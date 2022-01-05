«Страна самоваров»: что пишут о «Купе номер 6» в Финляндии

6 января в подписке Кинопоиска выйдет роуд-муви «Купе номер 6» с Юрой Борисовым, снятый в копродукции Финляндии, России, Эстонии и Германии. Фильм вошел в шорт-лист «Оскара», а также получил Гран-при Каннского фестиваля. Мы посмотрели, что пишут о картине основные финские медиа: газеты Ilta-Sanomat, Helsingin Sanomat и Iltalehti, сайт телерадиокомпании Yle и специализированный журнал о кино Episodi.

Что известно о фильме?

В основу легла одноименная книга финской писательницы Росы Ликсом, вышедшая в 2011 году. За нее Ликсом получила награду «Финляндия» — главную литературную премию страны. Диалоги на русском писала сценаристка и режиссер Любовь Мульменко («Разжимая кулаки», «Дунай»). Постановщиком выступил финн Юхо Куосманен (в 2016-м его «Самый счастливый день в жизни Олли Мяки» получил приз в программе «Особый взгляд» в Каннах).

Действие разворачивается в 1990-х. Археолог из Финляндии Лора (Сейди Хаарла) учится в Москве, а потом уезжает из столицы в Мурманск. Ее попутчиком в поезде становится полутрезвый русский шахтер Леха (Юра Борисов). В путешествии по зимней России они пытаются найти общий язык.

С согласия автора Куосманен отошел от литературного оригинала. У него Лора и Леха — почти ровесники, а в книге попутчик героини — мужчина сильно старше нее. Как отмечают в новостях телерадиокомпании Yle, режиссер пошел на это, так как изначально планировал на главную роль Юру Борисова. Куосманена поразила его игра в «Быке» Бориса Акопова. Вдобавок в романе герои едут по Транссибирской магистрали через весь СССР. В фильме действие перенесли на Мурманскую железную дорогу, а литературные 1980-е стали 1990-ми в кино.

За что хвалят фильм?

За атмосферу. «„Купе номер 6“ — это состояние души. Порой мрачная и суровая, но при этом необычайно прекрасная история. <…> Волшебный эпизод, где пьяный в стельку Леха расхваливает Россию как великую державу и рассуждает о полетах в космос», — пишут в Ilta-Sanomat. «Это экзотическое путешествие на диване, с которого можно наблюдать заснеженный север и пропахшую водкой Россию», — добавляют в газете Helsingin Sanomat. Автор даже сравнивает атмосферу фильма с «меланхоличным образом прошлого в произведениях Чехова». Похожий вывод в газете Iltalehti: «Фильм как уютный плед, из-под которого можно наблюдать увлекательный окружающий мир».

За ярких главных героев. «В романе Ликсом у Лехи гагаринская улыбка, и она то и дело вспыхивает на лице Юры Борисова. Леха — шаблонная и в то же время цепляющая карикатура на русского мужика: грубый, необразованный любитель выпить, он, пожалуй, слишком легко превращается в покладистого парня», — отмечает критик Helsingin Sanomat.

«Оба исполнителя главных ролей играют бесподобно, но больший куш Куосманен сорвал благодаря 28-летнему русскому актеру Юре Борисову. Его игра безудержно увлекает за собой. На невероятной харизме этого молодого человека держится весь фильм. Можно биться об заклад, что он станет звездой своего поколения в России», — пишут в газете Iltalehti. А вот автору в киножурнале Episodi больше понравилась героиня Сейди Хаарлы: «Хотя игра Борисова хороша, Хаарла больше впечатляет как молодая исполнительница, от которой с нетерпением ждут новых ролей».

За режиссуру. «Первые полчаса фильма шедевральны, это мастерски закрученная история. Перед глазами мелькает череда людей — и мужчин, и женщин; начинается сближение героев, показаны славянская дерзость, алкоголь и злоупотребление своей силой», — подчеркивают в газете Helsingin Sanomat. Автор пишет, что Юхо Куосманен намеренно включает отсылки к культовым фильмам. Например, Леха и Лора сравнивают себя с героями «Титаника». «Зимние поездки в такси напоминают о „Ночи на Земле“ Джармуша, а то, как Лора выглядывает из окна поезда, — о фильме „Летят журавли“, ставшем советской классикой».

А что пишут про участие России в картине?

В газете Ilta-Sanomat рецензия вышла с заголовком «„Купе номер 6“ — лучшее, что произошло между Россией и Финляндией за долгие годы». «После просмотра фильма финны захотят найти свое купе номер шесть. Когда коронавирус отступит, поезда в России наполнят иностранные пассажиры», — добавляет автор.

Критики отмечают, что «Купе номер 6» — один из первых проектов в копродукции, поддержанный российским Минкультом. «Однако российская цензура пощадила фильм и ничего вырезать не стала, даже любовную сцену Лоры и ее московской подруги Ирины в начале картины, — пишут в газете Ilta-Sanomat. «Фильм показывает Россию через призму наивности: это страна самоваров и ярких теней на глазах», — подытоживают в Helsingin Sanomat.

Отдельно в рецензиях подчеркивают, что фильм находится вне политического контекста. «Я не хотел вмешивать сюда политику и государственные дела России, потому что вряд ли смогу рассказать больше, чем вы узнаете в новостях. Но я хочу показать хорошее в людях [из России]. [Государственная] система может быть запутанной, но люди там прекрасны», — объяснил постановщик Юхо Куосманен в интервью газете Ilta-Sanomat.

Что еще мы узнали из рецензий

Оказывается, за время съемок у режиссера Юхо Куосманен появилось любимое слово на русском — «нормально». «Как бы ни обстояли дела, русскому человеку все „нормально“, все в порядке и окей», — рассказал режиссер газете Ilta-Sanomat. В интервью он также отметил, что фильм для него — дань уважения людям из России и их жизненной позиции.

Во время остановки поезда герои решают доехать до ближайшего города. Ребята останавливаются в деревянном доме у бабушки, которую сыграла непрофессиональная актриса Лидия Костина. Эпизоды снимали в доме, где живет Лидия.

Актриса Сейди Хаарла, сыгравшая Лору, понимает русский язык, потому что в 2005 году училась в Театральной академии в Санкт-Петербурге.

После успеха в Каннах в 2021 году в родном городе режиссера Коккола учредили местный кинофестиваль, художественным руководителем которого стал сам Куосманен.