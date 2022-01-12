«Имитация оригинала»: что нужно знать о шоу «Как я встретила вашего папу»

18 января на Hulu выходит ситком «Как я встретила вашего папу» — переосмысленная версия «Как я встретил вашу маму». Теперь рассказчица — Софи (Ким Кэтролл), которая в 2050 году звонит по видеосвязи своему сыну, чтобы парень узнал, как она познакомилась с его отцом. На Hulu выходит два эпизода шоу, и мы собрали все, что известно о перезапуске.

Кто работает над сериалом?

Создатели оригинала «Как я встретил вашу маму» Крейг Томас и Картер Бэйс выступают в качестве исполнительных продюсеров. Первые два эпизода сняла режиссер КЯВВМ Памела Фрайман, поставившая 196 из 208 серий оригинального шоу. Авторы сценария спин-оффа — Исаак Аптакер и Элизабет Бергер, которые работали над сериалом «Это мы».

А кто главные герои?

Франсиа Рэйса, Хилари Дафф, Том Эйнсли

Софи (Хилари Дафф, взрослую героиню играет Ким Кэтролл). Фотограф, которая живет в Нью-Йорке в наши дни вместе друзьями. Безнадежный романтик, она верит, что сможет найти любовь, несмотря на 87 провальных первых свиданий подряд.

Валентина (Франсиа Рэйса), соседка и близкая подруга Софи, стилистка. Она недавно вернулась в Нью-Йорк с Лондонской недели моды, прихватив оттуда нового бойфренда Чарли.

Чарли (Том Эйнсли), бойфренд Валентины и теперь сосед Софи. Модель, сын и наследник консервативных британских аристократов. Он отказался от денег семьи, чтобы переехать в Нью-Йорк и быть с Валентиной.

Джесси (Крис Лоуэлл), учитель, который становится звездой соцсетей из-за видео, где девушка не принимает его предложение выйти замуж. Циник, начинает скептически относиться к браку. Теперь Джесси — водитель Uber и начинающий музыкант, живет с лучшим другом Сидом.

Сид (Сурадж Шарма), владелец бара, где герои проводят время.

Ханна (Эшли Рейс), девушка Сида. Работает в хирургическом отделении Лос-Анджелеса. У пары отношения на расстоянии.

Эллен (Тиен Трэн), сводная сестра Джесси. Она прилетела в Нью-Йорк из маленького фермерского городка после разрыва с женой.

Дрю (Джош Пек из знаменитого сериала «Дрейк и Джош», который сейчас снимается в шоу «Тёрнер и Хуч» для Disney+), обаятельный заместитель директора в школе, где работает Джесси.

Барни не будет. Какие есть сходства и различия у сериалов?

Крис Лоуэлл, Сурадж Шарма, Тиен Трэн

Несмотря на то, что завязка сериала опирается на оригинал, спин-офф обещает другое развитие истории. К тому же там новые главные герои, разве что Софи напоминает Теда Мосби, а Джесси — Робин Щербатски. Роль Барни иногда берет на себя британец Чарли, но это скорее отсылки к персонажу, чем полноценный аналог. При этом создатели включили массу отсылок к оригиналу. Например, в пилотной серии зрителям тоже покажут сцену предложения (в оригинале это были Маршалл и Лили) и поездку в переполненном такси.

Еще отличие спин-оффа — национальное разнообразие каста и актуализированные истории героев. Например, Валентину играет актриса латиноамериканского происхождения Франсиа Рэйса, а Эллен (Тиен Трэн) — представительница ЛГБТ-сообщества. В рецензиях пишут, что она получилась самым интересным персонажем.

Что говорят критики?

Хилари Дафф и Крис Лоуэлл

Энджи Хан из The Hollywood Reporter подчеркивает, что «Как я встретила вашего папу» — «бледная имитация оригинала». Сериал появился в 2005 году, спустя год после финала «Друзей», и стал достойным преемником ситкома. Но спустя девять сезонов популярность КЯВВМ стала падать: формат устарел, а интрига наскучила. Спин-оффу, как пишет автор, отчасти удается воссоздать атмосферу оригинала, но этого недостаточно. Главное достоинство сериала, по мнению Хан, — Хилари Дафф, которая «рождена быть королевой ромкомов».

New York Post называет сериал «ненужным сиквелом». По мнению автора, новому шоу, скорее, мешает связь с оригиналом: «Было бы лучше встать на собственный путь, чем опираться на другой сериал, который давно мертв и похоронен». Variety уже в заголовке отмечает, что новый сериал выглядит странным приветом из прошлого: он сразу кажется устаревшим и ненужным в 2022 году. Каролин Фрамке подчеркивает, что в сериал добавили современную повестку, но сюжет и шутки все равно кажутся «устаревшими минимум на пять лет». Плюс слишком навязчивые отсылки к оригиналу, включая заставку, не красят шоу. В статье Collider Росс Бонейм приходит к такому же выводу: шоу пытается быть современным, отдельный сюжет посвящен секс-игрушке, но при всем этом КЯВВП кажется ситкомом из 1970–80-х годов. Тем не менее, как пишет автор, после четырех серий собирается команда героев, за которыми интересно дальше следить.