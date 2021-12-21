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«Купе номер 6» с Юрой Борисовым и мультфильм Антона Дьякова вошли в шорт-лист «Оскара»

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Американская киноакадемия объявила шорт-лист некоторых номинаций, в том числе «Лучший иностранный фильм». Драма Киры Коваленко «Разжимая кулаки», заявленная от России, не вошла в список. В шорт-лист включили роуд-муви «Купе номер 6» Юхо Куосманена, снятый в копродукции Финляндии, Эстонии, России и Германии (на премию фильм выдвинула Финляндия). Студентка Лаура (Сейди Хаарла) едет из Москвы в Мурманск. Ее соседом в поезде становится грубоватый русский шахтер Леха (Юра Борисов), с которым Лауре придется найти общий язык. «Купе номер 6» получило Гран-при Каннского фестиваля. Фильм можно будет посмотреть на Кинопоиске с 6 января по подписке.

В шорт-лист попал еще один российский проект — анимационный короткометражный фильм «БоксБалет». Его поставил режиссер Антон Дьяков, работа получила награды на фестивале короткометражного кино «Короче» и на анимационной премии «Икар».

В шорт-лист также не вошла французская лента «Титан» Жюлии Дюкорно, взявшая главную награду в Каннах. Окончательный список номинантов появится 8 февраля.

Лучший иностранный фильм

Лучший документальный фильм

Лучший саундтрек

Лучшие визуальные эффекты

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Режиссер:Кейт Шортланд
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