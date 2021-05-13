Умер режиссер Сергей Соловьёв

Умер российский кинорежиссер, сценарист и продюсер Сергей Соловьев. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в окружении кинематографиста. В январе прошлого года у него произошел ишемический инсульт, режиссера госпитализировали в тяжелом состоянии.

Сергею Соловьеву было 77 лет. Он снял такие фильмы как «Асса», «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», «Нежный возраст», «Анна Каренина», «Сто дней после детства», «Дом под звездным небом» и «Мелодии белой ночи». В 2019 году возобновил работу Театра-студии САС. В 1981 и 1987 годах был в составе жюри Венецианского кинофестиваля.

В 1969 году Соловьев окончил ВГИК. Он работал на «Мосфильме», писал сценарии для художественных и документальных фильмов и этом же году дебютировал с новеллами «От нечего делать» и «Предложение» в киноальманахе «Семейное счастье» по рассказам Антона Чехова.

Фото: ТАСС