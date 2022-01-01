Дэниэл Рэдклифф плачет, Эмма Уотсон и Руперт Гринт — тоже. Это спецвыпуск «Гарри Поттера»!

1 января HBO выпустил фильм «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс» (в России его можно посмотреть в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой). К юбилею «Философского камня» команда франшизы (Дэниэл Рэдклифф, Эмма Уотсон, Руперт Гринт, Том Фелтон и другие) снова собралась на одной площадке. Как и в реюнионе «Друзей», актеры и создатели кинофраншизы вспоминают, что осталось за кадром, плачут и обнимаются друг с другом. Мы посмотрели встречу выпускников школы чародейства и волшебства и пересказываем самые интересные моменты.

Что происходит в спецвыпуске?

Эванна Линч, Эмма Уотсон и Бонни Райт

Всем причастным приходит письмо из Хогвартса, а в газете «Ежедневный пророк» пишут, что школа ждет своих выпускников. Эмма Уотсон (Гермиона) ищет на платформе 9¾ тот самый поезд, а в вагоне встречает Бонни Райт (Джинни) и Эванну Линч (Полумна).

В Большом зале Хогвартса идет рождественский бал, где у елочки собираются Гари Олдман (Сириус Блэк) и Хелена Бонем Картер (Беллатриса Лестрейндж). Дэниэл Рэдклифф гуляет по безлюдной Косой аллее, а в кабинете Дамблдора находит Криса Коламбуса, постановщика первых двух фильмов. Перемещаясь по знакомым интерьерам, актеры вспоминают пробы и интересные моменты со съемок.

В фильме также появилась автор книг Джоан Роулинг. Правда, с ней использовали кадры из интервью 2019 года. На съемки реюниона писательницу не пригласили из-за трансфобных высказываний в Twitter.

Как готовились к съемкам самого первого фильма?

Крис Коламбус и Дэниэл Рэдклифф

Крис Коламбус согласился поставить фильм из-за дочери Элинор: она уговорила отца прочитать книги Джоан Роулинг. Первым он открыл «Узника Азкабана» и сразу же увидел, каким может быть фильм.

Том Фелтон вспоминает, что на кастинге всех завели в одну комнату и оставили в ней, только один взрослый держал над ребятами микрофон. Какая-то девочка спросила Фелтона, что это. «Микрофон, балда. Нас снимают специально», — ответил актер. Этой девочкой была Эмма Уотсон.

По словам Коламбуса, сложнее всего было найти мальчика на роль Гарри Поттера. Как-то режиссер смотрел мини-сериал BBC «Дэвид Копперфилд» с маленьким Рэдклиффом и понял, что он идеальный кандидат. Родители Рэдклиффа были против его съемок в Лос-Анджелесе, но продюсер Дэвид Хейман смог их уговорить.

Джейсон Айзекс не планировал играть Люциуса Малфоя, потому что ему дали роль капитана Крюка в «Питере Пене». Быть сразу двумя злодеями он не хотел. Изначально Айзекс пробовался на Златопуста Локонса.

А что было на самих съемках?

Эмма Уотсон и Робби Колтрейн

Гринт отмечает, что Крис Коламбус был им «как папа». Режиссер позволял юным актерами дурачиться, чтобы те чувствовали себя обычными детьми. А они тогда не понимали, что снимаются с лучшими британскими актерами. Фелтон вообще принял Ричарда Харриса, игравшего Дамблдора, за экскурсовода.

В зале Хогвартса висели сотни настоящих горящих свечей, подвешенных к потолку. Рэдклифф рассказал, что однажды огонь прожег веревки, на которых держались свечи, и те начали падать.

Аниматронная кукла феникса Фоукса была так качественно сделана (она реагировала на движения, и в ее глазах была камера), что Ричард Харрис подумал, будто это настоящая птица, просто хорошо выдрессированная. Харрису так и не сказали, что феникс не настоящий.

Концовку истории Гарри Поттера знал только Алан Рикман: он в самом начале попросил Джоан Роулинг рассказать, что будет с его героем. Но актер никому ничего не сказал, даже когда Коламбус спрашивал, почему он именно так играет Северуса Снейпа.

Другие части тоже обсудили

Хелена Бонем Картер и Дэниэл Рэдклифф

Альфонсо Куарон, поставивший «Узника Азкабана», давал актерам-школьникам домашнее задание. Они должны были написать сочинение от имени своего героя. Уотсон написала 12 страниц, Рэдклифф — половину страницы, а Гринт не написал ничего. «Я подумал, что Рон бы ни фига не сделал», — объяснил актер Куарону.

А вот режиссер «Кубка огня» Майк Ньюэлл умудрился сломать на съемках два ребра. Все случилось из-за сцены с близнецами Фредом и Джорджем (Джеймс и Оливер Фелпсы), после того как они не попали на Турнир трех волшебников, переодевшись стариками. Их драка была неубедительной, Ньюэлл решил показать как надо, а в итоге пострадал сам.

Рэйфа Файнса уговорила сыграть Волан-де-Морта сестра, у которой трое детей. Актеру понравился образ злодея, который потерял человеческий облик. Во время съемок Файнса боялся даже Джейсон Айзекс, игравший Люциуса. На грим у Файнса уходило около трех часов.

Перед «Орденом Феникса» Эмма Уотсон хотела уйти из франшизы. Она была младше своих коллег, которые успели сдружиться на площадке. А Уотсон чувствовала себя одиноко, вдобавок ей было некомфортно из-за обрушившейся славы.

Хелена Бонем Картер для спецвыпуска принесла зубы Беллатрисы Лестрейндж, а еще прочитала адресованную ей записку Рэдклиффа. Он написал ее после съемок «Ордена Феникса», где признавался Картер в любви.

Гринту и Уотсон было неловко снимать сцену с поцелуем Рона и Гермионы во вторых «Дарах смерти». Все так ждали увидеть этот момент, что пришли на съемки (в том числе Дэниэл Рэдклифф), а актеры из-за этого очень смущались. В итоге Уотсон взяла инициативу в свои руки, и сцена получилась с первого дубля.

Бонус: главное откровение фильма

Эмма Уотсон и Том Фелтон

Эмма Уотсон была влюблена в Тома Фелтона! Однажды юных актеров попросили представить, как, по их мнению, выглядит бог. Том Фелтон нарисовал скейтбордистку в кепке козырьком назад. С этого все и началось: Уотсон каждый день смотрела, есть ли Фелтон на площадке. А сам актер рассказал, что всегда с заботой относился к коллеге как к младшей сестре. «Между нами всегда была некая близость», — рассказал слизеринец.

И еще один факт про Уотсон. Она взяла с собой на съемки хомяка Милли, которая умерла во время съемок. Декораторы сделали для нее деревянный гробик, изнутри обитый бархатом, а на крышке выгравировали ее имя.