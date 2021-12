«Золотой глобус — 2022»: Номинанты

В Беверли-Хиллз объявили номинантов на «Золотой глобус». В этом году список номинаций зачитывал рэпер Снуп Догг.

Среди фильмов лидируют «Белфаст» Кеннета Браны и «Власть пса» Джейн Кэмпион (7 номинаций). Чуть отстают «Вестсайдская история», «Не смотрите наверх» и «Лакричная пицца» — у них по 4 номинации.

Больше всего номинаций среди сериалов — у «Наследников». Шоу претендует на 5 наград. На одну номинацию меньше у «Утреннего шоу» и «Теда Лассо».

Россию на «Золотом глобусе» представляет Юра Борисов, снявшийся в российско-финнском фильме «Купе номер 6» Юхо Куонесманена. Картина поборется за звание лучшего фильма на иностранном языке (правда, от Финляндии).

Номинанты в области кино

Лучший фильм (драма):

«Белфаст»

«CODA: Ребёнок глухих родителей»

«Дюна»

«Король Ричард»

«Власть пса»

Лучший фильм (мюзикл или комедия):

«Сирано»

«Не смотрите наверх»

«Лакричная пицца»

«Тик-так… БУМ!»

«Вестсайдская история»

Лучший режиссер:

Дени Вильнев — «Дюна»

Стивен Спилберг — «Вестсайдская история»

Джейн Кэмпион — «Власть пса»

Мэгги Джилленхол — «Незнакомая дочь»

Кеннет Брана — «Белфаст»

Лучший сценарий:

Пол Томас Андерсон — «Лакричная пицца»

Кеннет Брана — «Белфаст»

Джейн Кэмпион — «Власть пса»

Адам МакКей — «Не смотрите наверх»

Аарон Соркин — «Быть Рикардо»

Лучший актер (драма):

Бенедикт Камбербэтч — «Власть пса»

Хавьер Бардем — «Быть Рикардо»

Махершала Али — «Лебединая песнь»

Дензел Вашингтон — «Трагедия Макбета»

Уилл Смит — «Король Ричард»

Лучшая актриса (драма):

Джессика Честейн — «Глаза Тэмми Фэй»

Оливия Колман — «Незнакомая дочь»

Николь Кидман — «Быть Рикардо»

Леди Гага — «Дом Gucci»

Кристен Стюарт — «Спенсер»

Лучший актер (мюзикл или комедия):

Леонардо Дикаприо — «Не смотрите наверх»

Питер Динклейдж — «Сирано»

Эндрю Гарфилд — «Тик-так… БУМ!»

Купер Хоффман — «Лакричная пицца»

Энтони Рамос — «На высоте мечты»

Лучшая актриса (мюзикл или комедия):

Марион Котийяр — «Аннет»

Алана Хаим — «Лакричная пицца»

Дженнифер Лоуренс — «Не смотрите наверх»

Эмма Стоун — «Круэлла»

Рэйчел Зеглер — «Вестсайдская история»

Лучший актер второго плана:

Бен Аффлек — «Нежный бар»

Джейми Дорнар — «Белфаст»

Киран Хайндс — «Белфаст»

Трой Коцур — «CODA: Ребенок глухих родителей»

Коди Смит-Макфи — «Власть пса»

Лучшая актриса второго плана:

Катрина Балф — «Белфаст»

Ариана ДеБос — «Вестсайдская история»

Кирстен Данст — «Власть пса»

Онжаню Эллис — «Король Ричард»

Рут Негга — «Идентичность»

Лучший фильм на иностранном языке:

«Сядь за руль моей машины» — Япония

«Купе номер 6» — Финляндия

«Рука бога» — Италия

«Герой» — Иран

«Параллельные матери» — Испания

Лучший анимационный фильм:

«Энканто»

«Побег»

«Лука»

«Моя афганская семья»

«Райя и последний дракон»

Лучший оригинальный саундтрек:

Александр Деспла — «Французский вестник. Приложение к газете „Либерти. Канзас ивнинг сан"»

Джермейн Франко — «Энканто»

Джонни Гринвуд — «Власть пса»

Альберто Иглесиас — «Параллельные матери»

Ханс Циммер — «Дюна»

Лучшая песня:

«Be Alive» — «Король Ричард»

«Dos Oruguitas» — «Энканто»

«Down to Joy» — «Белфаст»

«Here I Am (Singing My Way Home)» — «Респект»

«No Time to Die» — «Не время умирать»

Номинанты в области телевидения

Лучший телесериал (драма):

«Люпен»

«Игра в кальмара»

«Утреннее шоу»

«Наследники»

«Поза»

Лучший телесериал (мюзикл или комедия):

«Великая»

«Хитрости»

«Убийства в одном здании»

«Псы резервации»

«Тед Лассо»

Лучший телефильм, сериал или мини-сериал:

«Ломка»

«Американская история преступлений»

«Уборщица. История матери-одиночки»

«Мейр из Исттауна»

«Подземная железная дорога»

Лучший актер в драматическом сериале:

Брайан Кокс — «Наследники»

Ли Джон-джэ — «Игра в кальмара»

Билли Портер — «Поза»

Джереми Стронг — «Наследники»

Омар Си — «Люпен»

Лучшая актриса в драматическом сериале:

Узо Адуба — «Пациенты»

Дженнифер Энистон — «Утреннее шоу»

Кристин Барански — «Хорошая борьба»

Элизабет Мосс — «Рассказ служанки»

ЭмДжей Родригес — «Поза»

Лучший актер в мюзикле или комедии:

Энтони Андерсон — «Чёрная комедия»

Николас Холт — «Великая»

Стив Мартин — «Убийства в одном здании»

Мартин Шорт — «Убийства в одном здании»

Джейсон Судейкис — «Тед Лассо»

Лучшая актриса в мюзикле или комедии:

Ханна Эйнбиндер — «Хитрости»

Эль Фаннинг — «Великая»

Исса Рэй — «Белая ворона»

Трэйси Эллис Росс — «Черная комедия»

Джин Смарт — «Хитрости»

Лучший актер в телефильме, сериале или мини-сериале:

Пол Беттани — «Ванда/Вижн»

Оскар Айзек — «Сцены из супружеской жизни»

Майкл Китон — «Ломка»

Юэн Макгрегор — «Холстон»

Тахар Рахим — «Змей»

Лучшая актриса в телефильме, сериале или мини-сериале:

Джессика Честейн — «Сцены из супружеской жизни»

Синтия Эриво — «Genius: Aretha»

Элизабет Олсен — «Ванда/Вижн»

Маргарет Куэлли — «Уборщица. История матери-одиночки»

Кейт Уинслет — «Мейр из Исттауна»

Лучший актер второго плана:

Билли Крудап — «Утреннее шоу»

Киран Калкин — «Наследники»

Марк Дюпласс — «Утреннее шоу»

Бретт Голдстин — «Тед Лассо»

О Ён-су — «Игра в кальмара»

Лучшая актриса второго плана:

Дженнифер Кулидж — «Белый лотос»

Кейтлин Дивер — «Ломка»

Энди МакДауэлл — «Уборщица. История матери-одиночки»

Сара Снук — «Наследники»

Ханна Уоддингхэм — «Тед Лассо»

Фото: Getty Images