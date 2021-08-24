«Лучший Эндрю Гарфилд в истории!» За что критики хвалят киномюзикл «Тик-так... БУМ!»

19 ноября на Netflix выходит режиссерский дебют Лина-Мануэля Миранды, автора мюзикла «Гамильтон». Критики приняли его достаточно тепло и особенно отметили актерскую игру Эндрю Гарфилда. Рассказываем, чем интересен фильм и что о нем пишут зарубежные кинокритики.

О чем это?

Это мюзикл о создании мюзикла. В основе лежит автобиографический спектакль Джонатана Ларсона, который был написан накануне его тридцатилетия. Ларсон тогда был начинающим театральным композитором, жил в маленькой квартире без отопления, с утра до вечера ходил на кастинги, выступал в ночных клубах, а по выходным подрабатывал официантом в кафе.

Многие годы ему отказывали в постановке антиутопической рок-пьесы по роману Джорджа Оруэлла «1984», после чего он решил превратить ее в оригинальный мюзикл Superbia. Там молодой человек с помощью музыкальной шкатулки пытается растормошить эмоционально окаменелое общество. Пока шла работа над этим спектаклем, Ларсона избрали в Американское общество композиторов, авторов и издателей (ASCAP) и Гильдию драматургов. Он выиграл грант, который потратил на то, чтобы разослать копии Superbia в провинциальные театры, но, несмотря на все усилия, полноценное представление из мюзикла не получилось. Прорыв у Ларсона случился лишь с мюзиклом Rent, но за день до премьеры композитор умер.

Кто это снял?

Лин-Мануэль Миранда

Лин-Мануэль Миранда — американский актер, продюсер и композитор, который написал музыку для «Гамильтона». Это бродвейский феномен, вдохновленный необыкновенной жизнью Александра Гамильтона (его как раз тоже играет Миранда), главного помощника президента Джорджа Вашингтона. Что пишут критики о его новом творении?

«Миранда экранизировал прекрасную историю о наследии Ларсона и в очередной раз продемонстрировал нам свой безграничный талант», — Брайан Труитт для USA TODAY.

«Музыкальные номера и хореография поставлены великолепны. Миранде блестяще удалось сохранить в фильме дух оригинальной театральной постановки», — Эмили Маскелл для WeLoveCinema.

«Миранда и Левенсон продолжают с упоением рассказывать зрителям о театральных постановках, и делают они это уникальным кинематографическим способом», — Робби Коллин для Daily Telegraph (UK).

А как там выступил Эндрю Гарфилд?

Эндрю Гарфилд

Как пишет Питер Брэдшоу из Gardian, «Гарфилду отлично удается изобразить отчаявшегося театрального писателя — обаятельного, активного и постоянно находящегося в поиске вдохновения».

Кларисса Лоури из The Independent отмечает не только его актерский, но и вокальный талант. «В роли Ларсона он всегда выглядит так, как будто его только что ударило током. С горящими глазами, открытый, любящий и настоящий. Вы искренне верите, что он Ларсон и всегда им был, а это особенно впечатляет, учитывая, что у него почти нет никакого вокального опыта». Сам Ларсон, в отличие от героя, петь умел: он участвовал в любительских постановках мюзиклов, где исполнял главные роли.

Автор New York Post Джон Алексински разделяет мнение коллег: «Ларсон — идеальный герой для Гарфилда, который выдает лучшую работу в своей карьере. Эта роль очень честная и личная, а поет он так хорошо, что вы забываете, что перед вами Человек-паук».

Что критикам не понравилось?

Робин де Хесус, ЭмДжей Родригес, Бен Росс

Отрицательных рецензий не так много, но почти все их авторы ругают фильм за то, что он слишком ориентирован на любителей бродвейских постановок. Эндрю Банди из Playlist пишет: «Фильм перегружен камео из прошлых постановок Миранды и Ларсона, за счет чего выглядит слишком кричащим. Это как если бы Гас Ван Сент снял байопик о Курте Кобейне, который заканчивается закадровым голосом, объясняющим, насколько была важна группа Nirvana».

«Хотя Эндрю Гарфилд исполняет роль Ларсона с драйвом и кинематографичностью, фильм получился не очень аккуратным, ему не хватает искры и эмоциональной глубины», — пишет Мае Абдулбаки для Sreen Rant.

Вердикт

Судя по отзывам, «Тик-так… БУМ!» — это ода мюзиклам и всем творческим людям, которые находятся в вечном поиске себя. Всю незначительные огрехи сглаживает Эндрю Гарфилд, полностью растворившийся в роли талантливого композитора. «Подход начинающего режиссера выглядит свежо. Особенно подкупает, что Миранда не пытается с помощью этого фильма заявить о себе, но, тем не менее, здесь чувствуется его авторский почерк», — пишет Питер Дебридж для The Variety. Учитывая, что Netflix уже выдвинул Эндрю Гарфилда на «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль», нам остается только надеяться, что у него есть все шансы побороться за статуэтку.

Фото: Mat Hayward / Getty Images for The Latinx House