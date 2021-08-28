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Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс снова в Матрице. Чего ждать от них и других героев «Воскрешения»?

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После 18-летнего перерыва мир возвращается в Матрицу: в прокат выходит четвертая часть фантастической франшизы — «Матрица: Воскрешение». Мы только что посмотрели фильм и со скоростью пули рассказываем о старых и новых героях сиквела, сыгравших в фильме актерах и о причинах, по которым Лана Вачовски решила в одиночку вернуться к франшизе, уже давно пережившей и перезагрузку, и революцию.

Про что этот фильм

Томас Андерсон жив и снова оказался в Матрице. Теперь он известный на весь мир гейм-дизайнер, создавший культовую трилогию видеоигр под названием «Матрица». Андерсон ничего не помнит о прежней жизни, но мучается от реалистичных галлюцинаций и внутренних терзаний. Он вновь ощущает иллюзорность реальности и испытывает нежные чувства к незнакомке Тиффани, которая ходит с ним в одну и ту же кофейню Simulatte. Его воспоминания подавляют синие таблетки, которые ему выписал Психоаналитик. Вскоре Томаса находят повстанка Багз и его старый знакомый из снов Морфеус, которые предлагают ему выйти из Матрицы.

Киану Ривз — Нео, он же Томас Андерсон

Томас Андерсон забыл, что он Нео. Хакер переехал из Чикаго в Сан-Франциско, стал гейм-дизайнером и создал видеоигровую трилогию «Матрица», которая «взорвала всем мозг». Компания, на которую он работает (и принадлежит, ха-ха, Warner Bros.!), заказывает Томасу новую игру в той же франшизе, угрожая, что наймет другого специалиста, если он откажется. Однако машины не смогли подавить его чувства: рано или поздно потерянный и несчастный Томас вспомнит прошлую жизнь, кунг-фу и Тринити.

Ривз говорит, что экшен-сцены в фильме сильно отличаются от боев в «Джоне Уике». Во время их подготовки он снова работал с Тайгером Чэнем, мастером восточных единоборств и протеже великого Юэнь У-Пина, и экс-бойцом MMA Эриком Брауном. Первый работал хореографом на трилогии «Матрица» и «Убить Билла», а также сыграл главную роль в режиссерском дебюте Ривза «Мастер тай-цзи», а второй тренировал актера для «Джонов Уиков».

Кэрри-Энн Мосс — Тринити, она же Тиффани

Тринити также ничего не помнит о Матрице и своем возлюбленном. Теперь она Тиффани, владелица мотосалона, жена и мать троих детей. Как и Томас, она ощущает себя не в своей тарелке: семейная жизнь в пригороде ей явно не свойственна. Тиффани раздражают подавляющий муж и проблемные дети, с которыми, кажется, постоянно нужно ездить в больницу из-за переломов или застрявшего в носу Lego. То, что она все-таки Тринити, героиня Кэрри-Энн Мосс осознает после сцены с остановкой времени и шантажа с участием ее подложных детей.

Яхья Абдул-Матин II — Морфеус

Настоящий Морфеус стал главой Зиона и предположительно умер стариком (действие «Воскрешения» происходит спустя 60 лет после событий «Революции»). Новый Морфеус — программа и экс-агент, который почему-то ощущает необъяснимое желание найти Нео и вернуть его в Матрицу. Морфеус 2.0 обладает более развитым чувством юмора и предпочитает одеваться еще вычурнее, чем оригинал.

Его играет Яхья Абдул-Матин II — одна из восходящих суперзвезд Голливуда. За последние три года он успел сыграть Черную Манту в «Аквамене», Доктора Манхэттена в «Хранителях», культового маньяка в «Кэндимене».

Джессика Хенвик — Багз

Хакер Багз — тот белый кролик, за которым должен следовать Нео, чтобы прийти к Морфеусу. Она фанатка легенды о Нео и всю жизнь хотела встретить того, кто пожертвовал собой ради человечества. Лишь Багз по-настоящему верит в его избранность и готова на все, чтобы найти Нео в Матрице и вернуть его в Зион. А еще она обожает разговоры про минусы бинарности выбора. Хенвик, у которой в новой «Матрице» фактически третья по значимости роль после Нео и Тринити, играла в фильмах «Последняя капля», «Под водой» и «Любовь и монстры».

Приянка Чопра Джонас — Сати

Сати — та самая молодая программа из «Революции», которую Нео встретил на бесконечной станции метро, в переходном пункте между Матрицей и реальным миром. В финале триквела она стала помощницей Оракула и научилась создавать прекрасные рассветы. В «Воскрешении» она приглядывает за Томасом Андерсоном и помогает ему вернуть Тринити в Зион.

Приянка Чопра Джонас в Голливуде известна благодаря комедиям «Спасатели Малибу» и «Ну разве не романтично?» и сериалу «База Куантико», а в Индии — по целому ряду хитов, главный из которых — «Дон. Главарь мафии».

