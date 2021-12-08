«Золотой глобус — 2022»: Номинанты

В Беверли-Хиллз объявили номинантов на «Золотой глобус». В этом году список номинаций зачитывал рэпер Снуп Догг.
Среди фильмов лидируют «Белфаст» Кеннета Браны и «Власть пса» Джейн Кэмпион (7 номинаций). Чуть отстают «Вестсайдская история», «Не смотрите наверх» и «Лакричная пицца» — у них по 4 номинации.
Больше всего номинаций среди сериалов — у «Наследников». Шоу претендует на 5 наград. На одну номинацию меньше у «Утреннего шоу» и «Теда Лассо».
Россию на «Золотом глобусе» представляет Юра Борисов, снявшийся в российско-финнском фильме «Купе номер 6» Юхо Куонесманена. Картина поборется за звание лучшего фильма на иностранном языке (правда, от Финляндии).
Номинанты в области кино
Лучший фильм (драма):
«CODA: Ребёнок глухих родителей»
Лучший фильм (мюзикл или комедия):
Лучший режиссер:
Стивен Спилберг — «Вестсайдская история»
Мэгги Джилленхол — «Незнакомая дочь»
Лучший сценарий:
Пол Томас Андерсон — «Лакричная пицца»
Адам МакКей — «Не смотрите наверх»
Лучший актер (драма):
Бенедикт Камбербэтч — «Власть пса»
Хавьер Бардем — «Быть Рикардо»
Махершала Али — «Лебединая песнь»
Дензел Вашингтон — «Трагедия Макбета»
Лучшая актриса (драма):
Джессика Честейн — «Глаза Тэмми Фэй»
Оливия Колман — «Незнакомая дочь»
Николь Кидман — «Быть Рикардо»
Лучший актер (мюзикл или комедия):
Леонардо Дикаприо — «Не смотрите наверх»
Эндрю Гарфилд — «Тик-так… БУМ!»
Купер Хоффман — «Лакричная пицца»
Энтони Рамос — «На высоте мечты»
Лучшая актриса (мюзикл или комедия):
Алана Хаим — «Лакричная пицца»
Дженнифер Лоуренс — «Не смотрите наверх»
Рэйчел Зеглер — «Вестсайдская история»
Лучший актер второго плана:
Трой Коцур — «CODA: Ребенок глухих родителей»
Коди Смит-Макфи — «Власть пса»
Лучшая актриса второго плана:
Ариана ДеБос — «Вестсайдская история»
Онжаню Эллис — «Король Ричард»
Лучший фильм на иностранном языке:
«Сядь за руль моей машины» — Япония
«Купе номер 6» — Финляндия
«Рука бога» — Италия
«Герой» — Иран
«Параллельные матери» — Испания
Лучший анимационный фильм:
Лучший оригинальный саундтрек:
Александр Деспла — «Французский вестник. Приложение к газете „Либерти. Канзас ивнинг сан"»
Альберто Иглесиас — «Параллельные матери»
Лучшая песня:
«Be Alive» — «Король Ричард»
«Dos Oruguitas» — «Энканто»
«Down to Joy» — «Белфаст»
«Here I Am (Singing My Way Home)» — «Респект»
«No Time to Die» — «Не время умирать»
Номинанты в области телевидения
Лучший телесериал (драма):
Лучший телесериал (мюзикл или комедия):
Лучший телефильм, сериал или мини-сериал:
«Американская история преступлений»
«Уборщица. История матери-одиночки»
Лучший актер в драматическом сериале:
Ли Джон-джэ — «Игра в кальмара»
Лучшая актриса в драматическом сериале:
Дженнифер Энистон — «Утреннее шоу»
Кристин Барански — «Хорошая борьба»
Элизабет Мосс — «Рассказ служанки»
Лучший актер в мюзикле или комедии:
Энтони Андерсон — «Чёрная комедия»
Стив Мартин — «Убийства в одном здании»
Мартин Шорт — «Убийства в одном здании»
Джейсон Судейкис — «Тед Лассо»
Лучшая актриса в мюзикле или комедии:
Трэйси Эллис Росс — «Черная комедия»
Лучший актер в телефильме, сериале или мини-сериале:
Оскар Айзек — «Сцены из супружеской жизни»
Лучшая актриса в телефильме, сериале или мини-сериале:
Джессика Честейн — «Сцены из супружеской жизни»
Синтия Эриво — «Genius: Aretha»
Маргарет Куэлли — «Уборщица. История матери-одиночки»
Кейт Уинслет — «Мейр из Исттауна»
Лучший актер второго плана:
Лучшая актриса второго плана:
Дженнифер Кулидж — «Белый лотос»
Энди МакДауэлл — «Уборщица. История матери-одиночки»
Сара Снук — «Наследники»
Ханна Уоддингхэм — «Тед Лассо»
Фото: Getty Images
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