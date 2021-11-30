Что смотрели на Кинопоиске в ноябре

По традиции делимся топом самых популярных фильмов и сериалов, которые наши подписчики смотрели на Кинопоиске в прошлом месяце.

Лидер ноября — комедийный сериал по мотивам рассказов Александра Цыпкина «Беспринципные», у которого 18 ноября стартовал второй сезон. Новые серии выходят каждый четверг.

На втором месте — семейный мультфильм «Кощей. Начало». История сказочного злодея вышла на Кинопоиске одновременно с прокатом, перед ноябрьскими выходными, и пользовалась интересом на протяжении всего месяца.

Замыкает тройку лидеров «Круэлла», которая стала доступна в Плюсе 18 ноября. Фильм про культовую диснеевскую злодейку интересен не только игрой Эммы Стоун и хитовым саундтреком, но и яркими нарядами — мы посвятили платьям из этой картины целый материал.

Кто еще попал в десятку?

Впервые в нашем топе сразу шесть российских проектов.

Помимо первых двух строчек это «Семейный бюджет» — комедия про российскую семью, которая пытается выбраться из финансовой ямы. Она появилась на сервисе 3 ноября в обход традиционного проката.

На шестом месте — сериал more originals «Трудные подростки», у которого недавно закончился третий сезон. История про бывшего футболиста-дебошира, который готовит непростых ребят к участию в местной олимпиаде, стала доступна в Плюсе 25 ноября и за несколько дней успела попасть в топ месяца.

На восьмом месте — сериал «Алиби» с Евгением Стычкиным и Ольгой Сутуловой. Это авантюрный комедийный триллер про талантливого сценариста, который работает в агентстве, помогающем клиентам выпутываться из щекотливых ситуаций.

Кроме того, в десятке держится комедия про андроида-полицейскую «Проект „Анна Николаевна“» с Зоей Бербер. Если пропустили, посмотрите наш фотопроект о приключениях майора Королькевич в центре Москвы.

На девятой строчке — «Кошачьи миры Луиса Уэйна». Трогательная мелодрама про гениального художника (Бенедикт Камбербэтч), который прославился сюрреалистичными картинами с котами, оказалась идеальным комфортным фильмом для холодной осени.

Также в десятке хиты Кинопоиска прошлых месяцев — криминальная комедия «Голяк» и брутальный триллер «Гнев человеческий» (уже полгода в топе!).

Наши премьеры декабря — от нового сезона «Последнего министра» до «Черной Вдовы» — мы собрали в этом материале. Что из них попадет в топ? Расскажем после новогодних праздников!