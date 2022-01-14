Кинопоиск

12 лучших трейлеров недели: Данила Козловский борется с вампирами, а Зои Кравиц — с агорафобией

Обсудить0

Нажмите на карточку «Буду смотреть», и мы предупредим, когда заинтересовавший вас фильм или сериал станет доступен для просмотра

«Карамора»

Сериал Данилы Козловского об альтернативной истории Российской империи начала ХХ века, где власть контролирует секретная организация. В борьбу с ней вступает анархист по прозвищу Карамора (Козловский), который потерял друзей и девушку. В ролях — Дарья Балабанова, Филипп Янковский, Никита Кукушкин и Андрей Смоляков.

«X»

Хоррор от студии A24 («Маяк», «Солнцестояние»). Действие разворачивается в 1979 году. Группа людей приезжает на ферму в Техасе, чтобы снимать фильм для взрослых. Хозяева дома — пожилая пара, которая начинает охоту за приехавшими. В картине снялись Дженна Ортега, Миа Гот и рэпер Кид Кади. В числе продюсеров — Сэм Левинсон («Эйфория»).

Kimi

Криминальная драма Стивена Содерберга с Зои Кравиц. Ее героиня страдает агорафобией (боязнь отрытых пространств) и работает техническим сотрудником, просматривая данные видеозаписей. Однажды она видит на них нападение на женщину и пытается сообщить об этом начальству и полиции. Но ей никто не верит, и девушка пытается сама помочь жертве.

«Под подозрением»

Сериал с Умой Турман, основанный на израильском шоу «Под чужим флагом». У бизнесвумен (Турман) из нью-йоркского отеля похищают сына. Под подозрение падают четыре постояльца из Великобритании, никак не связанные между собой. Но ФБР и Национальное криминальное агентство, расследующие дело, уверены, что виноват кто-то из них. В шоу снялись Кунал Нэйэр («Теория большого взрыва»), Ноа Эммерих («Американцы»), Джорджина Кэмпбелл («Черное зеркало»), Элиес Габел («Скорпион») и Элизабет Хенстридж («Агенты Щ.И.Т.»).

«Воспитанные волками», 2-й сезон

Продолжение сай-фай-сериала Ридли Скотта. 2145 год. Человечество погрязло в войне между верующими и атеистами. Два андроида — Мать и Отец (Аманда Коллин и Абубакар Салим) — пытаются создать на планете Kepler-22b человеческую колонию из привезенных эмбрионов и вырастить их атеистами. Во втором сезоне они ищут менее опасную часть планеты, а Маркус (Трэвис Фиммел) пытается переманить детей на сторону верующих митраистов.

«Борьба со льдом»

Драма Netflix, совместная продукция Исландии и Дании. Сюжет основан на реальных событиях. 1909 год. Дания готовит экспедицию на Гренландию, возглавляемую Эйнаром Миккельсеном. Экспедиция идет не по плану, и участники пытаются выжить в холодной Арктике. Шлюп «Алабама», на котором они приплыли, затонул, а спасательного судна нет. В итоге экипаж ждал спасения 28 месяцев. В главной роли — Николай Костер-Вальдау, который также написал сценарий.

«Закусочная Боба»

Полнометражный спин-офф по мультсериалу о горе-семейке, держащей бургерную. Бизнес Белчеров оказывается под угрозой из-за конкурента — пиццерии Джимми Престо. Пока родители придумывают, как приманить клиентов, дети разгадывают тайну, связанную с семейным бизнесом (спойлер: в этом замешаны инопланетяне).

«Пираты 2: Флаг гоблина»

Сиквел комедии «Пираты», похожей на корейскую версию «Пиратов Карибского моря». В сиквеле новые персонажи будут искать в море и на суше сокровища королевской семьи. В процессе они столкнутся не только с конкурентами, но и со штормами и огромными китами. В главных ролях — Кан Ха-ныль и Хан Хё-джу.

«Мы все мертвы», 1-й сезон

Экранизация одноименного вебтуна (цифрового комикса) о распространении зомбивирусной инфекции. Она идет от лабораторного хомячка и быстро захватывает учащихся старшей школы. Те, кто не заразился, пытаются спастись от ставших зомби одноклассников.

«Бесконечный цикл»

Индийский ремейк культовой классики 1990-х «Беги, Лола, беги». Девушка (Таапси Панну) выясняет, что ее бойфренд должен бандитам огромную сумму, и у нее есть всего несколько минут, чтобы помочь ему. Героиня пускается спасать его, но оказывается во временной петле.

«Студия 666»

Музыкальный комедийный хоррор, снятый при участии рок-группы Foo Fighters, где музыканты играют самих себя. Для работы над новым альбомом студия снимает им особняк. На новом месте лидер группы Дэйв Грол внезапно обретает вдохновение, когда в него вселяется демоническая сущность.

«Скрежет»

Норвежский ужастик про яйцо. Девушка-подросток занимается гимнастикой и пытается достичь высот в спорте, чтобы угодить матери. Однажды героиня находит брошенное птичье яйцо и решает спасти будущего птенца. Но яйцо под опекой девушки продолжает расти и вскоре становится очень большим, а потом из него вылупляется неизвестный зверь.

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:
Успешный психолог расплачивается за свои нестандартные методы лечения. Новая глава драмы с Максимом Матвеевым в главной роли
В главных ролях:Максим Матвеев, Игорь Костолевский, Светлана Иванова, Виктория Маслова, Роман Маякин
Режиссер:Игорь Твердохлебов
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

Что смотреть дома: 2-й сезон «Эйфории», «Миротворец», «Трагедия Макбета»
Выбор редакции

Что смотреть дома: 2-й сезон «Эйфории», «Миротворец», «Трагедия Макбета»

Вчера0
15 ожидаемых корейских сериалов года
Сериалы

15 ожидаемых корейских сериалов года

13 января5
Вышел второй сезон «Эйфории» (спустя почти три года!). Вспоминаем истории ее героев

Вышел второй сезон «Эйфории» (спустя почти три года!). Вспоминаем истории ее героев

10 января6
Вечная молодость: каким получился второй сезон «Эйфории»
Сериалы

Вечная молодость: каким получился второй сезон «Эйфории»

10 января15

Главное сегодня

Каким вышел новый «Крик» — почти нестрашным фильмом, где никого не жалко

Вчера15
Каким вышел новый «Крик» — почти нестрашным фильмом, где никого не жалко
Кто есть кто в «Этерне»?
Онлайн-кинотеатр

Кто есть кто в «Этерне»?

Вчера9
Фильм недели. «King's man: Начало». Рэйф Файнс сражается с Распутиным

Фильм недели. «King's man: Начало». Рэйф Файнс сражается с Распутиным

Вчера6
Что смотреть дома: 2-й сезон «Эйфории», «Миротворец», «Трагедия Макбета»
Выбор редакции

Что смотреть дома: 2-й сезон «Эйфории», «Миротворец», «Трагедия Макбета»

Вчера0
Кинопоиск выступит сопродюсером нового фильма Гая Ричи про Афганистан. Сервис станет дистрибьютором картины в России и СНГ

Кинопоиск выступит сопродюсером нового фильма Гая Ричи про Афганистан. Сервис станет дистрибьютором картины в России и СНГ

Вчера14
12 лучших трейлеров недели: Данила Козловский борется с вампирами, а Зои Кравиц — с агорафобией

12 лучших трейлеров недели: Данила Козловский борется с вампирами, а Зои Кравиц — с агорафобией

Вчера0
15 ожидаемых корейских сериалов года
Сериалы

15 ожидаемых корейских сериалов года

13 января5
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт