16 лучших трейлеров недели: Джейсон Стэйтем охотится за Хью Грантом, а Джим Керри — за синим ежом

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«Операция „Фортуна“: Искусство побеждать»

Шпионский боевик с Джейсоном Стэйтемом в лучших традициях Гая Ричи («Джентльмены», «Гнев человеческий»). Орсон Форчун (Стэйтем) — разведчик высокого класса. Он должен предотвратить сделку по продаже оружия миллиардеру Грегу Симмондсу (Хью Грант). Чтобы подобраться к нему, Форчун объединяется с кинозвездой Дэнни Франческо (Джош Хартнетт).

«Матрица: Воскрешение»

Финальный трейлер возвращения Нео (Киану Ривз). После событий основной трилогии ему с Тринити (Кэрри-Энн Мосс) удалось подключиться к Матрице, но они не помнят ничего о прежних жизнях. В четвертой части мистер Андерсон работает в офисе и ходит к психотерапевту из-за странных снов, но Матрица снова находит его. В режиссерское кресло вернулась Лана Вачовски.

Halo

Сериал по одноименному циклу видеоигр. Действие разворачивается в XXVI веке, где люди воюют с инопланетными расами. Человечество проигрывает, и последняя его надежда — солдат Джон-117 (Пабло Шрайбер). С помощью генетических и механических вмешательств его превратили в супероружие для борьбы с пришельцами.

«Соник 2 в кино»

Сиквел о герое видеоигр — сверхскоростном антропоморфном еже Сонике. В продолжении он устраивает беспорядки в городе и катается на лодке со своим другом Томом (Джеймс Марсден), пока на Землю не возвращается злой доктор Роботник (усатый Джим Керри). Он хочет использовать силы Соника, чтобы захватить мир. На помощь ежу приходит желтый лис Майлз Тейлз.

«Мюнхен: На пороге войны»

Еще один фильм про шпионов, на этот раз Кристиана Швохова («Корона»). 1938 год, Гитлер готовится ко вторжению в Чехословакию. Правительство Великобритании посылает дипломата Хью Легата (Джордж Маккэй) в Мюнхен, чтобы тот перехватил документы о планах Германии по захвату Европы. В Мюнхене герой встречает однокурсника Пауля фон Хартманна (Яннис Нивёнер), который противостоит гитлеровскому режиму. Вместе герои попытаются предотвратить войну.

«Сквозь снег», 3-й сезон

После техногенной катастрофы на Земле наступает ледниковый период. Богачи спасаются на огромном поезде, который мчится по планете. Бедняки штурмом пробираются в хвостовой вагон, где питаются объедками. Они поднимают революцию и берут управление поездом в свои руки. А экипаж пытается узнать, осталась ли жизнь за пределами поезда.

«Чемпион мира»

Шахматная драма Алексея Сидорова («Бригада», «Т-34»). Чемпион мира Анатолий Карпов готовится к матчу со сбежавшим из СССР гроссмейстером Виктором Корчным. Власти СССР давили на Карпова, чтобы тот не играл с предателем, одновременно состязание хотело отменить ЦРУ. Несмотря на все интриги, матч состоялся в 1978 году на Филиппинах. В главных ролях — Иван Янковский и Константин Хабенский.

«Солдаут»

Драмеди-сериал с Глебом Калюжным («Вампиры средней полосы»). Он играет рэпера Диму, который попадает к опытному продюсеру Voodu (Алексей Розин). Voodu требует от Димы новых хитов, но тот из-за творческого тупика уходит из лейбла. Музыкант вмиг оказывается никому не нужным и без крыши над головой. Единственный, кто может помочь герою, — бывшая рок-звезда Михаил Старицын (Алексей Шевченко).

«Три богатыря и Конь на троне»

Конь Юлий и князь Владимир отправляются в лес за грибами. Там они нюхают цветок, который заколдовала Баба-яга, и меняются телами. Юлий занимает трон и перестраивает Киев, пока настоящий князь прячется в деревенской конюшне от слуг Бабы-яги.

«Алиса не может ждать»

Сериал Наталии Мещаниновой («Пингвины моей мамы»). 15-летняя Алиса (Елизавета Ищенко) узнает, что скоро ослепнет. Она бросает школу и не слушает советы родителей (их играют Анна Михалкова и Михаил Трухин). Алиса хочет насладиться жизнью, пока полностью не потеряет зрение. Для этого она ищет способы быстрого заработка, не всегда легальные.

«Манюня»

Телеэкранизация книги Наринэ Абгарян. Армения, 1979 год. Две школьницы — Манюня и Наринэ — становятся лучшими подругами после нелепого случая в школе. На концерте под девочками ломается пол, и они падают друг на друга. С тех пор Манюня все делает вместе с подружкой: ходит на базар, хулиганит и ест самое вкусное бабушкино печенье. Закадровый текст читают Чулпан Хаматова, Елизавета Боярская и Светлана Иванова.

«Море Спокойствия», 1-й сезон

Корейский сериал про космос. На Земле стремительно сокращаются запасы воды, поэтому группу людей отправляют на заброшенную лунную лабораторию за важными образцами. При посадке корабль ломается, а на станции экипаж находит трупы. Астронавты не могут вызвать спасателей и понимают, что с лабораторией что-то не так. Режиссер Чхве Хан-ён снял сериал на основе собственной одноименной короткометражки. В ролях — Хо Сон-тхэ и Кон Ю из «Игры в кальмара».

«Кровь полицейского»

Ремейк одноименного японского сериала, в главной роли — Чхве У-щик из «Паразитов». Молодой коп присоединяется к команде уважаемого следователя, у которого самый высокий показатель раскрываемости преступлений. Парень хочет узнать правду о смерти отца и, втираясь в доверие к новому боссу, раскрывает отлаженные коррупционные схемы в полиции.

RRR

Псевдоисторический боевик за авторством С. С Раджамули, режиссера самого кассового индийского фильма. Это история о двух революционерах, выступавших за независимость Индии от Великобритании. Прототипы главных героев — Аллури Ситараме Раджу и Комараме Бхиме.

«Пузырь»

Аниме-мелодрама в фантастическом сеттинге. Из-за внезапно заполонивших Токио пузырьков город оказывается отрезан от остального мира. Вдобавок в нем больше не работают привычные законы гравитации, и люди превращают мегаполис в площадку для соревнований по паркуру.

«Прощай, Донглис!»

Аниме про летние приключения. Два школьных приятеля называют себя Донглис и отправляются на поиски пропавшего дрона, которые приведут их в Исландию. Автор сценария и режиссер — Ацуко Исидзука.