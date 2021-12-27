«Приманка для „Оскара“»: что пишут об «Аллее кошмаров» Гильермо дель Торо

20 января в прокат выходит неонуар Гильермо дель Торо «Аллея кошмаров» с блистательным актерским составом. В триллере снялись Брэдли Купер, Кейт Бланшетт, Уиллем Дефо и Руни Мара. В мировой прокат «Аллея» вышла в декабре 2021-го и пока собрала всего 9,4 млн долларов (при бюджете в 60 миллионов). Рассказываем, что западные СМИ пишут о фильме, которому прочат номинацию на «Оскар».

О чем фильм?

В основу лег одноименный роман Уильяма Линдсэя Грешама, написанный в 1946 году (впервые его экранизировали в 1947-м). 1939 год. Стэн Карлайл (Брэдли Купер) сжигает свой дом и присоединяется к бродячему цирку, где работает фокусником. Познакомившись с грязной и жестокой карнавальной жизнью, он вместе с помощницей Молли (Руни Мара) решает устраивать собственные представления. Стэн убеждает публику, что умеет общаться с мертвыми. Его спиритические сеансы становятся популярными среди элит Нью-Йорка, а на самого Стэна обращает внимание психиатр Лилит Риттер (Кейт Бланшетт), пытаясь уличить его в мошенничестве. Для этого она предлагает Карлайлу сделку: нужно обмануть богатого судью, который хочет поговорить с умершей женой. Для героя эта сделка становится роковой.

Это атмосферный, но слишком затянутый фильм

В рецензии The Guardian Бенджамин Ли пишет, что «Аллея кошмаров» — «самый красивый фильм режиссера на сегодняшний день, тщательно стилизованный нуар с самым впечатляющим кастом 2021 года». В статье Variety подчеркивается, что это первый фильм дель Торо, где нет ничего сверхъестественного, здесь монстры — сами люди. В рецензии «Аллею» также называют «самым впечатляющим современным нуаром со времен „Неприкасаемых“ Брайана де Пальмы».

Но критики еще отмечают, что «Аллея» уступает «Форме воды»: фильм слишком затянут, и при этом герои недостаточно раскрыты. По мнению Бенджамина Ли, сценарий, за который отвечали дель Торо и кинокритик Ким Морган, слабоват на фоне визуала (его как раз критики высоко оценили). «То, что должно было быть камерным мрачным триллером, становится раздутой приманкой для „Оскара“. Дель Торо изо всех сил пытается оправдать 150-минутный хронометраж, но в конечном итоге локации кажутся более выразительными, чем персонажи. Ни у кого из них нет достаточного развития для фильма такой продолжительности, несмотря на то что актеры стараются изо всех сил».

В рецензии Entertainment Weekly приходит к выводу, что фильм получился красивым, но совершенно незапоминающимся. По мнению критика, возможная причина в том, что дель Торо взял за основу произведение другого автора, а не свое собственное.

А что еще говорят критики?

Визуальную часть критики единодушно хвалят. Оператору Дану Лаустсену («Форма воды», «Багровый пик») вместе с художницей-постановщицей Тамарой Деверелл и художником по костюмам Луисом Секейрой удается создать два разных мира. Первый — мир бродячего цирка, где оказывается фокусник Стэн — суровый, грязный, полный дыма и пыли, но при этом с яркими костюмами и декорациями (огромным колесом обозрения, например). Визуальный стиль преображается, как только Стэн пробует выступать с Молли самостоятельно. Здесь начинается «экскурсия в стиле ар-деко по высшему обществу». Костюмы тоже тщательно продуманы. Entertainment Weekly отмечает, что Секейре благодаря потрепанной фетровой шляпе и костюму из твида удается превратить героя Купера в брата Индианы Джонса.

Единственное, что разрушает атмосферу, по мнению Питера Дебружа из Variety, — сцены с чрезмерной жестокостью, недолгие, но излишне подробные (кадры искалеченных лиц в крови и того, как артист цирка ест живых цыплят на потеху толпе).

А с первой экранизацией сравнивают?

«Аллея кошмаров», 1947 год

Да. В статье Variety отмечают, что Стэн Карлайл Брэдли Купера получился более запоминающимся, чем у Тайрона Пауэра из фильма 1947 года. The Hollywood Reporter пишет, что это более точная и обширная версия, чем первая экранизация, а The Wall Street Journal называет ее «менее обнадеживающей». Из-за большего хронометража (новая версия длиннее на 40 минут) фильм дель Торо кажется менее динамичным, чем работа его предшественника.

«Аллея» может претендовать на «Оскар»?

Vanity Fair считает, что «Аллея кошмаров» — сильный претендент на еще одну статуэтку для дель Торо (у него уже есть награда за «Форму воды»). А вот Variety, который ежегодно составляет прогнозы по номинациям, не включил картину в категории «Лучший фильм» и «Лучший режиссер». Его авторы считают, что у фильма больше всего шансов на награды за работу художницы-постановщицы и художника по костюмам. Авторы издания не исключают, что на статуэтку будет претендовать Брэдли Купер, которого номинировали уже восемь раз, но пока безуспешно. Еще, по мнению Variety, у фильма есть шансы на номинацию за операторскую работу.

В прогнозе The Hollywood Reporter отмечается, что члены Американской киноакадемии благосклонно относятся к творчеству дель Торо («Форма воды» получила 13 номинаций). Автор статьи считает, что «Аллею кошмаров» могут упомянуть в номинациях за лучший фильм, режиссуру и сценарий, в актерских номинациях (без указания, кого именно выделят), за операторскую работу, звук, макияж и прически, дизайн костюмов и за работу художника-постановщика.