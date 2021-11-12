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7 лучших трейлеров недели: Японию уничтожает ржавчина, а Мартин Фриман становится полицейским

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«Ваша честь»

Российская адаптация израильского сериала «Судья» (по нему же сняли американское шоу с Брайаном Крэнстоном). Михаил Романов (Олег Меньшиков) — принципиальный судья, работающий в приморском городе. Однажды его сын Антон сбивает мотоциклиста и скрывается с места преступления. Михаил уверен, что сын должен понести наказание. Но вскоре герой начинает сомневаться: сбитый мотоциклист — сын местного криминального авторитета, которого Михаил приговорил к заключению. Режиссер — Константин Статский, снимавший «Мост», российскую версию скандинавского сериала.

«Суперпитомцы»

Мультсериал о домашних животных, которые тоже спасают мир. Во главе команды — летающий пес Супермена, Крипто (его озвучит Дуэйн Джонсон). А помогают ему животные из приюта, которые случайно получили суперсилу: свинка ПБ, черепаха Мертон, белка Чип и пес Эйс.

«Ночные вызовы»

Сериал BBC от создателей драмы «Отравления в Солсбери». Полицейский Крис (Мартин Фриман) из Ливерпуля переживает личностный кризис. Он работает в ночные смены и пытается найти поддержку в семье и среди коллег, чтобы помогать жителям города.

«Море спокойствия», 1-й сезон

Первый южнокорейский фантастический сериал про космос. Его снял режиссер Чхве Хан-ён на основе своей короткометражки. В будущем человечество сталкивается с дефицитом воды. Чтобы найти решение проблемы, на заброшенную лунную лабораторию, где несколько лет назад из-за несчастного случая погибли все сотрудники, отправляется экспедиция во главе с ученой (Пэ Ду-на) и военным (Кон Ю).

«Тайны леса», 1-й сезон

Индийский детектив. В небольшом городке рядом с национальным парком Бандхавгарх пропадает девушка-подросток. Расследовать дело берутся местная полицейская и следователь из центра, которым предстоит преодолеть разногласия между собой. В ходе работы герои сталкиваются не только с тщательно охраняемыми секретами и заговорами, но и с древними мифами.

«Биско-ржавоед», 1-й сезон

Аниме про постапокалипсис, где Японию уничтожает ржавчина, которую распространяет ветер. Она может уничтожить целый город за несколько минут. Главный герой — преступник по прозвищу Гриб-людоед — пытается спасти мир. Для этого он распространяет споры, которые восстанавливают почву. Вместе с гигантским крабом и женщиной-доктором он отправляется на поиски гриба, который поможет одолеть ржавчину. Сценарист проекта — Садаюки Мураи («Ковбой Бибоп»).

«Молитва»

Полнометражная версия первой серии сборника фантастических историй «НФ8». Андроид-сиделка (Ли Ю-ён) уже более 10 лет ухаживает за пациенткой в коме и общается с ее дочерью. Робот начинает задаваться экзистенциальными вопросами и даже искать ответа в религии.

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Неуловимый маньяк теперь живет в маленьком городке под чужим именем. Новый сериал про любимого антигероя
В главных ролях:Майкл С. Холл, Джек Элкотт, Джулия Джонс и др.
Режиссер:Маркос Сига, Сэнфорд Букставер
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