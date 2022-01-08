Кинопоиск

Кинопоиск выступит сопродюсером нового фильма Гая Ричи про Афганистан. Сервис станет дистрибьютором картины в России и СНГ

Обсудить0

Кинопоиск получил права на прокат следующего фильма Гая Ричи во всех средах — в кинотеатрах, digital и на телевидении. Съемки проекта с рабочим названием «Переводчик» начнутся 24 января. Это экшен-триллер о сержанте Джоне Кинли, которого сыграет Джейк Джилленхол. Служба Кинли в Афганистане подходит к концу, и в один из последних дней он отправляется на задание вместе с проводником по имени Ахмед. Их группа попадает под обстрел, и только раненому Кинли с Ахмедом удается выжить. За ними начинается погоня, и Ахмед, рискуя своей жизнью, помогает Кинли добраться до границы и безопасной территории.

Сценарий писали Айван Эткинсон и Марн Дэвис, работавшие над «Джентльменами» и «Гневом человеческим». Первые съемочные дни пройдут в Испании. Производством фильма занимаются компании STX и Toff Guys, работавшие над тремя последними проектами Гая Ричи, включая «Операцию „Фортуна“».

«Гай Ричи занимает первое место в пантеоне самых популярных режиссеров пользователей Кинопоиска, а также он один из самых любимых киноавторов в нашей стране, — рассказала Ольга Филипук, директор по контенту Медиасервисов Яндекса. — Уже несколько лет каждый новый фильм Ричи становился хитом в кинопрокате и лидером просмотров у подписчиков Плюса на Кинопоиске, поэтому мы приняли решение уже на ранней стадии производства стать партнерами STX, MGM, Amazon Prime и Toff Guys в качестве сопродюсера и дистрибьютора. Мы делаем важный стратегический шаг, начав работу на международном продюсерском рынке, и особенно рады партнерству нашей платформы с топовым мировым режиссером».

Джон Фридберг, президент по международным проектам STX, добавил: ​​«Мы начали сотрудничество с Кинопоиском на стадии предпродакшена картины не только как с дистрибьютором, но и как с соинвестором. Уверен, что это новый шаг для российского рынка стриминга».

MGM отвечает за выпуск «Переводчика» в США, а Amazon Prime Video покажет фильм в Европе, Австралии и других странах.

Кинопоиск в Telegram

Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флэш

Фото: Getty Images

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:
Успешный психолог расплачивается за свои нестандартные методы лечения. Новая глава драмы с Максимом Матвеевым в главной роли
В главных ролях:Максим Матвеев, Игорь Костолевский, Светлана Иванова, Виктория Маслова, Роман Маякин
Режиссер:Игорь Твердохлебов
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

Гильдия актеров Америки объявила номинантов. На награды претендуют Леди Гага и Эндрю Гарфилд

Гильдия актеров Америки объявила номинантов. На награды претендуют Леди Гага и Эндрю Гарфилд

12 января5
Аарон Соркин: «Я хочу, чтобы каждый, кто работает на съемочной площадке, приходил туда с радостью»
Интервью

Аарон Соркин: «Я хочу, чтобы каждый, кто работает на съемочной площадке, приходил туда с радостью»

12 января4
От «Лица со шрамом» до «Ирландца»: Гангстерский стиль в кино
Эволюция кинообраза

От «Лица со шрамом» до «Ирландца»: Гангстерский стиль в кино

8 января16
13 лучших фильмов ужасов 2021 года. Выбор Зельвенского

13 лучших фильмов ужасов 2021 года. Выбор Зельвенского

5 января32

Главное сегодня

Онлайн-кинотеатр

Кто есть кто в «Этерне»?

Сегодня2
Кто есть кто в «Этерне»?
Кинопоиск выступит сопродюсером нового фильма Гая Ричи про Афганистан. Сервис станет дистрибьютором картины в России и СНГ

Кинопоиск выступит сопродюсером нового фильма Гая Ричи про Афганистан. Сервис станет дистрибьютором картины в России и СНГ

2 часа назад6
«Книга Бобы Фетта»: скучный путь великого мандалорца
Сериалы

«Книга Бобы Фетта»: скучный путь великого мандалорца

Вчера8
Аарон Соркин: «Я хочу, чтобы каждый, кто работает на съемочной площадке, приходил туда с радостью»
Интервью

Аарон Соркин: «Я хочу, чтобы каждый, кто работает на съемочной площадке, приходил туда с радостью»

12 января4
Гильдия актеров Америки объявила номинантов. На награды претендуют Леди Гага и Эндрю Гарфилд

Гильдия актеров Америки объявила номинантов. На награды претендуют Леди Гага и Эндрю Гарфилд

12 января5
15 ожидаемых корейских сериалов года
Сериалы

15 ожидаемых корейских сериалов года

Вчера5
Что смотрели на Кинопоиске в новогодние каникулы
Блог команды

Что смотрели на Кинопоиске в новогодние каникулы

12 января14
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт