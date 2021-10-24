Кинопоиск

«Незнакомая дочь» и «Игра в кальмара» — победители премии Gotham Awards

Обсудить0

В Нью-Йорке назвали победителей независимой премии Gotham Awards, которую ежегодно присуждают кинокритики и киножурналисты. Триумфатором стала картина «Незнакомая дочь» (Netflix), режиссерский дебют Мэгги Джилленхол. Драма с Оливией Колман получила призы в четырех номинациях из пяти заявленных, в том числе как лучший фильм.

Жюри также отметило южнокорейское шоу о выживании «Игра в кальмара», которое для Netflix поставил Хван Дон-хёк. Всех победителей можно посмотреть здесь. В прошлом году главную награду присудили «Земле кочевников» Хлои Чжао, которая позже получила «Оскар».

Лучший фильм

Лучшая главная роль

Главный прорыв среди режиссеров

Лучший сценарий

Лучший международный фильм

Лучший документальный фильм

Лучший сериал (длительность эпизодов — более 40 минут)

Лучший сериал (длительность эпизодов — менее 40 минут)

Источник: Variety 

Кинопоиск в Telegram

Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флэш

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

На Netflix стартовал сериал «Зов ада». А что интересного, кроме него и «Игры в кальмара», сняли в Корее в этом году?
Сериалы

На Netflix стартовал сериал «Зов ада». А что интересного, кроме него и «Игры в кальмара», сняли в Корее в этом году?

19 ноября8
Почему «Игра в кальмара» покорила мир

ВидеоПочему «Игра в кальмара» покорила мир

24 октября25
10 лучших трейлеров недели: Галь Гадот дерется с Дуэйном Джонсоном, а Том Холланд ищет сокровища

10 лучших трейлеров недели: Галь Гадот дерется с Дуэйном Джонсоном, а Том Холланд ищет сокровища

22 октября20
На премию Gotham Awards претендуют шоу «Игра в кальмара» и режиссерский дебют Мэгги Джилленхол

На премию Gotham Awards претендуют шоу «Игра в кальмара» и режиссерский дебют Мэгги Джилленхол

21 октября14

Главное сегодня

«Новые русские»: 12 актеров, которые на наших глазах становятся большими звездами

Сегодня5
«Новые русские»: 12 актеров, которые на наших глазах становятся большими звездами
Как стать кинозвездой? Пособие от экспертов, с которыми мы выбирали «Новых русских»

Как стать кинозвездой? Пособие от экспертов, с которыми мы выбирали «Новых русских»

Сегодня2
«Прошлой ночью в Сохо»: Эдгар Райт против ностальгии, хорроров и патриархата
Крупным планом

Подкаст«Прошлой ночью в Сохо»: Эдгар Райт против ностальгии, хорроров и патриархата

Вчера0
«Культурный марафон» для старшей школы: изучаем жанры по «Маске», «Шоу Трумана» и «Челюстям»
Киношкола

«Культурный марафон» для старшей школы: изучаем жанры по «Маске», «Шоу Трумана» и «Челюстям»

Вчера1
«Незнакомая дочь» и «Игра в кальмара» — победители премии Gotham Awards

«Незнакомая дочь» и «Игра в кальмара» — победители премии Gotham Awards

Сегодня, 09:530
Эдгар Райт: «Романтизировать прошлое очень опасно»
Интервью

Эдгар Райт: «Романтизировать прошлое очень опасно»

27 ноября13
Что нового: поиск, профиль и изображения
Блог команды

Что нового: поиск, профиль и изображения

26 ноября56
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт