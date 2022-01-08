Кинопоиск выступит сопродюсером нового фильма Гая Ричи про Афганистан. Сервис станет дистрибьютором картины в России и СНГ

Кинопоиск получил права на прокат следующего фильма Гая Ричи во всех средах — в кинотеатрах, digital и на телевидении. Съемки проекта с рабочим названием «Переводчик» начнутся 24 января. Это экшен-триллер о сержанте Джоне Кинли, которого сыграет Джейк Джилленхол. Служба Кинли в Афганистане подходит к концу, и в один из последних дней он отправляется на задание вместе с проводником по имени Ахмед. Их группа попадает под обстрел, и только раненому Кинли с Ахмедом удается выжить. За ними начинается погоня, и Ахмед, рискуя своей жизнью, помогает Кинли добраться до границы и безопасной территории.

Сценарий писали Айван Эткинсон и Марн Дэвис, работавшие над «Джентльменами» и «Гневом человеческим». Первые съемочные дни пройдут в Испании. Производством фильма занимаются компании STX и Toff Guys, работавшие над тремя последними проектами Гая Ричи, включая «Операцию „Фортуна“».

«Гай Ричи занимает первое место в пантеоне самых популярных режиссеров пользователей Кинопоиска, а также он один из самых любимых киноавторов в нашей стране, — рассказала Ольга Филипук, директор по контенту Медиасервисов Яндекса. — Уже несколько лет каждый новый фильм Ричи становился хитом в кинопрокате и лидером просмотров у подписчиков Плюса на Кинопоиске, поэтому мы приняли решение уже на ранней стадии производства стать партнерами STX, MGM, Amazon Prime и Toff Guys в качестве сопродюсера и дистрибьютора. Мы делаем важный стратегический шаг, начав работу на международном продюсерском рынке, и особенно рады партнерству нашей платформы с топовым мировым режиссером».

Джон Фридберг, президент по международным проектам STX, добавил: ​​«Мы начали сотрудничество с Кинопоиском на стадии предпродакшена картины не только как с дистрибьютором, но и как с соинвестором. Уверен, что это новый шаг для российского рынка стриминга».

MGM отвечает за выпуск «Переводчика» в США, а Amazon Prime Video покажет фильм в Европе, Австралии и других странах.

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