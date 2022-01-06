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72-й Берлинский фестиваль объявил программу

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Берлинале объявил полную программу основного конкурса и параллельных секций. Жюри в этом году возглавляет М. Найт Шьямалан, в рамках фестиваля пройдут премьеры фильмов Франсуа Озона, Клер Дени и Дарио Ардженто. В 2022 году из-за пандемии фестиваль сократили до шести дней, он пройдет с 10 по 16 февраля.

Основной конкурс

В программу Encounters вошел новый фильм режиссера Александра Золотухина «Брат во всем». Это история непростого расставания двух братьев-близнецов, которые своей сильной привязанностью мешают друг другу добиться мечты — стать военными летчиками. Также в программу включили фильмы Coma Бертрана Бонелло (Франция) и Flux Gourmet Питера Стриклэнда (Великобритания, США, Венгрия).

Кроме того, в секции Berlinale Special покажут документальный фильм про Ника Кейва (This Much I Know to be True режиссера Эндрю Доминика), Incredible But True Квентина Дюпьё и Dark Glasses Дарио Ардженто.

Ранее были объявлены фильмы, попавшие в программу Panorama, куда вошла дебютная картина режиссера Михаила Бородина «Продукты 24», посвященная проблеме рабства и основанная на реальных событиях, которые произошли в 2012 году. Тогда в московском районе Гольяново были освобождены люди, долгие годы работавшие в рабских условиях в одном из продуктовых магазинов. Также в секцию попали фильмы о домашнем насилии «Счастье» Аскара Узбаева (Казахстан), «Комната с двумя женщинами» Ким Се-ин (Корея), «Поговорим о погоде» Анники Пинске, (Германия), «Клондайк» Марины Горбач (Украина, Турция), «Песня любви» Макса Уолкера-Сильвермана (США) и другие.

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