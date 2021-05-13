Кинопоиск

Умер режиссер Сергей Соловьёв

Обсудить0

Умер российский кинорежиссер, сценарист и продюсер Сергей Соловьев. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в окружении кинематографиста. В январе прошлого года у него произошел ишемический инсульт, режиссера госпитализировали в тяжелом состоянии.

Сергею Соловьеву было 77 лет. Он снял такие фильмы как «Асса», «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», «Нежный возраст», «Анна Каренина», «Сто дней после детства», «Дом под звездным небом» и «Мелодии белой ночи». В 2019 году возобновил работу Театра-студии САС. В 1981 и 1987 годах был в составе жюри Венецианского кинофестиваля.

В 1969 году Соловьев окончил ВГИК. Он работал на «Мосфильме», писал сценарии для художественных и документальных фильмов и этом же году дебютировал с новеллами «От нечего делать» и «Предложение» в киноальманахе «Семейное счастье» по рассказам Антона Чехова.

Фото: ТАСС

КиноПоиск в Telegram

Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флеш

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:
Смешные истории из жизни очень богатых москвичей. Продолжение комедии по мотивам рассказов Александра Цыпкина
В главных ролях:Павел Деревянко, Максим Виторган, Ингеборга Дапкунайте, Николай Фоменко, Кристина Бабушкина, Аглая Тарасова и др.
Режиссер:Роман Прыгунов
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

Главные фильмы эпохи застоя

Главные фильмы эпохи застоя

4 декабря34
Полная история гламура в отечественном кино

Полная история гламура в отечественном кино

17 ноября10
Краткая история кино: 1980-е. Изучаем фильмы перестройки, молодого Тома Круза и картину, где все бегают голыми и орут

Краткая история кино: 1980-е. Изучаем фильмы перестройки, молодого Тома Круза и картину, где все бегают голыми и орут

30 августа10
Потерянный рай: Распад пионерлагеря в кино — от Артека до «Пищеблока»
Как это смотреть

Потерянный рай: Распад пионерлагеря в кино — от Артека до «Пищеблока»

13 мая13

Главное сегодня

Хогвартс, тайны Дамблдора и Мадс Миккельсен. Что показали в трейлере третьих «Фантастических тварей»

Сегодня, 19:098
Хогвартс, тайны Дамблдора и Мадс Миккельсен. Что показали в трейлере третьих «Фантастических тварей»
Генри Кавилл: «Я бился за то, чтобы книжного Геральта в сериале было как можно больше»
Интервью

Генри Кавилл: «Я бился за то, чтобы книжного Геральта в сериале было как можно больше»

Сегодня23
«Вестсайдская история»: как Стивен Спилберг снял актуальный ремейк классического мюзикла
Крупным планом

Подкаст«Вестсайдская история»: как Стивен Спилберг снял актуальный ремейк классического мюзикла

Сегодня1
На Яндекс.Музыке вышли все «Хроники Нарнии»! А мы вспоминаем их экранизации

На Яндекс.Музыке вышли все «Хроники Нарнии»! А мы вспоминаем их экранизации

Сегодня, 16:401
История отечественного кино от рождения до позднего СССР. Подборка видеоэссе
Киношкола

История отечественного кино от рождения до позднего СССР. Подборка видеоэссе

Вчера11
Умер режиссер Сергей Соловьёв

Умер режиссер Сергей Соловьёв

Сегодня, 20:351
«Золотой глобус — 2022»: Номинанты

«Золотой глобус — 2022»: Номинанты

Сегодня, 20:232
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт