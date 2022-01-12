Джим Керри пародировал Брежнева и сыграл муху. Что нужно знать об актере к его 60-летию?

Джиму Керри, без которого сложно представить комедии 1990-х, сегодня исполняется 60 лет. Выросший в бедной семье, он стал одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда и вывел комедию в кино на новый уровень. Вспоминаем интересные факты из жизни и карьеры Керри, а заодно рассказываем, что посмотреть с его участием, кроме «Эйса Вентуры» и «Вечного сияния чистого разума».

Талант Керри проявился уже в детстве

Джим Керри родился в канадском городе Ньюмаркет. Его отец Перси отказался от карьеры саксофониста и переквалифицировался в бухгалтера, чтобы обеспечивать семью (у будущего актера были две старшие сестры и брат). Корчить рожицы в зеркале Джим начал еще в восемь лет. Так он пытался поднять настроение матери, в прошлом перспективной певице Кэтлин Керри, у которой была ипохондрия. В 2004 году в интервью CBS он так ответил на вопрос, что заставило его заняться юмором: «Депрессия. Моя мама болела, и я хотел, чтобы она почувствовала себя лучше».

Он начал работать в 12 лет

Но не актером и не комиком, а охранником на сталелитейном заводе. Отец мальчика тогда потерял работу, и семья стала жить в фургоне. В программе Inside The Actors Studio Керри рассказал, что по восемь часов в день работал после школы, его брат и сестры тоже работали охранниками и дворниками. По словам актера, этот период сломал его, он не хотел с кем-либо общаться, заводить друзей, единственным желанием было «размозжить кому-нибудь голову».

Справиться с агрессией и злостью помогал юмор. Заняться комедией серьезно Джима вдохновил отец. Они вместе написали программу, с которой Джим выступил в комедийном клубе Yuk Yuk's в 15 лет. Концерт прошел ужасно, хозяин клуба Марк Бреслин назвал программу скучной. Но Керри на этом не остановился и в 16 лет бросил школу, чтобы стать комиком. Отец, сам отказавшийся от мечты стать музыкантом, поддержал сына, возил его на концерты в Торонто. Керри начинал с пародий (в том числе на Леонида Брежнева), которые хорошо принимали зрители. Позже актер перешел к экспериментальной физической комедии и импровизациям. Например, мог залезть в пианино во время выступления другого комика. В 1981 году Керри впервые появился на канадском телевидении в фильме «Резиновое лицо».

Керри снимался у Копполы, а большой успех ему предсказала гадалка

«Пегги Сью вышла замуж»

Будущий актер перебрался в США, где выступал в местных стендап-клубах и пытался пробиться на телевидение. Керри рассказывал, что, когда он приехал на кастинг в скетч-шоу Saturday Night Live, какой-то парень пытался спрыгнуть с крыши NBC. Актер подумал, что это плохой знак и его не возьмут (так и вышло). В США теледебют Керри произошел в «Вечернем шоу Джонни Карсона». Комик параллельно пробовался в кино, даже снялся в драме Фрэнсиса Форда Копполы «Пегги Сью вышла замуж». А благодаря скетч-сериалу «В ярких красках» актера заметили продюсеры.

Однажды Джим Керри встретил гадалку на бульваре Мелроуз в Калифорнии. Она предсказала Керри, что скоро он снимется в трех фильмах, которые станут хитами. После их выхода, по словам гадалки, никто не сможет сбросить актера с его пьедестала. В начале 1990-х Джим Керри снялся в комедиях «Эйс Вентура», «Маска» и «Тупой и еще тупее». Эти фильмы не только сделали Керри одним из самых высокооплачиваемых актеров (он был первым актером, кому заплатили 20 миллионов за съемки в «Кабельщике»), но и принесли признание в киноиндустрии: за роль в «Маске» Керри номинировали на «Золотой глобус». Кстати, можно сказать, что большие гонорары актер сам себе предсказал. В 1985-м он выписал себе чек на 10 млн долларов за актерские услуги и поставил дату — День благодарения 1995 года (к этому времени уже случились его главные кинохиты). Все 10 лет актер носил чек в кошельке.

