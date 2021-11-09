В «Нет пути домой» правда могут появиться три Человека-паука?

С 2020 года ходят слухи, что в триквеле нового «Человека-паука» воссоединятся супергерои из предыдущих фильмов — Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд. Об этом даже писал официальный аккаунт прокатной компании Paramount в Испании, но тоже в 2020-м. Сейчас прямых доказательств появления Магуайра и Гарфилда нет, есть несколько намеков в трейлерах и интервью актеров. Мы собрали все, что известно о потенциальном участии Людей-пауков.

Что происходит в «Нет пути домой»?

Питер Паркер (Том Холланд) обращается за помощью к Доктору Стрэнджу (Бенедикт Камбербэтч). Он просит сделать так, чтобы все забыли о его супергероическом альтер эго, ведь, когда Мистерио его раскрыл, жизнь Питера усложнилась из-за всеобщего внимания. Но Стрэндж что-то делает не так, и в их мире появляются герои из других миров.

Появление других Пауков вообще возможно?

Сериал с Томом Хиддлстоном «Локи» подробно раскрыл существование мультивселенной внутри фильмов и сериалов Marvel. Оказывается, у каждого героя MCU есть варианты — другие версии персонажей из параллельных миров. Иногда их играют те же актеры, иногда они могут появляться в совершенно неожиданном виде. Например, одной из версий Локи был аллигатор по кличке Кроки.

Это же происходило в серии Джона Уоттса. Во «Вдали от дома» в роли редактора The Daily Bugle Джея Джоны Джеймсона снялся Дж. К. Симмонс из трилогии Сэма Рэйми. Только поменял прическу и был уже руководителем не газеты, а интернет-блога DailyBugle.net.

По трейлерам и постерам стало ясно, что в триквеле «Человека-паука» появятся Доктор Осьминог, Зеленый Гоблин и Песочный человек, которых сыграют (или по крайней мере озвучат) актеры из фильмов с Тоби Магуйаром — Альфред Молина, Уиллем Дефо и Томас Хейден Чёрч соответственно. Из дилогии с Эндрю Гарфилдом в новую серию перебрались Электро (Джейми Фокс, но на этот раз не синий) и Ящер (Рис Иванс). Логично предположить, что раз злодеи из других вселенных смогли попасть в гости в мир Мстителей, то и предыдущим версиям Людей-пауков это удастся. К тому же фанаты Питера Паркера уже могли видеть похожую концепцию в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные», где всевозможные версии Человека-паука, в том числе Свин-паук и Паук-нуар, попали в Нью-Йорк Майлза Моралеса (тогда Кингпин запустил коллайдер для связи с параллельными мирами).

В ноябрьском трейлере есть кадры, композиция которых требует дополнительных героев. Есть теория, что в ролике просто замазали Пауков Магуайра и Гарфилда. Так, в финальной битве Ящер и Электро явно готовятся драться с кем-то, кого «забыли» показать. А в бразильской версии видео Ящер даже получает от невидимого соперника удар в челюсть.

А что говорят сами актеры?

Тоби Магуайр, который не снимался в кино с 2014 года (тогда на экраны вышла шахматная драма «Жертвуя пешкой»), никак не комментировал свое возможное появление. А Эндрю Гарфилд, который вынужден постоянно давать интервью в связи с выходом байопиков «Глаза Тэмми Фэй» и «Тик-так... БУМ!», продолжает отрицать участие в фильме. В видео GQ актер заявил, что устал отвечать на один и тот же вопрос: «С меня хватит. Все всё узнают, когда выйдет фильм. Он их либо очень разочарует, либо очень осчастливит. Кто-нибудь скажет: „Я же тебе говорил!“ Заранее прошу прощения».

Том Холланд тоже все отрицает. «Люди не верят мне, когда я говорю, что они [Магуайр и Гарфилд] не вернутся. Но в какой-то момент им все же придется мне поверить», — заверяет актер в интервью Total Film. В том же разговоре из-за появления в фильме антагонистов из других серий Холланд называет «Нет пути домой» «важным моментом в истории кино, когда на экране встречаются три поколения франшизы».

Копия поста Джона Кемпиа, который он затем удалил.

В интервью Empire Том Холланд назвал удивительной сцену, в которой Питер Паркер, его тетя Мэй, Хэппи Хоган и «еще один персонаж» обсуждают за столом тяготы супергеройских будней. Вскоре после этого бывший автор Collider и YouTube-блогер Джон Кемпиа выложил в Twitter два кадра, которые ему прислал аноним. На первом Пауки Холланда, Магуайра и Гарфилда стоят вместе без масок, а на втором Питер Паркер как раз сидит за столом с Мэй, Хоганом и… Мэттом «Сорвиголовой» Мёрдоком из сериала Netflix. Второе изображение, к слову, оказалось правдивым. Достоверность первого Sony не подтвердила, а Кемпиа сразу же удалил свой пост. Изначально он подумал, что это фотошоп, а потом сам засомневался, вдруг это настоящий спойлер.

Вдобавок еще год назад Джейми Фокс, который снялся в триквеле, намекнул у себя в Instagram, что в фильме встретятся три версии Человека-паука. Но потом, как и Кемпиа, удалил пост.

Уже были случаи, что студии что-то скрывали или отрицали, а это потом сбывалось?

Это популярная тактика Marvel. Похожим образом не говорили о воскрешении убитых Таносом супергероев в «Финале» (речь о Черной Пантере, Груте, Докторе Стрэндже, Человеке-пауке Тома Холланда и других персонажах). Еще Marvel создавала впечатление, что в третьем «Железном человеке» появится настоящий злодей Мандарин. А персонаж оказался простым актером, который изображал легендарного террориста. Были похожие случаи и в киновселенной DC. Warner Bros. делала вид, что в «Лиге справедливости» не будет Человека из стали, который пал в битве с Думсдеем в финале кроссовера «Бэтмен против Супермена».