«Незнакомая дочь» и «Игра в кальмара» — победители премии Gotham Awards

В Нью-Йорке назвали победителей независимой премии Gotham Awards, которую ежегодно присуждают кинокритики и киножурналисты. Триумфатором стала картина «Незнакомая дочь» (Netflix), режиссерский дебют Мэгги Джилленхол. Драма с Оливией Колман получила призы в четырех номинациях из пяти заявленных, в том числе как лучший фильм.
Жюри также отметило южнокорейское шоу о выживании «Игра в кальмара», которое для Netflix поставил Хван Дон-хёк. Всех победителей можно посмотреть здесь. В прошлом году главную награду присудили «Земле кочевников» Хлои Чжао, которая позже получила «Оскар».
Лучший фильм
Лучшая главная роль
- Оливия Колман, «Незнакомая дочь»
- Фрэнки Фэйсон, The Killing of Kenneth Chamberlain
- Майкл Грейес, «Дикий индеец»
- Бриттани С. Холл, «Тест»
- Оскар Айзек, «Холодный расчет»
- Тейлор Пейдж, «Зола»
- Хоакин Феникс, C’mon C’mon
- Саймон Рекс, «Красная ракета»
- Лили Тейлор, Paper Spiders
- Тесса Томпсон, «Идентичность»
Главный прорыв среди режиссеров
- Мэгги Джилленхол, «Незнакомая дочь»
- Эдсон Ода, «Девять дней»
- Ребекка Холл, «Идентичность»
- Эмма Селигман, «Шалом, папик!»
- Шатара Мишель Форд, «Тест»
Лучший сценарий
- Мэгги Джилленхол, «Незнакомая дочь»
- Пол Шредер, «Холодный расчет»
- Амалия Ульман, «Планета»
- Дэвид Лоури, «Легенда о Зеленом Рыцаре»
- Ребекка Холл, «Идентичность»
- Шон Бэйкер и Крис Бергоч, «Красная ракета»
Лучший международный фильм
- «Сядь за руль моей машины»
- «Банкиры»
- «Сувенир: Часть 2»
- «Титан»
- «Что мы видим, когда смотрим на небо?»
- «Худший человек на свете»
Лучший документальный фильм
Лучший сериал (длительность эпизодов — более 40 минут)
- «Игра в кальмара»
- «Птица доброго господа»
- «Это грех»
- «Голос перемен»
- «Подземная железная дорога»
- «Белый лотос»
Лучший сериал (длительность эпизодов — менее 40 минут)
Источник: Variety
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