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Что нового: распознаем музыку в кадре

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Как DeepDive, только про саундтреки

Музыка — такая же неотъемлемая часть кино, как изображение. Неспроста на «Оскаре» есть сразу три номинации, которые связаны со звуком, а выдающиеся кинокомпозиторы — Ханс Циммер или Александр Деспла — становятся такими же знаменитыми, как режиссеры.

Иногда отдельные треки западают в памяти, и нужно потратить довольно много времени, чтобы выяснить, в какой сцене играла понравившаяся композиция. Мы научились распознавать музыку прямо в кадре! Для этого в плеере Кинопоиска нужно кликнуть на кнопку «Музыка в кадре». Вы узнаете название трека и сможете добавить композицию в плейлист «Понравилось на Кинопоиске» на Яндекс.Музыке. Как и Кинопоиск, Музыка входит в Плюс, а значит, вы сможете послушать полюбившиеся треки в любой момент.

Технология распознает как инструментальные композиции, так и песни разных исполнителей, которые играют в фильме и сериале фоном. Функция доступна на Smart TV, Android TV, в мобильных приложениях на iOS и Android и в веб-версии Кинопоиска. Скоро она появится и на Apple TV.

А если хотите больше узнать о том, как связаны кино и музыка, слушайте наш специальный подкаст «Шум и яркость» на Кинопоиске, в Яндекс.Музыке или там, где вам удобно. В нем журналист Лев Ганкин рассказывает о том, как культовые режиссеры (от Гая Ричи до Эдгара Райта) собирают саундтреки к своим фильмам и как великие группы (от The Beatles до Radiohead) повлияли на современный кинематограф.

Больше информации о наших обновлениях и свои предложения можете оставлять тут:

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Брат-злодей, новые вызовы законам физики и погоня в Тбилиси: девятая часть гоночной эпопеи теперь в подписке
В главных ролях:Вин Дизель, Джон Сина, Мишель Родригес
Режиссер:Джастин Лин
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