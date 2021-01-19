Что происходит в прокате: миром правят дети и Gucci

В Америке лидируют детские фильмы

Выходные после Дня благодарения в США выдались спокойнее, чем обычно. Общие сборы пятидневного уик-энда 24–28 ноября — 141,3 млн долларов, на 46% меньше, чем было в День благодарения в 2019 году. Лидерами проката стали два семейных релиза — «Охотники за привидениями: Наследники» и мультфильм Disney «Энканто».

Сиквел «Охотников за привидениями» после прошлой недели опустился на второе место с результатом в 35,3 млн долларов за пять дней. «Энканто» немного его обошел: сборы мультфильма — 40,3 миллиона. У «Энканто» очень хорошая критика (90% на Rotten Tomatoes) и отзывы зрителей (93% пользовательского рейтинга на том же сайте), но обычно у анимации Disney стартовые сборы бывают лучше. «Энканто» ожидаемо заинтересовал зрителей латиноамериканского происхождения (более половины всей аудитории фильма в первые выходные).

Первые выходные декабря в американском прокате оказались слабыми, как обычно и бывает после Дня благодарения. Лидеры таблицы не изменились. «Энканто» за три дня, 3–5 декабря, получил в США и Канаде 12,7 млн долларов, «Охотники за привидениями» — 10,5 млн долларов.

Оскаровский прокат возвращается

Конец года — это еще и сезон оскаровского проката, когда студии выпускают в кинотеатрах потенциальных претендентов на премию. Всего через полтора месяца после «Последней дуэли» сэра Ридли Скотта на экраны вышел его же «Дом Gucci» — криминальная драма о модной индустрии с Адамом Драйвером, Леди Гага и Джаредом Лето. «Дому Gucci» в последние ноябрьские выходные удалось занять третью строчку бокс-офиса сразу же за «Энканто» и «Охотниками за привидениями». 14,2 млн долларов за три дня, с пятницы по субботу (21,8 млн за пять дней) — это лучший за два года старт для драматического фильма, рассчитанного на взрослую аудиторию, после «Маленьких женщин» Греты Гервиг (16,75 млн долларов в декабре 2019-го). После вторых выходных на счету картины в общей сложности 33,6 миллиона.

В ограниченном прокате — успех нового фильма Пола Томаса Андерсона «Лакричная пицца». Ретрокомедию о подростках в Калифорнии 1970-х пока показывают всего в четырех залах, и в первый уик-энд картине удалось получить 335 тыс. долларов, то есть в среднем 83,8 тысячи на копию. «Лакричную пиццу» пока показывают только с пленки 70 мм. Расширенный прокат фильма ожидается в январе.

В Китае празднуют рекорд и планируют новые

Военный эпик «Битва при Чосинском водохранилище», уже ставший самым кассовым фильмом этого года в мире, обновил и рекорд китайского кинопроката за все время. По последним данным, он собрал за два месяца в кинотеатрах 5,695 млрд юаней (890 млн долларов) — чуть больше, чем у «Войны волков 2» четырехлетней давности. Главные роли в обеих картинах сыграл Джеки Ву, который в следующем году появится в сиквеле «Захват дамбы Чосинского водохранилища».

Незадолго до новости о «Битве при Чосинском водохранилище» китайское управление по делам кино и телевидения обнародовало свой план на следующую пятилетку. Согласно ему, в стране увеличат количество залов, не менее 50 китайских фильмов в год должны собирать от 100 млн юаней (15,6 млн долларов), а доля национальных картин в общем бокс-офисе должна составлять не менее 55%.

Россия: между «Энканто» и «Домом Gucci»

Несмотря на ужесточившиеся пандемийные ограничения (во многих регионах в кинотеатрах требуют QR-коды), российский кинопрокат чувствует себя неплохо. 25–28 ноября выручка кинотеатров всего на 9% уступила результатам конца октября, когда ограничений не было. Лучшим за неделю стал «Энканто». Он заработал 150,2 млн рублей. Отметим, что на детское кино меньше влияют ограничения: несовершеннолетним зрителям для допуска в зал QR-код не требуется.

2–5 декабря кинотеатрам удалось заработать 615 млн рублей — больше, чем в любой уик-энд прошлого лета. Безусловным лидером стал «Дом Gucci», получивший больше трети от этой суммы — 213 миллионов. Россия стала третьим по сборам рынком «Дома Gucci» после Северной Америки и Великобритании. Если сравнивать картину с престижными оскаровскими драмами последних лет, то фильм Ридли Скотта выступил наравне с «Ford против Ferrari» (также 213 млн рублей в дебютный уик-энд в 2019-м).