Бонд обогнал всех (кроме китайцев)

«Не время умирать» вышел в Китае. После этого фильм перешел отметку в 733 млн долларов мировых сборов. Таким образом, он обогнал другой релиз Universal — «Форсаж 9» (725 миллионов) — и стал самой кассовой голливудской премьерой 2021 года и всего периода пандемии. В общем зачете по мировым сборам «Не время умирать» вышел на третье место за год: он по-прежнему уступает китайским релизам «Битва при Чосинском водохранилище» (888,5 млн долларов) и «Привет, мам» (822 млн долларов). Оба фильма своими рекордами обязаны исключительно сборам в КНР и Гонконге. «Привет, мам» выпустили в ограниченный прокат для диаспоры в Австралии и Новой Зеландии, но в сумме фильм получил там менее 1 млн долларов.

В Северной Америке «Не время умирать» собрал всего 154 млн долларов, зато поставил ряд рекордов в других странах. Он стал самым кассовым фильмом бондианы в Германии (72 млн долларов, также самый кассовый релиз Universal в истории в этой стране), Дании, Швеции, Гонконге, Украине, России и еще нескольких странах. Самый большой успех — на родине Бонда. Там «Не время умирать» получил 128 млн долларов и занял пятую строчку в истории британского проката.

«Охотники за привидениями» лидируют в Америке

Пять лет назад перезапуск «Охотников за привидениями» собрал в первый уик-энд 46 млн долларов. В американский прокат вышел сиквел «Охотники за привидениями: Наследники», почти повторив результат предшественника (44 млн долларов в первые выходные). Бюджет нового фильма почти вполовину меньше, чем у оригинала (75 миллионов против 144 миллионов), так что он уверенно выходит на окупаемость. «Охотникам за привидениями» удалось привлечь целевую аудиторию — семьи с детьми, которые пошли в кино в каникулы. На это указывает высокая посещаемость утренних и дневных (до 16 часов) сеансов: на них пришла треть первых зрителей «Наследников».

«Вечные» держатся, «Большой красный пес Клиффорд» догоняет

«Вечные» неплохо держатся в американском прокате. Во вторые и третьи выходные фильм Хлои Чжао терял примерно по 60% сборов по сравнению с предыдущими, но ему прочили еще более резкое падение. В уик-энд 12–14 ноября «Вечные» удержались на первой строчке рейтинга, а сейчас спустились на вторую, уступив лидерство «Охотникам за привидениями». В минувшие выходные фильм заработал 10,8 млн долларов. Общие сборы в Америке на сегодняшний день — 136 млн долларов, в мире — 336,3 миллиона.

Тройку лидеров в уик-энд 19–21 ноября замкнул мультфильм Paramount «Большой красный пес Клиффорд». Он дебютировал неделей раньше с неплохим результатом в 16,3 млн долларов, превысив прогнозы аналитиков и самой студии. Мультфильм стал еще одним доказательством того, что у детских и семейных релизов по-прежнему большой потенциал в кинотеатрах. «Большой красный пес» доступен на сервисе Paramount+, но это не помешало ему собрать кассу в кино.

Не так блестяще обстоят дела у спортивной драмы «Король Ричард». Несмотря на Уилла Смита в главной роли и восторженные отзывы зрителей (оценка A в опросах CinemaScore, среди зрителей до 25 лет — A+), фильму о семье Уильямс, из которой вышли теннисистки Серена и Винус, удалось получить в прокате только 5,7 млн долларов. Впрочем, это не так уж удивительно. Теннис не самый массовый вид спорта («Битва полов» в 2017 году собрала в Америке 12,6 млн долларов), к тому же интересующиеся могут посмотреть драму на HBO Max.

Россия: у «Вечных» нет конкурентов

В России в последние недели во многих регионах страны в кино можно было сходить только по QR-коду, что не могло не сказаться на посещаемости. Тем не менее суммарная выручка в 430 млн рублей в последние выходные на 59% выше, чем в тот же уик-энд год назад.

«Вечные» уверенно держат лидерство третью неделю подряд. В минувшие выходные они заработали в российских кинотеатрах 100,2 млн рублей. Общие сборы в России и странах СНГ за все время проката составляют 552,1 млн рублей, так что «Вечные» наверняка превзойдут результат «Шан-Чи и легенды десяти колец» (638,4 миллиона). С еще одним релизом Marvel — «Черной Вдовой» (698,4 миллиона) — конкурировать будет сложнее.

Не оправдала ожиданий средневековая драма Ридли Скотта «Последняя дуэль», которая заняла второе место с дебютом в 59 млн рублей (и еще 18 миллионов в других странах СНГ). Хорошим стартом для фильма с Мэттом Дэймоном и Адамом Драйвером считался бы результат около 100 млн рублей. «Последняя дуэль» лишь ненамного опередила артхаусный «Французский вестник» Уэса Андерсона, заработавший 57 млн рублей в 630 российских кинотеатрах (у картины Скотта роспись вдвое лучше — 1472 кинотеатра). Однако первый уик-энд «Французского вестника» на 30% сильнее, чем у предыдущей работы Андерсона «Отель „Гранд Будапешт“».