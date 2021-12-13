Что происходит в прокате: «Человек-паук» захватил всех

«Человек-паук: Нет пути домой» — главный блокбастер года

Человек-паук вернулся на экраны, чтобы напомнить, что такое настоящий голливудский мегахит. Самый узнаваемый персонаж вселенной комиксов Marvel оказался и самым надежным с точки зрения прибыли. Новый фильм с Томом Холландом прошел в первый американский уик-энд с аншлагами и заработал 260 млн долларов. В истории проката фильм уступает последним «Мстителям» — весной 2019 года в первые выходные они получили в Америке 357 млн долларов. Результат предыдущего марвеловского сборника «Мстители: Война бесконечности» (257,7 млн долларов) «Человек-паук» уже превзошел.

В мировом прокате «Нет пути домой» за три дня получил 600 млн долларов. Это третий результат в истории после тех же двух частей «Мстителей» («Война бесконечности» стартовала в мире с 640 млн долларов, «Финал» — с недосягаемых 1,2 млрд долларов). Рекорды сборов за уик-энд побиты в Мексике, Бразилии, Аргентине, Саудовской Аравии, Эквадоре, Украине и Турции. Мощный старт Питера Паркера состоялся не только вопреки пандемии, но и без проката в Китае. В этом году китайские власти под разными предлогами заблокировали релизы «Черной Вдовы», «Вечных», «Шан-Чи и легенды десяти колец», а также «Венома». Почему до кинотеатров КНР не добрался Спайдермен, официально не сообщалось.

Тем не менее «Нет пути домой» должен стать первым фильмом-миллиардером мирового проката с начала коронакризиса. Только два англоязычных релиза этого года («Не время умирать» и «Форсаж 9») заработали за все время проката больше, чем собрал всего за три дня «Человек-паук». В последние выходные 2021-го фильм Джона Уоттса может вернуть Голливуду лидерство в мировом бокс-офисе, которое последние полтора года принадлежало китайцам. Пока что первую строчку держит «Битва при Чосинском водохранилище» с 902 млн долларов.

«Вестсайдская история» никак не разгонится

За первый уик-энд в кинотеатрах первый мюзикл Стивена Спилберга заработал лишь 10,5 млн долларов. Этого хватило для первого места за его премьерную неделю, но в сравнении с бюджетом в 100 миллионов цифра не впечатляет. И это несмотря на высочайшие оценки и у прессы (93% «свежести» на Rotten Tomatoes), и у зрителей (средняя оценка A в опросах на CinemaScore).

В чем же дело? Середина декабря, когда люди готовятся к праздникам и доделывают срочную работу, — это не лучшее время для фильма, рассчитанного на взрослых зрителей (а точнее, зрительниц; женщины старше 35 — самая многочисленная группа среди публики «Вестсайдской истории»). Но Disney выпустила фильм с временным запасом, чтобы немного раскачать его прокат к Рождеству — это как раз традиционный сезон мюзиклов.

За границей результаты Спилберга слабые — всего 4,4 млн долларов в первые выходные. Но «Вестсайдская история» — очень американское кино в очень американском жанре, а во многих странах Европы прокат в последние недели осложнен новыми ограничениями из-за штамма омикрон.

Эксперты: кинопрокат может полностью восстановиться в 2023 году

По оценке аналитической компании Gower Street Analytics, объем мирового кинопрокатного рынка составит по итогам года около 21 млрд долларов (11 декабря было 19,2 миллиарда, но это еще до премьеры «Человека-паука»). Это на 75% больше, чем в кризисном 2020-м. В следующем году, прогнозируют эксперты, бокс-офис продолжит быстро расти и может достичь уже 33,2 млрд долларов. Американский рынок в 2022-м, согласно прогнозу, снова станет крупнейшим в мире, обойдя китайский.

До пандемии билеты в кино приносили индустрии совокупный доход свыше 40 млрд долларов в год. До этого уровня прокат сможет восстановиться не раньше 2023 года.

Россия: двойной удар «Человека-паука» и «Матрицы»

Сразу два больших голливудских хита, вышедших одновременно, обеспечили российскому прокату один из самых прибыльных уик-эндов в его истории, и это несмотря на QR-коды и ограниченную рассадку. В прошедшие выходные кинотеатры продали билетов на 1,55 млрд рублей — больше случалось только в долгие январские праздники. Из этих денег 1,043 миллиарда записал на свой счет «Человек-паук: Нет пути домой». Спайдермену немного не хватило до рекордсмена этого года — «Венома 2», другого комикса Sony (1,099 млрд рублей). Тем не менее у Питера Паркера пятый лучший дебют за все время.

287,4 млн рублей в российских кинотеатрах получил фантастический боевик «Матрица: Воскрешение». В России прокат начался раньше, чтобы снизить урон от пиратства: в Америке планируется гибридный релиз в кинотеатрах и на платформе HBO Max одновременно (так же компания Warner Bros. поступила с «Дюной»). Но конкуренция с «Человеком-пауком» не пошла «Матрице» на пользу. Кроме того, зрителям в возрасте до и около двадцати не так хорошо знакома франшиза, ставшая сенсацией еще до их рождения. Поэтому результат можно считать закономерным.

Голливудские тентполы не оставили шансов единственной российской премьере недели — новогодней комедии «Елки 8». Кроме того, от фильма отказались крупнейшие сети кинотеатров — «Формула кино» и «Синема Парк», «Киномакс», «Каро» и «Синема Стар». Бойкот связан с тем, что 30 декабря, то есть после двух недель проката, «Елки 8» выйдут онлайн на платформе ivi. Киносети возмутились такому короткому прокатному окну, тем более что новогодние праздники для них самое прибыльное время. Ну а в две предновогодние недели у кинотеатров хватает заведомых хитов, так что залы отдали «Человеку-пауку» и «Матрице». Тем не менее «Елки 8» вышли в 1053 кинотеатрах, но сборов в 18,2 млн рублей хватило только для седьмого места за неделю.