Керри не только актер, но и писатель

на презентации книги «How Roland Rolls»

В 2013 году он выпустил детскую книгу «How Roland Rolls». Ее главный герой — волна по имени Роналд. Он боится, что исчезнет, как только достигнет берега. А в 2020 году вышла сатирическая книга «Memoirs and Misinformation», которую Керри написал в соавторстве с писателем Даной Вачоном и посвятил умершему брату Джону. Это полумемуары и полуроман: главного героя зовут Керри, часть событий, которые с ним происходят, взяты из жизни актера, а часть выдуманы (например, апокалипсис). В начале книги Керри борется с экзистенциальным кризисом, целыми днями смотрит Netflix и YouTube. Он переживает, что его актерские успехи остались в прошлом, а впереди — смерть и возможный конец света. Книжный Керри пытается пересобрать свою жизнь и карьеру: думает о съемках в байопике о Мао Цзэдуне, борется с лесными пожарами и общается с Николасом Кейджем.

А еще художник и даже скульптор

Керри стал писать картины из-за депрессии, с которой боролся многие годы. Впервые он заговорил о ней в интервью CBS 2004 года, а в 2017 году упомянул, что ему удалось научиться контролировать свое состояние. Для этого он не употребляет алкоголь, наркотики и даже кофе, проводит время на природе и медитирует. В 2015-м Керри ждало еще одно потрясение: жизнью покончила его бывшая девушка Катриона Уайт, приняв большую дозу таблеток. Это произошло после их расставания, поэтому ее семья подала в суд за доведение до самоубийства. Керри обвиняли в том, что именно он дал ей таблетки. Судебное разбирательство шло около двух лет, пока в 2018-м с актера не сняли обвинения. Чтобы справиться с переживаниями, он с новой силой взялся за творчество. Скульптуры и картины Керри можно посмотреть тут. Керри-художнику даже посвящена короткометражная документалка 2017 года «Мне нужен цвет».

Какие проекты Джима Керри (кроме очевидных) стоят внимания

Драмеди-сериал Мишеля Гондри, у которого Керри снимался в «Вечном сиянии чистого разума». Тут актер играет ведущего популярной детской передачи. Он переживает гибель сына и проблемы в браке и параллельно пытается развлекать детей.

Стендап-спешел Джима Керри 1991 года, до того как актер стал настоящей кинозвездой. Выступление он посвятил маме, умершей незадолго до этого. Большая часть концерта построена на физической комедии (всевозможных пародиях и карикатурах — от собственного дедушки, поедающего сэндвич, до распятого Иисуса) и на комедии наблюдений. Конечно, некоторые шутки для 2022-го звучат опасно (например, про Ближний Восток и заложников террористов), но от этого интереснее смотреть, как поменялось за прошедшие годы восприятие.

Сериал об изнанке стендап-индустрии в Лос-Анджелесе 1970-х. Керри тут не играет, а выступает продюсером, к тому же часть сцен построена на реальных случаях из его жизни, когда он был начинающим комиком и выступал на открытых микрофонах в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.

Документалка о том, как Керри работал над ролью Энди Кауфмана на съемках «Человек на Луне» Милоша Формана. Точнее, Керри не просто работал над ролью, а стал Энди Кауфманом. На протяжении всего периода съемок он не выходил из образа Энди (и персонажа Тони Клифтона) и просил обращаться к нему как к Энди, а не Джиму. Энди-Джим изрядно доставал Формана и всю команду, в образе Клифтона он однажды заехал в студию к Стивену Спилбергу, где пытался найти настоящую акулу из «Челюстей». Тем не менее брат Кауфмана, которого пригласили на съемки, был поражен сходством. Снимала бэкстейдж «Человека на Луне» Линн Маргулис, девушка Кауфмана, а сами кадры хранились почти 20 лет на полках.

Saturday Night Live, 46-й сезон

Главное скетч-шоу на современном американском телевидении, куда с юности стремился попасть Джим Керри и где после каждых проб получал отказ. И теперь, после пика популярности, он наконец попал в шоу, где сыграл будущего президента США Джо Байдена (а еще Байдена, превращенного в муху!). В 2020-м Керри покинул телешоу.

Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images, Jim Russell / Toronto Star via Getty Images