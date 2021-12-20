Как Курт Кобейн и «Клан Сопрано» повлияли на нового «Бэтмена»? Пересказываем интервью создателей

В журнале Empire вышел материал, посвященный «Бэтмену» Мэтта Ривза — самому ожидаемому фильму 2022-го по версии портала IMDb. Стража Готэма в нем играет Роберт Паттинсон, Пингвина — Колин Фаррелл, Загадочника — Пол Дано, а Женщину-кошку — Зои Кравиц. Пересказываем, что о нем написали.

Мэтт Ривз любит Бэтмена с самого детства

В возрасте трех-четырех лет у Ривза была сильная лихорадка, и у него начались галлюцинации. Однажды ночью он увидел на потолке темную фигуру в плаще. Маленький Ривз не испугался, потому что узнал в ней Бэтмена. Режиссер уверен, что это воспоминание доказывает мифическую силу персонажа.

Ривз подчеркивает, что выбирает только те проекты, которые как-либо связаны с его личной историей. Во время переговоров с Warner Bros. режиссер настаивал на праве сделать свою версию супергероя, которая не обязана встраиваться в канон киновселенной DC. Изначально фильм должен был написать и поставить Бен Аффлек (он играл Брюса Уэйна в фильмах «Бэтмен против Супермена» и «Лига справедливости»). В 2017-м актер сложил с себя режиссерские полномочия, а к тому времени, когда Мэтт Ривз вплотную начал работу над сценарием, полностью покинул проект. Благодаря этому и смене руководства в DC Ривз смог договориться, чтобы снять фильм на своих условиях.

Интересно, что автор комиксов и продюсер Джеф Лоуб, создавший графические романы «Бэтмен. Долгий Хеллоуин», «Бэтмен. Темная победа» и «Бэтмен. Тихо!», преподавал Ривзу сценарное мастерство в Университете Южной Калифорнии.

Создатели хотят переплюнуть трилогию Нолана

Продюсер нового «Бэтмена» Дилан Кларк заявил Кристоферу Нолану, режиссеру трилогии «Темный рыцарь» с Кристианом Бэйлом, что намерен снять лучший фильм про Бэтмена в истории и превзойти Нолана. Кларк уже работал с Ривзом над двумя частями «Планеты обезьян».

«Бэтмен» не будет новой версией нолановского «Бэтмен: Начало», хотя также вдохновлен комиксом Фрэнка Миллера «Бэтмен. Год первый». У Ривза Брюс Уэйн уже стал Темным рыцарем, но еще не до конца понимает, что ему делать.

Почему Ривз выбрал Паттинсона и при чем тут Курт Кобейн?

Ривз выбрал на роль Роберта Паттинсона, когда посмотрел криминальный триллер братьев Сэфди «Хорошее время». Он увидел в актере «уязвимость, отчаяние и силу». По словам режиссера, Паттинсон может одновременно казаться «рок-звездой и отшельником, как Курт Кобейн».

Сравнение с Кобейном не случайно. Первый акт сценария Ривз писал под песню «Something in the Way» группы Nirvana. Именно тогда ему пришло в голову, что Брюса Уэйна стоит сделать не плейбоем, а отшельником, который пережил трагедию. Режиссер вдохновлялся фильмом Гаса Ван Сента «Последние дни», который, в свою очередь, отдаленно основан на истории последних дней Курта Кобейна.

Что происходит в фильме?

Брюс Уэйн живет в обветшалой готэмской Башне Уэйна (фамильный особняк после смерти отца героя превратили в приют). В версии Ривза не будет изобретателя Люциуса Фокса (в фильмах Нолана его играл Морган Фримен). Все свои изобретения Брюс создает в одиночку или с дворецким и телохранителем Альфредом Пенниуортом (Энди Серкис), который считает, что тот сошел с ума. «Брюс проходит через нигилистическую стадию, и во многом его взгляды с Альфредом разнятся», — отметил Ривз. По его словам, герои почти не разговаривают и лишь прохладно здороваются, если пересекаются в коридоре.

По словам Паттинсона, «Бэтмен» будет отличаться от супергеройских фильмов, потому что Ривз больше всего был заинтересован в детективных элементах истории. Актер, кстати, уже видел фильм и назвал его «тревожным и страшным».

А режиссер описывает фильм как «нуар, где главный герой пытается раскрыть преступление, разрывающее город на части». Главный антагонист Загадочник описывается как реалистичный серийный убийца. При его создании Ривз вдохновлялся историей Зодиака — реального маньяка, который орудовал в конце 1960-х в Северной Калифорнии и так и не был пойман.

А про Женщину-кошку что пишут?

Селина Кайл в «Бэтмене» также будет показана с максимальным реализмом: у Ривза она еще не успела стать Женщиной-кошкой. На новый кинообраз повлияли доминатрикс Селина Кайл из миллеровского комикса «Бэтмен. Год первый» и две героини из неонуаров 1970-х. Первая — Эвелин Кросс Малрэй (Фэй Данауэй) из «Китайского квартала» Романа Поланского, вторая — Бри Дэниелс (Джейн Фонда) из «Клюта» Алана Дж. Пакулы.

У Ривза Селина работает в клубе, который связан с городской мафией. Расследование убийств приводит Бэтмена к ней, а сама она ищет пропавшую подругу. По словам Зои Кравиц, «Селина и Бэтмен нуждаются друг в друге, но не до конца понимают, работают ли они вместе или просто используют друг друга».

В фильме у Селины будет очень много кошек. Еще актриса призналась, что не могла ничего открыть и нормально умываться из-за длинных и острых ногтей героини. Также вместе с постановщиком драк Кравиц смотрела видео, где дерутся кошки и львы. По словам актрисы, это помогло создать смесь из боевых искусств, капоэйры и «кошачьих движений, похожих на танцы».

…а про Пингвина?

У Пингвина не будет шляпы и стреляющих зонтиков, зато он теперь хромает. Он не любит прозвище Пингвин и пока не стал важной шишкой в преступном мире.

По словам Ривза, при создании персонажа он вдохновлялся такими героями, как Фредо Корлеоне (Джон Казале) из «Крестного отца», Гарольд Шенд (Боб Хоскинс) из «Долгой Страстной пятницы» и Тони Сопрано (Джеймс Гандольфини) из «Клана Сопрано». В фильме Кобблпот — бандит среднего звена, который умеет произвести эффект и считает, что его недооценивают.

Ну, и пару слов про бэтмобиль

Бэтмобиль тут — маслкар, который Брюс Уэйн построил сам. Режиссер сравниваем его с Plymouth Fury 1958 года, который убивал людей в фильме по роману Стивена Кинга «Кристина». Машину Паттинсон водил сам и ради этого учился автомобильным трюкам.