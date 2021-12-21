«Купе номер 6» с Юрой Борисовым и мультфильм Антона Дьякова вошли в шорт-лист «Оскара»

Американская киноакадемия объявила шорт-лист некоторых номинаций, в том числе «Лучший иностранный фильм». Драма Киры Коваленко «Разжимая кулаки», заявленная от России, не вошла в список. В шорт-лист включили роуд-муви «Купе номер 6» Юхо Куосманена, снятый в копродукции Финляндии, Эстонии, России и Германии (на премию фильм выдвинула Финляндия). Студентка Лаура (Сейди Хаарла) едет из Москвы в Мурманск. Ее соседом в поезде становится грубоватый русский шахтер Леха (Юра Борисов), с которым Лауре придется найти общий язык. «Купе номер 6» получило Гран-при Каннского фестиваля. Фильм можно будет посмотреть на Кинопоиске с 6 января по подписке.
В шорт-лист попал еще один российский проект — анимационный короткометражный фильм «БоксБалет». Его поставил режиссер Антон Дьяков, работа получила награды на фестивале короткометражного кино «Короче» и на анимационной премии «Икар».
В шорт-лист также не вошла французская лента «Титан» Жюлии Дюкорно, взявшая главную награду в Каннах. Окончательный список номинантов появится 8 февраля.
Лучший иностранный фильм
- «Сядь за руль моей машины» (Япония)
- «Купе номер 6» (Финляндия)
- «Великая свобода» (Австрия)
- «Лунана: Як в классной комнате» (Бутан)
- «Побег» (Дания)
- «Я создан для тебя» (Германия)
- «Агнец» (Исландия)
- «Герой» (Иран)
- «Рука бога» (Италия)
- «Улей» (Косово)
- «Молитвы об украденных» (Мексика)
- «Худший человек на свете» (Норвегия)
- Plaza Catedral (Панама)
- «Самый лучший босс» (Испания)
- «Невидимый мир» (Бельгия)
Лучший документальный фильм
- Ascension
- Attica
- «Билли Айлиш: Слегка размытый мир»
- «Файя Дайи»
- The First Wave
- «Побег»
- «На одном дыхании»
- «Джулия»
- «Президент»
- «На пути к исцелению»
- «Спасательная операция»
- «Просто, как вода»
- «Лето соула»
- The Velvet Underground
- «Текст в огне»
Лучший саундтрек
- «Дюна»
- «Быть Рикардо»
- «Кэндимен»
- «Не смотрите наверх»
- «Энканто»
- «Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан“»
- «Легенда о Зеленом Рыцаре»
- «Тем больнее падать»
- «Король Ричард»
- «Последняя дуэль»
- «Не время умирать»
- «Параллельные матери»
- «Власть пса»
- «Спенсер»
- «Трагедия Макбета»