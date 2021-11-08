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11 лучших трейлеров недели: Кира Найтли готовит картошку, а Юра Борисов лежит в снегу

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«Купе номер 6»

Роуд-муви Юхо Куосманена, который выдвинули на «Оскар» от Финляндии. В поезде Москва — Мурманск попутчиками становятся археолог Лора (Сейди Хаарла) из Финляндии и грубоватый русский шахтер Леха (Юра Борисов). Во время поездки герои сближаются, но понимают, что это ненадолго. Нашу рецензию с Каннского фестиваля, где фильм выиграл Гран-при, можно почитать тут.

«Рука бога»

Еще один потенциальный участник «Оскара» — автобиографический фильм Паоло Соррентино. Неаполь 1980-х. Парень Фабьетто (Филиппо Скотти) проводит время с семьей, ждет перехода Диего Марадоны в клуб «Наполи», но жизнь героя меняет не футбол, а смерть близкого человека. В драме снялся Тони Сервилло («Великая красота», «Лоро»). Подробнее о картине, взявшей Гран-при Венецианского фестиваля, читайте в нашей рецензии.

«Аркейн», 2-й акт

Анимационный сериал, основанный на игре «League of Legends». Действие проходит в утопическом краю Пилтовере и жестоком подземном мире Зауне. Сестры Вай и Паудер совершают неудачное ограбление в лаборатории Пилтовера, что может привести к конфликту между двумя мирами. Исправить ситуацию они пытаются вместе с их опекуном, воином Вандером.

«Быть Рикардо»

Байопик Аарона Соркина о звездах американского ситкома «Я люблю Люси» о семье Рикардо — домохозяйке и певце. Главные роли в шоу 1950-х сыграли супруги Люсиль Болл и Дези Арназе (в фильме Соркина — Николь Кидман и Хавьер Бардем). Сюжет охватывает неделю производства шоу, за которую Болл и Арназе переживают кризис, который ставит под угрозу их брак и карьеру.

«Тихая ночь»

Хоррор-комедия о кошмарном Рождестве. Большая семья собирается за городом в сочельник. Герои грабят заправочную станцию, поливают морковь кровью и запускают фейерверки, пока загадочный туман не начинает убивать все живое. В ролях — Кира Найтли, Мэттью Гуд, Лили-Роуз Депп и Люси Панч.

«Ускользающий человек»

Корейский фантастический боевик. Мужчина (Юн Ге-сан) попадает в автоаварию, после которой теряет память. Еще одно последствие: каждые 12 часов он странным образом оказывается в новом теле. Пытаясь выяснить, почему это с ним происходит, герой выходит на тайную организацию.

«Магическая битва 0. Фильм»

Полнометражное аниме, действие которого происходит до событий сериала «Магическая битва», но с другим главным героем. После гибели подруги детства старшеклассника Юту преследует ее агрессивный призрак, с которым он не может совладать. На счастье это замечает маг Сатору и убеждает юношу поступить в магическую школу.

«Парень из Асакусы»

Фильм о начале карьеры японского режиссера Такеши Китано, снятый по одноименным мемуарам. В 1965 году режиссер (Юи Ягира, самый молодой обладатель каннской премии «Лучшая мужская роль») бросает университет, чтобы играть в театре. Он становится учеником известного актера Сэндзабуро Фуками (Ё Оидзуми), оттачивает свои навыки день и ночь, хотя из-за популярности телевидения посещаемость театра начинает падать.

«Однажды в Уганде»

Документальный фильм о кинематографе Уганды (местные кинодеятели называют его Вакаливуд). История о том, как режиссер Набванга Ай.Джи.Джи, несмотря на отсутствие бюджета, профессионального образования и приличного оборудования, умудрился снять прогремевший на весь мир комедийный боевик «Кто убил капитана Алекса?».

«Задача трех тел», 1-й сезон

Первая из трех намеченных экранизаций фантастического романа Лю Цысиня. После эксперимента ученые начинают думать, что предел познания Вселенной достигнут, и совершают самоубийства. Герой начинает разбираться в данных эксперимента, и ему теперь везде мерещатся цифры с обратным отсчетом. Военные и спецслужбы приходят к выводу, что кто-то (или что-то) пытается затормозить научный прогресс на Земле.

«Агрессивная Рэцуко», 4-й сезон

Продолжение истории офисной сотрудницы-красной панды Рэцуко, которая выпускает накопившийся на работе пар в караоке. Став в предыдущем сезоне участницей айдол-группы, героиня решает оставить шоу-бизнес и жить простой жизнью. Но это оказывается не так просто. В ее отдел приходит молодой и амбициозный начальник, а безнадежно влюбленный в Рэцуко коллега решает завоевать ее сердце.

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Интеллигентная семья пытается выбраться из финансовой дыры. Актуальная комедия с Антоном Филипенко
В главных ролях:Юлия Александрова, Антон Филипенко и др.
Режиссер:Евгений Абызов
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