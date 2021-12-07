Как смотреть Кинопоиск на любом телевизоре? Рассказываем, зачем нужен Яндекс.Модуль

Удобная ТВ-приставка, которую можно взять с собой на дачу, в отпуск или в гости к родителям.



Хороший стриминговый сервис должен быть доступен на самых разных устройствах. Мы стремимся сделать так, чтобы вы могли смотреть Кинопоиск, где захотите, но, к сожалению, не можем покрыть сразу все платформы. Особенно это касается старых телевизоров, которые больше не поддерживаются их производителями: поставить туда приложение Кинопоиска просто невозможно.

При этом на свете полно отличных телевизоров без Smart TV. И очень обидно (и дорого!) менять устройство с хорошим экраном на новое только ради этих функций. Чтобы у вас была возможность смотреть Кинопоиск на любом телевизоре, мы разработали ТВ-приставку Яндекс.Модуль.

Что это такое?

ТВ-приставка — это небольшое устройство, которое можно подключить к телевизору через разъем HDMI и получить доступ к приложениям с кино, музыкой, играми. Например, свои телеприставки есть у Apple, Xiaomi и других производителей.

Модуль — приставка, в которую интегрирован контент Кинопоиска, Яндекс.Музыки и YouTube. Еще с него можно запустить другие российские стриминговые приложения (от ivi до PREMIER) и телеканалы.

Как в Модуле представлен Кинопоиск?

В Модуле установлено Яндекс.ТВ. В нем есть разделы с фильмами, сериалами и анимацией. В каждом разделе вы найдете подборки, собранные редакцией, и персональные рекомендации. Привычные удобные функции тоже на месте — например, продолженный просмотр. В общем, все как на Кинопоиске на других платформах!

Еще в Модуле есть специальный раздел с музыкой и подкастами. Вы же помните, что их тоже можно слушать по подписке Плюс?

А если вам привычнее пользоваться обычным приложением Кинопоиска, то в Модуле можно запустить его.

Как пользоваться Модулем?

В комплекте с Модулем есть пульт.

Если удобнее, используйте кнопки. Кстати, при подключенном к телевизору Модуле можно его пультом управлять телевизором — включать, выключать и регулировать громкость.

Еще можно пользоваться встроенным в пульт голосовым помощником Алисой. Она не только включает и ставит на паузу фильмы и сериалы и выбирает дорожки, но и понимает более сложные запросы. Досмотрели «Никто»? Попросите ее включить другой фильм Ильи Найшуллера. Ищете что-нибудь с Эммой Стоун из «Круэллы»? Так и скажите! Также Алиса умеет отвечать на вопросы, сообщать погоду и управлять умным домом. А если у вас есть Яндекс.Станция или другая колонка от Яндекса, то пульт вообще не потребуется: Модуль и колонка быстро сформируют тандем.

Совсем недавно мы добавили в мобильное приложение новую функцию, которая связана с Модулем. Теперь вы можете выбрать фильм или сериал в приложении и включить его просмотр на телевизоре через Модуль. Для этого вверху экрана нужно нажать на кнопку «Выбрать устройство».

Зачем мне Модуль?

Он здорово сэкономит вам деньги, если вы пока не готовы купить новый телевизор, но хотите пользоваться Кинопоиском на большом экране. Еще модуль компактный, и его удобно брать с собой — например, когда вы едете за город, в другую страну или к родным.

Можно купить Модуль сразу (например, в Маркете; там же есть отзывы), а можно оформить на него подписку. Вы получаете устройство и подписку Плюс Мульти, которую можно разделить с близкими. Подробнее о том, как это работает, читайте здесь.