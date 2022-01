10 лучших трейлеров недели: Оскар Айзек прыгает по крышам, а Юра Борисов спасается от ада

Нажмите на карточку «Буду смотреть», и мы предупредим, когда заинтересовавший вас фильм или сериал станет доступен для просмотра

«Лунный рыцарь»

Сериал Marvel о бывшем морпехе с диссоциативным расстройством личности Марке Спекторе (Оскар Айзек). Ему и так было тяжело жить с несколькими личностями, но ситуация еще сильнее усложнилась, когда египетский бог луны Хонсу выбрал Спектора своим аватаром: для героя новые способности оказались скорее проклятьем, чем благословением. В шоу также снялись Итан Хоук (лидер секты Артур Хэрроу, который помогает Спектору) и Гаспар Ульель, недавно погибший в возрасте 37 лет. Он сыграл злодея Антона Могарта, Полуночного человека.

«Капитан Волконогов бежал»

Драма Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, вошедшая в основной конкурс Венецианского фестиваля. Федор Волконогов (Юра Борисов) — сотрудник правоохранительных органов, активно принимающий участие в репрессиях. Но потом он сам оказывается подозреваемым и скрывается на городских окраинах. Ночью Волконогову является вестник с того света и предупреждает, что после смерти того ждут вечные муки в аду. У капитана есть возможность попасть в рай, если он раскается и хотя бы один человек его простит.

«Не сработало»

Сериал с Энн Хэтэуэй и Джаредом Лето, основанный на подкасте WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork. В центре истории — создание и крах WeWork, американской компании, которая занималась управлением коммерческой недвижимостью и предоставляла место для стартапов. WeWork была перспективным проектом, но в итоге прогорела из-за неправильного управления. Хэтэуэй и Лето играют топ-менеджеров, из-за которых это и случилось.

«Шоу Чашека!»

Шоу Netflix, основанное на платформере Cuphead. Вечно попадающий в неприятности Капхэд и его послушный брат Магмэн отправляются в приключения на остров Инквелл. По пути они заходят в казино и играют с самим дьяволом. Если выиграют — получат все деньги казино, проиграют — дьявол заберет их души. Дьявол побеждает, и теперь Капхэд и Магмэн должны найти его должников, чтобы с ним расплатиться.

«Хочу замуж»

Комедия с Милошем Биковичем и Кристиной Асмус. Журналистка Люба (Асмус) готовится к свадьбе с успешным и богатым Робертом (Сергей Гилев). Но жених решает все отменить, когда Люба звонит ему с телефона случайного прохожего, экскурсовода Сергея (Бикович). Оказывается, Люба и Сергей дружили в детстве. И теперь, чтобы позлить экс-жениха, Люба готовит фиктивную свадьбу с Сергеем. Написала и поставила фильм Соня Карпунина («Все просто»).

«Снайпер»

Режиссер Чжан Имоу поставил фильм о том, как китайские добровольцы громят американских захватчиков на Корейской войне. Главные герои — пять снайперов. Фильм претендует на рекорды бокс-офиса с кинотеатральным релизом на праздничной неделе в китайский Новый год.

«Серый кардинал»

Корейский политический триллер о закулисье предвыборных кампаний. Принципиальный кандидат от оппозиционной партии Ким (Соль Гён-гу) берет в штаб политтехнолога Со (Ли Сон-гюн из фильмов «Трудный день» и «Паразиты»). Тот выводит кандидата в лидеры предвыборной гонки, но делает это грязными методами. В это же время в доме Кима происходит взрыв. Подозрения падают на Со, и бывшие союзники становятся врагами.

«Кулаки возмездия»

Полнометражное продолжение фэнтези-сериала про боевые искусства «Ассасины Ву». Теперь главный герой в исполнении Ико Уайса отправляется в Бангкок, чтобы отомстить за смерть одного из своих. Но в процессе выясняется, что враг куда древнее и опаснее, чем казалось.

«Шэнму», 1-й сезон

Аниме-сериал про месть и криминальный мир. На глазах главного героя его отца убивают в их собственном доме. Парень отправляется искать виновных и тренируется, чтобы стать непобедимым бойцом. Путь возмездия ведет его по злачным местам всей Азии, где вскоре герой столкнется с силами куда более загадочными и влиятельными, чем он предполагал.

Hellbender

Малобюджетный хоррор, тепло принятый на жанровых фестивалях. Из-за загадочной болезни мать держит 16-летнюю дочь в безлюдной горной местности. Но девушка и там находит друзей. Однажды во время игры она съедает живого червя, который пробуждает в ней жестокость и неутолимое чувство голода.