72-й Берлинский фестиваль объявил программу

Берлинале объявил полную программу основного конкурса и параллельных секций. Жюри в этом году возглавляет М. Найт Шьямалан, в рамках фестиваля пройдут премьеры фильмов Франсуа Озона, Клер Дени и Дарио Ардженто. В 2022 году из-за пандемии фестиваль сократили до шести дней, он пройдет с 10 по 16 февраля.
Основной конкурс
- Alcarras, режиссер Карла Симон Пипо
- A Quick Alphabet Of Love, режиссер Николетт Кребиц
- Avec amour et acharnement, режиссер Клер Дени
- Call Jane, режиссер Филлис Наж
- A Piece Of Sky, режиссер Михаэль Кох
- That Kind Of Summe, режиссер Дени Коте
- Everything Will Be Ok, режиссер Рити Панх
- Leonara Addio, режиссер Паоло Тавиани
- La ligne, режиссер Урсула Майер
- Before, Now And Then, режиссер Камила Андини
- The Passengers Of The Night, режиссер Микаель Херс
- Rimini, режиссер Ульрих Зайдль
- Yin Ru Chen Yan, режиссер Ли Жуйцзюнь
- So-seol-ga-ui Yeong-hwa, режиссер Хон Сан-су
- Un año, una noche, режиссер Исаки Лакуэста
- Robe of Gems, режиссер Наталия Лопес Галлардо
- Rabiye, режиссер Андреас Дрезен
- Peter von Kant, режиссер Франсуа Озон
В программу Encounters вошел новый фильм режиссера Александра Золотухина «Брат во всем». Это история непростого расставания двух братьев-близнецов, которые своей сильной привязанностью мешают друг другу добиться мечты — стать военными летчиками. Также в программу включили фильмы Coma Бертрана Бонелло (Франция) и Flux Gourmet Питера Стриклэнда (Великобритания, США, Венгрия).
Кроме того, в секции Berlinale Special покажут документальный фильм про Ника Кейва (This Much I Know to be True режиссера Эндрю Доминика), Incredible But True Квентина Дюпьё и Dark Glasses Дарио Ардженто.
Ранее были объявлены фильмы, попавшие в программу Panorama, куда вошла дебютная картина режиссера Михаила Бородина «Продукты 24», посвященная проблеме рабства и основанная на реальных событиях, которые произошли в 2012 году. Тогда в московском районе Гольяново были освобождены люди, долгие годы работавшие в рабских условиях в одном из продуктовых магазинов. Также в секцию попали фильмы о домашнем насилии «Счастье» Аскара Узбаева (Казахстан), «Комната с двумя женщинами» Ким Се-ин (Корея), «Поговорим о погоде» Анники Пинске, (Германия), «Клондайк» Марины Горбач (Украина, Турция), «Песня любви» Макса Уолкера-Сильвермана (США) и другие.
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