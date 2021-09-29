На Netflix стартовал сериал «Зов ада». А что интересного, кроме него и «Игры в кальмара», сняли в Корее в этом году?

На Netflix стартовал шестисерийный «Зов ада», который снял режиссер фильма «Поезд в Пусан» Ён Сан-хо. Это адаптация популярного южнокорейского веб-мультфильма Hell. Сериал стал одним из самых ожидаемых южнокорейских релизов на Netflix в 2021 году. А еще он стал первым корейским драматическим сериалом, премьера которого состоялась на Международном кинофестивале в Торонто.

Согласно сюжету в мире появляются сверхъестественные существа, которые утаскивают людей в ад. На волне паники возникает новый религиозный культ, чей лидер (Ю А-ин из «Пылающего») утверждает, будто все случившееся — небесное наказание, и призывает всех покаяться. Ему противостоят программный директор радиостанции Пэ Ён-джэ (Пак Чон-мин), детектив Чин Кен-хун (Ян Ик-чун) и адвокат Мин Хе-джин (Ким Хён-джу) — они не верят в божественное вмешательство и пытаются выяснить, что же происходит на самом деле.

Рассказываем о самых любопытных корейских сериалах, вышедших в этом году.

«Во имя мести»

В центре сюжета криминального сериала Ким Чжин-мина («Дополнительные занятия») — девушка по имени Юн Чжи-у (Хан Со-хи из «Я знаю, но…»), которая хочет отомстить всем, кто причастен к смерти ее отца. Ради этого она вступает в криминальную группировку. Заручившись покровительством босса, Чжи-у начинает работать под прикрытием в отделе по борьбе с наркотиками — там же, где и человек, которому она мечтает отомстить.

Сериал вышел 15 октября на Netflix и в первые же дни попал в топ-10 популярных релизов сервиса.

«Доктор Брейн»

3 ноября Apple TV+ запустился на территории Кореи, к чему и был, собственно говоря, приурочен выход нового проекта Ким Джи-уна («Я видел дьявола»).

Мини-сериал состоит из шести эпизодов. Его главный герой — Сэвон (Ли Сон-гюн, «Паразиты»), ученый, который занимается исследованием человеческого мозга. Из-за трагического случая, произошедшего с его семьей, Сэвон начинает работу над проектом по синхронизации памяти, который позволяет подключаться к мозгу умерших и видеть их воспоминания. Но из-за этих опытов героя начинаю мучать кошмары и галлюцинации, и он теряет связь с реальностью.

«Дьявольский судья»

В альтернативной Корее царит хаос, население страны утратило веру в справедливость. Чтобы восстановить ее, правительство создает Фонд социальной ответственности. Его члены — влиятельные люди, занимающие высокие должности. Фонд запускает шоу «Живой суд» для открытых судебных процессов, в которых каждый может принять участие и наказать обвиняемого. Чи Сон («Мой партнер») играет Кан Йо-хана, главного судью, который должен быть символом беспристрастности, но чем дальше, тем яснее становится, что у него есть личные мотивы при вынесении приговоров. Сериал вышел на корейском телевидении летом.

«Море спокойствия»

В декабре на Netflix должен выйти научно-фантастический сериал, действие которого происходит в 2075 году. Солдат космического агентства Хан Юн-джэ (Кон Ю, «Поезд в Пусан» и «Игра в кальмара») вошел в состав специальной экспедиции, чья миссия заключается в том, чтобы добыть образцы воды с лунной космической станции, где в результате несчастного случая погиб весь экипаж. Как и требуется настоящему капитану, Юн-джэ не боится рисковать собой и ставит безопасность экипажа превыше всего.

«На пути к небесам»

Самый трогательный кандидат из нашей подборки. В центре сюжета — молодой парень с синдромом Аспергера Гы Ру (Тхан Джун-сан), который трудится в компании своего отца. Оба они занимаются тем, что разбирают вещи умерших людей. Когда отец внезапно умирает, Гы Ру начинает работать вместе со своим дядей (Ли Джэ-хун), его законным опекуном. Несмотря на то, что у парня есть определенные трудности в социальном взаимодействии, это не мешает ему быть чутким человеком в его сложной работе.

Сериал в этом году трижды стал лауреатом ежегодной премии Asia Contents Awards, где раздают награды фильмам и сериалам из азиатских стран. Ким Сон-хо стал лучшим режиссером, Юн Джи-рен («Мальчики краше цветов») и Ким Сэ-бёль — лучшими сценаристами, а Ли Джэ-хун — лучшим актером.

Сериал доступен с 14 мая на Netflix.