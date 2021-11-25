Что нового: поиск, профиль и изображения

В этом выпуске рассказываем про то, как объединили поиск, обновили профиль пользователя в мобильном приложении, сделали раздел «Изображения» на карточках фильмов и сериалов более современным, и еще несколько продуктовых новостей.

Единый поиск

Кинопоиск — это одновременно видеосервис и энциклопедия кино. Нас давно просили сделать общий поиск между этими частями продукта, и мы наконец это сделали. Вам больше не нужно выходить из стриминга, чтобы найти какую-то энциклопедическую информацию: вспомнить фильм, узнать, что за актер играл в этом сериале, или найти постер. Просто вбейте в строку поиска то, что вас интересует, и выберите вкладку «Все результаты».

Новый раздел «Изображения»

На Кинопоиске еще остаются места со старым дизайном, и мы продолжаем их обновлять. Раздел «Изображения» на странице фильмов и сериалов в веб-версии выглядит по-новому: кадры, постеры, концепты, фан-арт и все остальное теперь в удобном и красивом интерфейсе.

Обновления профиля в мобильных приложениях

Мы продолжаем работать с профилем пользователя в мобильном приложении. В нем стало еще больше полезных функций! Вы можете управлять своей подпиской и добавлять в нее близких. Следить за тем, как вы копили и на что тратили баллы. Открыть персональную статистику и выяснить, сколько времени вы смотрели Кинопоиск и слушали Яндекс.Музыку. А еще найти фильмы, сериалы и персон, которыми вы недавно интересовались.

Максимально коротко еще про пару запусков

Как вы знаете, на Кинопоиске появились НХЛ, Лига 1 и другие турниры. Мы рассказываем про самые громкие матчи в рубрике «Что смотреть дома». В новой версии Кинопоиска на Android TV появились список команд и экран команды — в нем можно посмотреть статистику вашего любимого клуба, расписание будущих игр и пересмотреть старый матч.

А на Кинопоиске на телевизорах LG 2020 года снова есть фильмы и сериалы в 4К. Выбирайте из этого списка и добавляйте в «Буду смотреть»!