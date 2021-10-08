14 лучших трейлеров недели: Леонардо ДиКаприо спасает мир от кометы, а Дженнифер Лопес выходит замуж

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«Человек-паук: Нет пути домой»

Второй трейлер кинокомикса с Томом Холландом. Питер Паркет хочет, чтобы все забыли о его супергеройском альтер эго, и обращается к Доктору Стрэнджу (Бенедикт Камбербэтч). Но заклинание мага может привести к тому, что миры смешаются: в одну вселенную попадут все Люди-пауки и их враги. Например, Отто Октавиус в исполнении Альфреда Молины из трилогии Сэма Рэйми.

«Не смотрите наверх»

Комедия Адама МакКея («Игра на понижение») о конце света. Группа ученых узнает, что на Землю летит гигантская комета, и пытается предупредить весь мир. Но из-за неудачного телеэфира все принимают их за сумасшедших и, конечно, ничему не верят. В главных ролях — Леонардо ДиКаприо, Дженнифер Лоуренс, Крис Эванс, Тимоти Шаламе, Джона Хилл, Мэрил Стрип и Кейт Бланшетт.

«Последний министр», 2-й сезон

Сатирический сериал Романа Волобуева. После событий первого сезона министерство перспективного планирования не только не закрыли, но еще и предложили его руководству начать борьбу с коррупцией. Глава ведомства Евгений Тихомиров (Ян Цапник) и замминистра Ксения Нечаева (Ольга Сутулова) вместе с коллегами придумывают, как это сделать.

«Аллея кошмаров»

Нуар Гильермо дель Торо, основанный на романе Уильяма Линдсэя Грешама. Карнавальный фокусник Стэн Карлайл (Брэдли Купер) вместе с психиатром Лилит Риттер (Кейт Бланшетт) убеждает богачей, что умеет разговаривать с мертвыми. Напарница подставляет Стэна, и его аферу могут раскрыть.

«Эмили в Париже», 2-й сезон

Сериал Netflix о американке Эмили (Лили Коллинз), которую отправляют в командировку во Францию. Во втором сезоне Эмили придется выяснять отношения с соседом Габриэлем (Лукас Браво). Затем героиня отправится к морю и, похоже, найдет новую любовь. В числе сценаристов — Даррен Стар («Секс в большом городе»).

«Дог»

Режиссерский дебют Ченнинга Татума. Это семейная комедия о мужчине по имени Бриггс (Татум), который вместе с овчаркой погибшего друга отправляется в путешествие по Тихоокеанскому побережью.

«Пэм и Томми»

Мини-сериал о бывших супругах Памеле Андерсон и Томми Ли, барабанщике рок-группы Mötley Crüe. Папарацци (Сет Роген) удалось пронести камеру в дом героев во время их медового месяца. Из-за заснятого хоум-видео, которое получили таблоиды, разразился скандал. Режиссер — Крэйг Гиллеспи («Круэлла», «Тоня против всех»). Главных героев играют Лили Джеймс и Себастиан Стэн.

«Я краснею»

Мультфильм Pixar, который поставила китаянка Доми Ши (в 2019-м она получила «Оскар» за анимационную короткометражку «Бао»). Стоит 13-летней Мэй Ли переволноваться, как она тут же превращается в огромную красную панду. А триггеров вокруг достаточно, включая слишком заботливую мать.

«Первый встречный»

Ромком с Дженнифер Лопес и Оуэном Уилсоном. Популярная певица Кэт превратила свадьбу в выступление перед толпой фанатов. За пару секунд до торжества она узнает, что жених (музыкант Малума) изменил ей. Растерявшись, Кэт выбирает простого парня из толпы — учителя математики, чтобы провести церемонию-выступление с ним. Режиссером выступила Кэт Койро, работавшая над сериалами «Бесстыжие» и «В Филадельфии всегда солнечно».

«Аббатство Даунтон: Новая эра»

Второй полнометражный фильм по одноименному сериалу. Семейство Кроули отправляется на юг Франции, где вдовствующая графиня (Мэгги Смит) присмотрела себе виллу. В ролях — Хью Бонневилль, Мишель Докери, Элизабет Макговерн, Имельда Стонтон и Доминик Уэст.

«Овца без пастуха 2»

Вторая часть китайского триллера, ставшего хитом местного проката. После того как с его маленьким сыном происходит несчастный случай, глава небогатого, но счастливого семейства (Сяо Ян из первой части) всеми способами пытается раздобыть денег на лечение.

«Вся правда»

Тайский хоррор о семейных тайнах. Мать двух подростков оказывается в коме после аварии, поэтому они вынужденно переезжают к бабушке и дедушке. В своей комнате они находят странную дыру в стене, которая начинает звать героев и показывает им фамильные секреты.

Monsta X: The Dreaming

Концерт и интервью с участниками кей-поп-группы Monsta X, как утверждают создатели, записаны специально для фанатов. Ребята делятся впечатлениями от туров и поездки в Америку и рассказывают о мечтах и переживаниях.

«Детектив Рэйка», 1-й сезон

Южноафриканский триллер про охоту на маньяка. Главная героиня — детектив Рэйка, которую в детстве похитил и удерживал в плену соседский фермер (Иэн Глен). Она возвращается домой, чтобы расследовать серийные убийства. Героиня столкнется не только с неумелыми коллегами и призраками прошлого, но и с тайнами родных мест.