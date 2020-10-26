Перезапуск «Ну, погоди!» раскритиковали в сети. Почему мультфильму стоит дать шанс?

17 декабря вышли первые четыре серии мультфильма «Ну, погоди! Каникулы» (всего их будет более пятидесяти). Над ними работала студия «Союзмультфильм», которая с 2013 года возрождается под руководством Юлианы Слащевой.

Трейлер перезапуска набрал 28 тысяч дизлайков на YouTube. Сейчас цифра скрыта на сервисе, и ни к трейлеру, ни к выложенной серии нельзя оставить комментарии. О ремейке написал киноблогер Евгений Баженов (Bad Comedian): «Лучше бы дали Волку другую привычку — делать ремейки на классику, тогда бы он точно воспринимался как отрицательный персонаж». Некоторые зрители нейтрально встретили премьеру (им только показалось, что Волк слишком часто вздыхает), кто-то сравнил ее с первыми сериями «Тома и Джерри». В основном перезапуск не понравился тем, кто вырос на советском оригинале.

Мы говорили с командой «Союзмультфильма» (в том числе с теми, кто уже перезапускал «Простоквашино») про то, с чем связана негативная реакция и почему стоит воспринимать новый мультфильм отдельно от полюбившейся классики.

Что происходит в перезапуске?

Мультфильм сделан в объемной графике, а в заставке едва узнается мелодия Тамаша Деака «Водные лыжи», которая звучала в оригинале. Герои приезжают отдыхать на сочинский горнолыжный курорт «Роза Хутор». Волк, которого озвучивает Гарик Харламов, по-прежнему хулиганит. Буквально в начале серии, которую «Союзмультфильм» выложил в открытый доступ, Волк отбирает у котенка электросамокат, на котором не умеет ездить. Он бросил курить, но продолжает задирать слабых (больше всего достается котенку). А Заяц (Дмитрий Хрусталев) делает селфи, запускает квадрокоптер и занимается стрельбой из лука.

Создатели включили отсылки к оригинальной версии. Новые Волк и Заяц устраивают драку у шведского стола в отеле под «Танец с саблями» Арама Хачатуряна (под нее советские герои догоняли друг друга в электричке). Более того, перезапуск цитирует и поп-культурную классику. В четвертом эпизоде Заяц уклоняется от запущенных в него эскимо, как Нео от пуль в «Матрице».

Что говорят о перезапуске зрители и представители «Союзмультфильма»?

Татьяна Симакова Главный редактор The Village; была на премьере мультфильма с сыном Марком

Моему сыну Марку 6 лет, скоро будет семь. Новый мультфильм ему понравился, но, как он сказал, «на 20% меньше, чем предыдущий, потому что в новом выпуске Волк не курит». На премьере нам рассказывали про всех персонажей, про то, почему Волк не курит. Видимо, Марк проникся этой цензурой и был несколько возмущен. В целом я не могу сказать, что он фанат «Ну, погоди!», в отличие от меня. Он отнесся к «Ну, погоди! Каникулы» так же, как ко всем остальным проектам. Из продукции «Союзмультфильма» ему больше нравятся «Крутиксы», он любит «Смешариков».

Что касается меня, то раньше мне казалось, что у всего «Ну, погоди!» был оппозиционный, что ли, творческий вайб. Чувствовалось, что это независимый проект, который существует отдельно от государства. И Волк — такой хулиган с обаянием гопника, и Заяц в стиле Шурика [из киносерии «Приключения Шурика»]. Было более или менее понятно, как эти герои встраиваются в реальность. Относительно новых персонажей это тоже продумывалось, что видно. Но мне почему-то они не показались убедительными, как будто там маловато сюжета, действий, чего-то такого, что отличало старые версии. Это абсолютно обычный мультфильм. Не могу сказать, что он сильно лучше или хуже. Да, есть свой набор гэгов, там больше персонажей. С другой стороны, я абсолютно не хочу присоединяться к этой горе дизлайков и какому-то возмущению. По-моему, почти все возмущение в интернете вызывает все что-либо новое, непонятное, а потом люди привыкают к новым сериям. В новом «Ну, погоди!» мне очень понравилось, как обыграли музыкальную тему. Ее сделал Иван Дорн, она звучит и узнаваемо, и свежо. Еще понравился кастинг: и Хрусталев, и Харламов, по-моему, отлично вписываются в новый проект. Лучше кастинга, наверное, не придумать.

Юлия Евдокимова Художница-постановщица перезапуска «Простоквашино»

Полагаю, большинство дизлайков были не от целевой аудитории, а от людей, выросших на старом «Ну, погоди!», то есть от взрослых с детьми или без них. Важно помнить, что мультфильмы создаются для детей. И если говорить об этой целевой аудитории, то каждый наш проект проходит контроль психологов, экспертов, мы прислушиваемся к зрителю и исходя из его реакции что-то меняем уже в последующих сериях.

По опыту перезапуска «Простоквашино» скажу, что тогда мы также столкнулись с неоднозначной реакцией и дизлайками (у первой серии нового «Простоквашино» было 4,9 тысячи дизлайков при 30 тысячах лайках; всего за три года серия набрала 6,7 млн просмотров. — Прим. ред.). Но постепенно такое отношение ушло, и не только наш юный зритель, но и более взрослая аудитория искренне полюбила эту совершенно новую мультвселенную.

Примеров нового прочтения в мировой анимации очень много. Тот же Микки Маус за все время существования постоянно менялся: от рисованной классической анимации создатели перешли в 3D-производство. Уверена, эти изменения также встречали по-разному. Но современным детям Микки Маус нравится именно в таком исполнении. Думаю, все перезапускаемые проекты так или иначе сталкиваются со сравнением не в лучшую сторону.

Графику, как в 1980-е (тогда вышел советский мультсериал «Ну, погоди!». — Прим. ред.), сделать можно, но полюбит ли такую картину современный ребенок? Говоря об образах, отмечу, что мы ориентированы на понятного и близкого детской аудиторию героя. Персонажа, который, например, дружит с гаджетами (как пес Шарик в новом «Простоквашино»). Кроме того, в современном мире прежний курящий, с хулиганскими повадками, Волк воспринимается совершенно иначе. В советское время было важно показать героя-тунеядца, вдобавок возрастных ограничений не было.

Марина Малыгина Пресс-секретарь «Союзмультфильма»

Проект создавался преимущественно для аудитории младшего школьного возраста, для 6–8 лет. Их мнение учитывалось прежде всего при проведении фокус-групп. Геймерство Волка — примета времени. Мы искали образ, который бы не ассоциировался с угрозой, страхом. Смягчились и визуальные черты героя: из образа ушли слишком острые углы и очертания. Буйный нрав Волка при этом никуда не делся, его удалось сохранить благодаря голосу и актерскому таланту шоумена Гарика Харламова, который озвучивает персонажа.