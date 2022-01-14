12 лучших трейлеров недели: Данила Козловский борется с вампирами, а Зои Кравиц — с агорафобией

Нажмите на карточку «Буду смотреть», и мы предупредим, когда заинтересовавший вас фильм или сериал станет доступен для просмотра

«Карамора»

Сериал Данилы Козловского об альтернативной истории Российской империи начала ХХ века, где власть контролирует секретная организация. В борьбу с ней вступает анархист по прозвищу Карамора (Козловский), который потерял друзей и девушку. В ролях — Дарья Балабанова, Филипп Янковский, Никита Кукушкин и Андрей Смоляков.

«X»

Хоррор от студии A24 («Маяк», «Солнцестояние»). Действие разворачивается в 1979 году. Группа людей приезжает на ферму в Техасе, чтобы снимать фильм для взрослых. Хозяева дома — пожилая пара, которая начинает охоту за приехавшими. В картине снялись Дженна Ортега, Миа Гот и рэпер Кид Кади. В числе продюсеров — Сэм Левинсон («Эйфория»).

Kimi

Криминальная драма Стивена Содерберга с Зои Кравиц. Ее героиня страдает агорафобией (боязнь отрытых пространств) и работает техническим сотрудником, просматривая данные видеозаписей. Однажды она видит на них нападение на женщину и пытается сообщить об этом начальству и полиции. Но ей никто не верит, и девушка пытается сама помочь жертве.

«Под подозрением»

Сериал с Умой Турман, основанный на израильском шоу «Под чужим флагом». У бизнесвумен (Турман) из нью-йоркского отеля похищают сына. Под подозрение падают четыре постояльца из Великобритании, никак не связанные между собой. Но ФБР и Национальное криминальное агентство, расследующие дело, уверены, что виноват кто-то из них. В шоу снялись Кунал Нэйэр («Теория большого взрыва»), Ноа Эммерих («Американцы»), Джорджина Кэмпбелл («Черное зеркало»), Элиес Габел («Скорпион») и Элизабет Хенстридж («Агенты Щ.И.Т.»).

«Воспитанные волками», 2-й сезон

Продолжение сай-фай-сериала Ридли Скотта. 2145 год. Человечество погрязло в войне между верующими и атеистами. Два андроида — Мать и Отец (Аманда Коллин и Абубакар Салим) — пытаются создать на планете Kepler-22b человеческую колонию из привезенных эмбрионов и вырастить их атеистами. Во втором сезоне они ищут менее опасную часть планеты, а Маркус (Трэвис Фиммел) пытается переманить детей на сторону верующих митраистов.

«Борьба со льдом»

Драма Netflix, совместная продукция Исландии и Дании. Сюжет основан на реальных событиях. 1909 год. Дания готовит экспедицию на Гренландию, возглавляемую Эйнаром Миккельсеном. Экспедиция идет не по плану, и участники пытаются выжить в холодной Арктике. Шлюп «Алабама», на котором они приплыли, затонул, а спасательного судна нет. В итоге экипаж ждал спасения 28 месяцев. В главной роли — Николай Костер-Вальдау, который также написал сценарий.

«Закусочная Боба»

Полнометражный спин-офф по мультсериалу о горе-семейке, держащей бургерную. Бизнес Белчеров оказывается под угрозой из-за конкурента — пиццерии Джимми Престо. Пока родители придумывают, как приманить клиентов, дети разгадывают тайну, связанную с семейным бизнесом (спойлер: в этом замешаны инопланетяне).

«Пираты 2: Флаг гоблина»

Сиквел комедии «Пираты», похожей на корейскую версию «Пиратов Карибского моря». В сиквеле новые персонажи будут искать в море и на суше сокровища королевской семьи. В процессе они столкнутся не только с конкурентами, но и со штормами и огромными китами. В главных ролях — Кан Ха-ныль и Хан Хё-джу.

«Мы все мертвы», 1-й сезон

Экранизация одноименного вебтуна (цифрового комикса) о распространении зомбивирусной инфекции. Она идет от лабораторного хомячка и быстро захватывает учащихся старшей школы. Те, кто не заразился, пытаются спастись от ставших зомби одноклассников.

«Бесконечный цикл»

Индийский ремейк культовой классики 1990-х «Беги, Лола, беги». Девушка (Таапси Панну) выясняет, что ее бойфренд должен бандитам огромную сумму, и у нее есть всего несколько минут, чтобы помочь ему. Героиня пускается спасать его, но оказывается во временной петле.

«Студия 666»

Музыкальный комедийный хоррор, снятый при участии рок-группы Foo Fighters, где музыканты играют самих себя. Для работы над новым альбомом студия снимает им особняк. На новом месте лидер группы Дэйв Грол внезапно обретает вдохновение, когда в него вселяется демоническая сущность.

«Скрежет»

Норвежский ужастик про яйцо. Девушка-подросток занимается гимнастикой и пытается достичь высот в спорте, чтобы угодить матери. Однажды героиня находит брошенное птичье яйцо и решает спасти будущего птенца. Но яйцо под опекой девушки продолжает расти и вскоре становится очень большим, а потом из него вылупляется неизвестный зверь.