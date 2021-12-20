13 лучших трейлеров недели: Дэниэл Рэдклифф возвращается на Косую аллею, а Том Холланд ищет сокровища

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«Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»

Второй сольный фильм о Верховном маге Земли (Бенедикт Камбербэтч). Из-за неудачного заклинания для Человека-паука Доктор нарушает пространственно-временной континуум и открывает порталы в другие вселенные (в том числе в ту, где сам Стрэндж — антигерой). Заручившись помощью Ванды (Элизабет Олсен), он пытается вернуть все на свои места.

«Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс»

Спецэпизод, приуроченный к 20-летию выхода «Философского камня». Актеры франшизы вместе с постановщиком первых двух частей Крисом Коламбусом обсудят, как создавался фильм. Дэниэл Рэдклифф вернется на Косую аллею, Эмма Уотсон — на платформу 9¾, а все вместе они встретятся в декорациях в духе Святочного бала из «Кубка огня».

«Анчартед: На картах не значится»

Экранизация видеоигры «Uncharted». В фильме Нейтан Дрейк (Том Холланд) работает барменом, пока однажды не встречает Виктора Салливана (Марк Уолберг). Они обсуждают карту, которая якобы поможет найти сокровища. Герои решают отправиться на поиски золота, а заодно разыскать пропавшего брата Нейтана. Параллельно с ними за богатствами охотится банда, главаря которой играет Антонио Бандерас. Режиссером выступил Рубен Фляйшер («Веном», «Добро пожаловать в Zомбиленд»).

«Смерть на Ниле»

После «Убийства в Восточном экспрессе» детектив Эркюль Пуаро (Кеннет Брана) отправляется в круиз по Нилу. На борту погибает богатая наследница, и Пуаро пытается выяснить, кто к этому причастен. В фильме снялись Галь Гадот, Арми Хаммер, Роуз Лесли и Эмма Маккей. Брана также поставил фильм, среди продюсеров — Ридли Скотт.

«Почка»

Комедийный сериал, продюсерами которого выступили Борис Хлебников и Авдотья Смирнова. Наталья (Любовь Аксенова) — взяточница, которая работает инспектором пожарной службы (и устраивает проверку даже в церкви). Она уверена, что все в жизни можно купить, включая любовь и дружбу. И тут героиня узнает, что ей срочно нужна донорская почка, желательно кого-то из родственников. Но помогать Наталье отказывается даже ее мать.

«Старые шишки»

Комедия о доме престарелых «Шишки». К одному из его постояльцев (Василий Кортуков) приезжает друг по прозвищу Балагур (Алексей Гуськов). Он узнает, что дому престарелых нужны деньги, а местный благодетель готов жертвовать только гробы. Вместе с бывшей театральной актрисой (Ирина Алферова) пенсионеры придумывают необычный бизнес и становятся конкурентами местных бандитов. Фильм будет доступен на Кинопоиске 31 декабря.

«Эйфория», 2-й сезон

Продолжение сериала о проблемах американских подростков. Ру (Зендея) продолжает терапию, поддерживающую наркозависимых, и помогает с заказами дилеру Феско (Ангус Клауд). Джулс (Хантер Шафер) возвращается в город, Нэйт (Джейкоб Элорди) выясняет отношения с Мэдди (Алекса Деми), пока Кэт (Барби Феррейра) и Кэсси (Сидни Суини) учатся жить, не обращая внимания на чужое мнение.

«Три орешка для Золушки»

Норвежская версия знаменитой сказки. Однажды в лесу Золушка встречает принца, не подозревая, кто перед ней. Мачеха со своей дочерью отправляется на бал, оставляя Золушку дома. Той тоже хочется побывать во дворце. Хорошо, что добрый охотник оставил ей три волшебных орешка. Так она получает платье, в котором ее никто не может узнать, и отправляется на бал. Режиссером выступила Сесиль А. Мосли («Анатомия страсти»). В главных ролях — Астрид Смепласс и Ченгиз Ал, в касте также заявлены Кристофер Хивью («Игра престолов») и Торбьорн Харр («Викинги»). Фильм появится в подписке на Кинопоиске.

«Варяг»

Исландия, X век. На глазах принца Амлета (Александр Скарсгард) убивают его отца. Мальчик сбегает из королевства, где остается его мать (Николь Кидман). Повзрослев, он готовится отомстить убийце. Амлет становится викингом, попадает в плен, где знакомится с Ольгой (Аня Тейлор-Джой), которую режиссер Роберт Эггерс называет «белой ведьмой». Вместе с ней Амлет готовится вернуть себе королевство. В фильме также снялись Итан Хоук, Уиллем Дефо и певица Бьорк.

«Оторви и выбрось»

Черная комедия Кирилла Соколова («Папа, сдохни»). Оля (Виктория Короткова) выходит на свободу после четырех лет тюрьмы. Первым делом она пытается забрать свою 10-летнюю дочь у мамы, деспотичной Веры Павловны (Анна Михалкова). Но бабушка не готова сдаваться просто так и нанимает киллера (Александр Яценко).

«Дети на орбите»

Полнометражное аниме о космических приключениях. В недалеком будущем человечество стало быстрее осваивать космос с помощью искусственного интеллекта. Даже выросло поколение, рожденное на Луне. Но из-за происшествия на орбитальной станции группа детей остается без взрослых.

«Проклятие Одноногой»

Малобюджетный хоррор, основанный на историях латиноамериканского фольклора. Две парочки отправляются в глухой лес с палатками отдохнуть у костра. Одна героиня вспоминает бабушкину сказку о чудовище в образе женщины, которое охотится на мужчин, и вскоре сказка становится былью.

«Адский рай», 1-й сезон

Мрачное аниме-фэнтези с элементами хоррора, основанное на манге Юдзи Каку. Действие происходит в средневековой Японии во время правления династии Токугава. Ловкий ниндзя и печально известный наемный убийца Габимару попадает в плен, но у него появляется шанс избежать казни. Для этого ему нужно отправиться на остров, где находится эликсир бессмертия.