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8 лучших трейлеров недели: Филипп Киркоров надевает костюм охранника, а Джон Сина дружит с орлом

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«И просто так»

Продолжение культового шоу «Секс в большом городе». Спустя 20 лет после событий оригинального сериала Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер), Шарлотта Йорк (Кристин Дэвис) и Миранда Хоббс (Синтия Никсон) снова вместе. Кэрри обзавелась своим подкастом, Миранда пытается найти баланс между карьерой и личной жизнью, а Шарлотта все так же предана семье. В сериале появилась Сара Рамирес из «Анатомии страсти», которая сыграла небинарного стендап-комика Че Диаза. Ким Кэтролл, исполнительница роли Саманты Джонс, от участия в проекте отказалась.

«Миротворец»

Сериальный приквел о герое кинокомикса «Отряд самоубийц». Миротворец настолько любит мир, что готов ради него убивать. Он собирает команду (в том числе ручного орла!) и пытается всем доказать, что может стать супергероем. В главной роли — Джон Сина. Режиссером выступил Джеймс Ганн, постановщик сиквела «Отряда самоубийц» и «Стражей Галактики».

«Елки 8»

Возвращение новогодней франшизы. На этот раз ее новеллы основаны на историях реальных людей. В одной из них Бориса (Иван Ургант) настиг личностный кризис в преддверии праздника, и его пытается развеселить друг Женя (Сергей Светлаков). Неожиданно дети берут Бориса в заложники и начинают допрашивать, существует ли Дед Мороз. В семи других историях появятся Филипп Киркоров, Евгений Кулик, Ольга Бузова, Дарья Мороз, Никита Ефремов и Анна Чиповская.

«Джо Пикетт»

Экранизация одноименного бестселлера Си Джей Бокса.‎ Егерь Джо Пикетт (Майкл Дорман) живет в небольшом поселении Вайоминга. Однажды случайные прохожие находят среди непроходимых лесов тело девушки. Втайне от сотрудников полиции Джо начинает собственное расследование и выясняет, что в этом деле замешаны местные политики.

«Джек Ричер»

Сериальный перезапуск одноименной франшизы с Томом Крузом по серии романов-бестселлеров Ли Чайлда. Бывшего майора армейской военной полиции Джека Ричера обвиняют в убийстве, которое он не совершал. Герой намерен доказать свою невиновность. В главной роли — Алан Ричсон («Титаны»). Шоураннером адаптации выступил Ник Сантора («Скорпион»).

«Удивительная миссис Мейзел», 4-й сезон

Amazon Prime Video на этой неделе поделился аж тремя тизерами четвертого сезона. В нем комикесса миссис Мейзел (Рэйчел Броснахэн) конфликтует с родителями из-за переезда в новую квартиру и обсуждает карьерный план со своим менеджером Сюзи Майерсон (Алекс Борштейн), после того как Мейзел упустила выгодное предложение. В третьем сезоне отменяется большой тур Мейзел, потому что легендарный певец Шай Болдвин (Лерой МакКлейн) обиделся на ее шутку и отказался от сотрудничества.

«Король шаманов», 2-я часть 1-го сезона

Перезапуск знаменитого аниме-сериала, который, как утверждают создатели, точнее придерживается сюжета оригинальной манги. Главный герой — начинающий шаман, который хочет победить в турнире и стать королем шаманов.

«Притхвирадж III»

Индийская историческая драма, основанная на реальных событиях. Сюжет посвящен царю Притхвираджу III. Во второй половине XII века он правил большим царством на севере современной Индии и был одним из последних правителей-индуистов. В главной роли — звезда Болливуда Акшай Кумар.

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Смешные истории из жизни очень богатых москвичей. Продолжение комедии по мотивам рассказов Александра Цыпкина
В главных ролях:Павел Деревянко, Максим Виторган, Ингеборга Дапкунайте, Николай Фоменко, Кристина Бабушкина, Аглая Тарасова и др.
Режиссер:Роман Прыгунов
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