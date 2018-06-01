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Умер актер Валерий Гаркалин

Умер актер Валерий Гаркалин. О смерти артиста сообщает ТАСС со ссылкой на ректора ГИТИСа Григория Заславского.

«Мне сообщили, что Валерий Гаркалин, к сожалению, умер», — заявил ректор.

Гаркалину было 67 лет. В начале октября его доставили с коронавирусом в больницу в Коммунарке. КТ выявил у него 25% поражения легких, с каждым днем состояние актера ухудшалось, он испытывал трудности с дыханием. Перед смертью у Гаркалина выявили полное поражение легких. Актер находился на ИВЛ и умер в 7:14 по московскому времени, уточняет телеканал РЕН-ТВ.

Актер родился в Москве в 1954 году, учился в Музыкальном училище им. Гнесиных и на режиссерском факультете ГИТИСа. Гаркалин работал в Московском академическом театре сатиры и Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина, а в 2008 году  стал народным артистом России. 

Гаркалин снялся в таких фильмах, как «Ширли-мырли», «Ландыш серебристый»«Восьмое марта» и «Бедная Саша». Недавно артист триумфально появился в выпуске шоу Юрия Дудя, посвященном его главной роли в карьере, — в «Ширли-мырли» Владимира Меньшова.

Фото: Зураб Джавахадзе / ТАСС

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