапно это нечаянное соседство помогает обоим осознать свое одиночество и поверить, что каждый из них достоин безусловного принятия и любви. К концу фильм поднимается без драмы и надрыва на совершенно невероятный уровень экзистенциального шедевра.

Почему я советую смотреть это кино? Потому что это один из лучших фильмов о любви, хотя между героями и случается только один поцелуй. Но какой! Разряды тока и тонны тоски по тому самому, подлинному, настоящему. Тут и травма отверженности, и взаимный страх близости при невероятной жажде любви. Мне кажется, этот фильм — лучшая терапия для всех разбитых сердец и для тех, кто верит и надеется встретить родную душу. Ну, и бонусом очень живые и смешные диалоги (за них отвечала Любовь Мульменко) и целая россыпь роскошных ролей второго плана (Юлия Ауг, Динара Друкарова).

Роман Кантор Сценарист, режиссер, продюсер

На праздниках я посмотрел документальный сериал Адама Кертиса «Не могу выкинуть тебя из головы». Он вышел год назад, но у меня все не доходили руки до него. Я фанат этого автора, он работает на стыке документалистики, видеоэссеистики и, не побоюсь этого слова, современного искусства. Кертис давно в своих других работах поднимает вопросы влияния на общественное мнение, развития пропаганды и ее влияния на исторические процессы, психоанализа и того, как зародился пиар. В этой работе он синтезирует и свой художественный метод: находит уникальные архивные материалы и сопоставляет их с интересной, парадоксальной музыкой. В этом сериале Кертис все свои любимые темы доводит до абсолюта, это его самое точное высказывание по форме и содержанию из всех предыдущих. Он называет это эмоциональной историей ХХ века. То есть достаточно большие исторические процессы показаны через частные истории людей, которые были их частью.

Это сериал BBC, и на сайте компании он описан так: «Любовь, власть, деньги, призраки империи, конспирологические теории, искусственный интеллект и ты». Это очень точное описание того, о чем сериал.

«В роли Рикардо»

Александр Невский Продюсер, актер, режиссер

Рождественские и новогодние праздники начинаются в Америке раньше, чем в России, и у меня они совпали с голосованием за присуждение премии «Золотой глобус» (в жюри которой я вхожу уже много лет). Поэтому в декабре и январе я посмотрел практически все новые нашумевшие фильмы и телесериалы. Наибольшее впечатление на меня произвели драмы «В роли Рикардо» Аарона Соркина (и пронзительная игра Николь Кидман в этой картине) и «Власть пса» с Бенедиктом Камбербэтчем. Я сам только что закончил работу над вестерном («Нападение на Рио Браво») и поэтому был поражен тому размаху, с которым был снят этот проект Netflix.

Если же говорить о сериалах, то не буду оригинален и выделю «Игру в кальмара». Хотя идея подобных игр на выживание, на мой взгляд, была прекрасно раскрыта еще в классическом боевике Шварценеггера «Бегущий человек».

«Не смотрите наверх»

Анар Халилов Актер

Наверное, наибольшее впечатление на меня произвели два совершенно разных — и по жанру, и по времени, и по стилистике — фильма. Это «Не смотрите наверх» и «Ненависть».

Первый — это крутая актуальнейшая сатира, в которой остро показаны наша действительность, все грани современного мира и человека, живущего в нем. Кинематографически прекрасный ход — сделать фильм комедией. Если снимать картину, поднимающую фундаментальные проблемы без юмористической прослойки, будет очень уж тяжело смотреть. Этот фильм можно и нужно смотреть в любом настроении, а после просмотра каждый почувствует и вынесет что-то свое. Но фильм точно попадет в вас!

А вот «Ненависть» нужно смотреть подготовленным, хотя режиссер Матьё Кассовиц считает, что это комедия. Если у вас представление о Франции было такое, как у меня, довольно однобокое и стереотипное, хотя я был там много раз, вы поймете, что там все на самом деле не так просто и не прилизано туристической романтикой, как вам казалось.

«Озарк»

Сергей Гилев Актер

В праздники я спал примерно десять дней, а все остальное время смотрел с женой «Озарк» — она не хотела, я настаивал. В итоге она сдалась, осталась довольна, и я остался доволен, но с оговорками. В целом сериалов сейчас слишком много. После первого сезона сначала все забывают обо всем, и приходится смотреть рекап, чтобы начать второй. Потом вся интрига, которая была подвешена в конце первого сезона, кончается и рассасывается за десять минут первой серии второго.

Поэтому мы все-таки посмотрели кино. Там все хотя бы начинается и заканчивается всегда за пару часов. Начали смотреть «Аннетт». Это кошмар и страдания. Мюзикл, который начинается тоскливой песней, а продолжается еще более дурными. Зачем мне его досматривать, если я страдаю? Чем бы его заесть? Всегда есть «Мимино», всегда есть «Джанго», но и они надоедают. Выбрали «Однажды в... Голливуде» — как же хорошо! Этот фильм идет три часа, так что, скорее всего, вы полностью смотрели его всего один или два раза. Это топ и радость. Настроение улучшилось.

Софья Лебедева Актриса

Все новогодние праздники я смотрела сериал «Наследники». Многие мои друзья и коллеги давно советовали посмотреть это шоу, но из-за плотного графика съемок я все никак не успевала. За новогоднюю неделю я посмотрела все три сезона на одном дыхании и нахожусь под большим впечатлением. Потрясающий сценарий, игра актеров, стиль съемки, смыслы, темы, юмор. Я бы сказала, что это почти Шекспир XXI века. Те, кто еще не смотрел, я завидую вам!

Я смотрела «Наследников» с большим внутренним напряжением и интересом, потому что там столько неожиданных событий и большой ритм происходящего, что дыхание перехватывает. Многие вопросы поставлены в нем остро и жестко, многие шутки в сериале за пределами рамок морали. Настроение, с которым стоит включать, — готовность думать, ерзать от чувства неудобства при просмотре, по уши влюбляться в актерский состав и наслаждаться столь захватывающей и местами смешной драмой.

Михаил Тройник Актер

Смотрел в последние дни праздников Гаса Ван Сента, это был фильм про последний период жизни Курта Кобейна. Хотя главного героя зовут Блейк, отсылка к музыканту очевидна. Посмотреть его мне посоветовал один крутой режиссер и сценарист со словами, что Гас Ван Сент начал снимать подобное кино после того, как увидел творчество венгерского артхаусного режиссера Белы Тарра. Я фанат последнего, поэтому мне было интересно, как его работы влияют на других художников.

Больше всего мне запомнились долгие кадры, как герой идет домой, медитативные кадры природы, мелочи и простые детали. Фильм стоит включить, если чувствуете одиночество и необходимость творчества. Мне кажется, картина как раз о взаимодействии этих двух состояний.

Симона Куст Модель, актриса

Во время праздников, когда властвует ленивое настроение, функцию рекомендаций и выбора фильма я чаще всего предоставляю Netflix. Так я, собственно, и познакомилась с фильмом «Власть пса». Безумно красивый трейлер и блистательный актерский состав сделали свое дело, и я нажала кнопку «смотреть». Я мастер засыпать во время просмотра фильмов на диване или в кинотеатре, но в этот раз я не могла оторвать взгляд от экрана.

В рецензиях многие жаловались на черепашью скорость картины, а я, напротив, устала от блокбастеров и погони за количеством кадров в секунду. Атмосфера, картинка, отношения персонажей, сюжет и его повороты заставляли меня приподнимать брови. На финальных титрах я ахала и охала.