Джонатан Грофф — Смит

В начале фильма это Смит — самоуверенный бизнес-партнер Томаса Андерсона и жесткий делец с обезоруживающей улыбкой. Он хочет, чтобы гейм-дизайнер создал четвертую видеоигру «Матрица». На самом деле, это наш старый знакомый агент Смит, который стал свободнее. Его взаимоотношения с Нео чем-то напоминают отношения Бэтмена и Джокера.

Джонатан Грофф известен по роли спецагента ФБР Холдена Форда из сериала Дэвида Финчера «Охотник за разумом», но еще он прославился как театральный актер.

Джада Пинкетт Смит — Ниобе

Капитан кораблей «Логос» и «Логос IIю и бывшая Морфеуса также возвращается во франшизу. За прошедшие 60 лет она сильно состарилась («больше седых волос, меньше зубов»), стала генералом и основала новый город людей (и машин!) — Ио. Она по-прежнему не верит, что Нео избранный, и недовольна Багз из-за того, что та продолжает его искать.

Нил Патрик Харрис — Психоаналитик

Этот герой кормит Нео синими таблетками, чтобы тот продолжал не помнить о Матрице. Вместе они разбирают значение снов, чтобы лучше отличать их от реальности. Однако в действительности Психоаналитик не добрый доктор, а эдакий новый Архитектор, который создал новую версию Матрицы и оживил Нео с Тринити, чтобы питать свое детище энергией их тяги друг к другу. Разумеется, он не хочет, чтобы они вышли из-под его контроля.

Как говорит Нил Патрик Харрис, он всегда мечтал сняться в экшен-сцене (а в комедиях их не так много). В «Воскрешении» у актера тоже особо битв не будет, но пару раз его швырнут в стену. Теперь Харрис во всех интервью рассказывает, что бьют его, а не дублера.

На кого еще обратить внимание?

Звезда «Сонной Лощины» и «Семейки Аддамс» Кристина Риччи, которая уже работала с Вачовски над «Спиди-гонщиком», играет эпизодическую роль маркетолога. Ее героиня Гвин де Врен рассказывает Томасу Андерсону, каким должен быть сиквел к его хитовой игре.

Француз Ламбер Вильсон вернулся к роли мерзкой программы по имени Меровинген. Теперь он уже не глава могущественного преступного синдиката и не торговец информацией, а озлобленный бездомный, который скучает по шикарной жизни и жалуется на «вездесущие сиквелы, спин-оффы и ребуты».

На визуальные решения Вачовски повлиял ее опыт работы над «Восьмым чувством» — дорогостоящим сериалом Netflix, который закрыли после второго сезона. Фанаты шоу будут рады увидеть актеров из него — Эрендиру Ибарру, Макса Римельта, Брайана Дж. Смита и Тоби Онвумере. У них небольшие роли повстанцев из города Ио.

Роль мужа Тринити играет режиссер трилогии «Джон Уик» Чад Стахелски, который был постановщиком трюков и дублером Ривза в оригинальной трилогии.

Зачем Лана Вачовски вообще сняла новую «Матрицу»?

По словам Ланы, работавшей над «Воскрешением» без своей сестры Лилли, «Облачный атлас» стал для нее художественным прорывом, а сериал «Восьмое чувство» — наиболее автобиографической работой. И поэтому она решила вернуться к «Матрице». «Трилогия рассказывается о красивой любви, борьбе людей и смысле жизни — темах, которые меня волновали в молодости. Однако я хотела, чтобы более зрелая часть меня, мое более зрелое сердце стали частью трилогии „Матрица“», — приводит слова Вачовски Warner Bros.

Вачовски признается, что ей захотелось вернуть к жизни Нео и Тринити, когда она заботилась об умирающих родителях. Утешительная история о воскрешении мертвых героев пришла кинематографистке в голову, когда однажды ночью ей было особенно плохо из-за болезни матери и отца и она тут же принялась писать сценарий. Посвящение умершим родителям фигурирует в титрах фильма, а после следует сцена, которая несколько сглаживает трагический пафос словом «котятрица»!

Во время съемок «Восьмого чувства» вместе с продюсером Джеймсом МакТигом и операторами Даниэлем Массаччеси и Джоном Толлом Лана развила новый для себя стиль работы на площадке, который позволял ей быть гибкой и постоянно импровизировать. Например, многие сцены в «Воскрешении» сняты на настоящих локациях при естественном солнечном свете, во время заката, в то время как оригинальную трилогию снимали преимущественно в павильонах.

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Смешные истории из жизни очень богатых москвичей. Продолжение комедии по мотивам рассказов Александра Цыпкина
В главных ролях:Павел Деревянко, Максим Виторган, Ингеборга Дапкунайте, Николай Фоменко, Кристина Бабушкина, Аглая Тарасова и др.
Режиссер:Роман Прыгунов
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