Юра Борисов снимется в третьем российском сериале Netflix. Он посвящен людям с особенностями развития

Стриминг Netflix официально подтвердил производство своего третьего российского сериала (и показал первый кадр из него). Это драматическое шоу «Ничего особенного». В центре истории — актер Леха, которого играет Юра Борисов («Купе номер 6», «Капитан Волконогов бежал»). Леха становится волонтером в фонде, помогающем людям с особенностями развития. Благодаря общению с ними Леха начинает лучше понимать свою жизнь и окружающих.

Поставит шоу актер Илья Маланин, для которого проект станет дебютом в режиссуре. Ранее Маланин снимался в «Общаге», «Зеленом мэре» и «Аванпосте», а также работал над сценарием сериала «Просто представь, что мы знаем». В ролях заявлены Дарья Мельникова, Полина Пушкарук, Антон Санкевич и Ольга Ломоносова. Производством занимается компания 1-2-3 Production, которой руководят продюсеры Валерий Федорович и Евгений Никишов. По их словам, вместе с профессиональными актерами снимутся артисты с особенностями развития.

Официальный синопсис звучит так:

«Молодой актер Леха приступает к работе над постановкой спектакля вместе с группой ребят, с которыми быстро находит общий язык. Леха движим личными обстоятельствами и стремится отыскать ответы на непростые вопросы, возникшие в его отношениях с женой. Это приводит героя туда, где разворачиваются события сериала, — в творческую студию фонда помощи людям с особенностями развития. Близкое общение с ними показывает Лехе, что в любой, даже в самой мрачной ситуации можно увидеть свет, найти юмор там, где, казалось бы, ему нет места, а любовь... Являясь единственной движимой силой, она способна раскрыть человека с неожиданной стороны. Теперь главное для героя — помочь близким людям посмотреть на жизнь по-новому».

Это не первый сериал 1-2-3 Production для Netflix. Компания отвечает за «Анну К» — современную версию романа Льва Толстого. В ней Анну Каренину, жену будущего губернатора Санкт-Петербурга, играет Светлана Ходченкова, Алексея Каренина — Федор Бондарчук. В роли супругов Облонских — Гоша Куценко и Юлия Александрова, а Константина Левина исполнит Юра Борисов. Второй российский проект Netflix — пока что безымянное шоу с Александром Петровым. Сценарий написал Эдуард Оганесян («Чики»), он также выступит шоураннером. Герой Петрова совершает преступление и пытается заслужить прощение. За производство отвечают кинокомпании «Манки Стайл» Эдуарда Оганесяна и «Водород» Михаила Врубеля и Александра Андрющенко.