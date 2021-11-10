Что смотрели на Кинопоиске в ноябрьские выходные: специальный выпуск

В этом году ноябрьские выходные продлили: они продолжались с 28 октября по 7 ноября. Рассказываем, что и как подписчики Плюса смотрели на Кинопоиске в этот период.

Первые из «нерабочих» дней в смотрении были похожи на обычные будни на платформе. А вот с 1 по 7 ноября подписчики смотрели фильмы и сериалы на Кинопоиске на уровне выходных. И в среднем подписчик провел за просмотром на платформе почти 10 часов за эту неделю, посмотрев больше четырех фильмов или сериалов. Прямо как в новогодние праздники 2021-го!

Чтобы сохранить ощущение выходных, мы открыли подписчикам Плюса доступ ко всем проектам more.tv и Амедиатеки на платформе. Похожее предложение было в майские праздники. При этом зрители отдавали предпочтение российским фильмам и сериалам. Так, в топе за ноябрьские выходные оказалось сразу два сериала more.tv — подростковая драмеди «Трудные подростки» из линейки more originals, у которой выходит третий сезон, и новая комедия СТС «Жена олигарха» с Еленой Подкаминской («Кухня», «Волк»).

А среди новых подписчиков Плюса самыми популярными стали анимационный фильм «Кощей. Начало» и комедия «Семейный бюджет». Приквел «Сказочного патруля» о главном сказочном злодее вышел на Кинопоиске 28 октября одновременно с прокатом и меньше чем за неделю попал в топ-10. А комедия от сценаристов Николая Куликова («Огонь», «Движение вверх») и Константина Майера («Настя, соберись!», «Физрук») вышла на Кинопоиске, минуя кинопрокат. Одну из главных ролей в этой истории про типичную российскую семью, которая пытается выбраться из финансовой ямы, сыграл Антон Филипенко.

Возглавила десятку комедия «Проект «Анна Николаевна“». Сериал о приключениях андроида-полицейской с Зоей Бербер в главной роли снова вернулся в лидеры топа. «Анна Николаевна» занимала эту строчку в течение шести недель подряд с момента выхода на платформе.