Что смотрели на Кинопоиске в ноябре

По традиции делимся топом самых популярных фильмов и сериалов, которые наши подписчики смотрели на Кинопоиске в прошлом месяце.
Лидер ноября — комедийный сериал по мотивам рассказов Александра Цыпкина «Беспринципные», у которого 18 ноября стартовал второй сезон. Новые серии выходят каждый четверг.
На втором месте — семейный мультфильм «Кощей. Начало». История сказочного злодея вышла на Кинопоиске одновременно с прокатом, перед ноябрьскими выходными, и пользовалась интересом на протяжении всего месяца.
Замыкает тройку лидеров «Круэлла», которая стала доступна в Плюсе 18 ноября. Фильм про культовую диснеевскую злодейку интересен не только игрой Эммы Стоун и хитовым саундтреком, но и яркими нарядами — мы посвятили платьям из этой картины целый материал.
Кто еще попал в десятку?
Топ-10* фильмов и сериалов за ноябрь
new — новинка
Фильм/Сериал
Изменение позиции
1
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2
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3
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4
-3
5
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8
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*Рейтинг составлен по количеству подписчиков Яндекс Плюса (включая Плюс, Плюс Мульти с Амедиатекой и Плюс с more.tv), которые посмотрели более 2 минут фильма, сериала или мультфильма c 1 по 30 ноября 2021 года.
Топ-10* фильмов и сериалов за ноябрь
new — новинка
Фильм/Сериал
Изменение позиции
1
new
2
new
3
new
4
-3
5
new
8
new
*Рейтинг составлен по количеству подписчиков Яндекс Плюса (включая Плюс, Плюс Мульти с Амедиатекой и Плюс с more.tv), которые посмотрели более 2 минут фильма, сериала или мультфильма c 1 по 30 ноября 2021 года.
Впервые в нашем топе сразу шесть российских проектов.
Помимо первых двух строчек это «Семейный бюджет» — комедия про российскую семью, которая пытается выбраться из финансовой ямы. Она появилась на сервисе 3 ноября в обход традиционного проката.
На шестом месте — сериал more originals «Трудные подростки», у которого недавно закончился третий сезон. История про бывшего футболиста-дебошира, который готовит непростых ребят к участию в местной олимпиаде, стала доступна в Плюсе 25 ноября и за несколько дней успела попасть в топ месяца.
На восьмом месте — сериал «Алиби» с Евгением Стычкиным и Ольгой Сутуловой. Это авантюрный комедийный триллер про талантливого сценариста, который работает в агентстве, помогающем клиентам выпутываться из щекотливых ситуаций.
Кроме того, в десятке держится комедия про андроида-полицейскую «Проект „Анна Николаевна“» с Зоей Бербер. Если пропустили, посмотрите наш фотопроект о приключениях майора Королькевич в центре Москвы.
На девятой строчке — «Кошачьи миры Луиса Уэйна». Трогательная мелодрама про гениального художника (Бенедикт Камбербэтч), который прославился сюрреалистичными картинами с котами, оказалась идеальным комфортным фильмом для холодной осени.
Также в десятке хиты Кинопоиска прошлых месяцев — криминальная комедия «Голяк» и брутальный триллер «Гнев человеческий» (уже полгода в топе!).
Наши премьеры декабря — от нового сезона «Последнего министра» до «Черной Вдовы» — мы собрали в этом материале. Что из них попадет в топ? Расскажем после новогодних праздников!