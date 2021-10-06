Что происходит в прокате: царство «Вечных»

«Вечные» — хит в Америке и везде

Как полагается большому релизу Marvel, «Вечные» с первого же дня полностью захватили американский и мировой кинопрокат. Раса таинственных супергероев впервые появилась на большом экране и сразу обошла все предыдущие фильмы новой фазы киновселенной, вышедшие в этом году. В США и Канаде фильм Хлои Чжао собрал за три дня 71 млн долларов, по всему миру — 161,7 миллиона. «Черная Вдова» взяла на старте 150 млн долларов, «Шан-Чи и легенда десяти колец» — 128 миллионов.

За 2021 год и вообще за все время пандемии лучший стартовый уик-энд был только у «Форсажа 9». До его результата (163 млн долларов) «Вечным» не хватило всего немного. При этом 136 млн долларов экшену принес Китай, а «Вечные» там не вышли и не выйдут: режиссерка китайского происхождения Хлоя Чжао стала персоной нон грата из-за критического высказывания о политическом климате в стране. Зато «Вечные» поставили рекорд ковидной эпохи для голливудских релизов в Южной Корее: в первые выходные фильм заработал 14,4 млн долларов.

Высокие сборы «Вечных» омрачены тем, что картина собрала худшую прессу среди всех релизов Marvel. Рейтинг критики на Rotten Tomatoes — всего 48%. Репутация франшизы все равно сделала фильму кассу: 46% американских зрителей, опрошенных сервисом PostTrak, сказали, что пошли на «Вечных» именно потому, что это новый релиз Marvel. Но в США и Канаде фильм выступил хуже прогнозов: ему прочили 80–90 млн долларов в первый уик-энд. Будут ли у «Вечных» сиквелы, зависит от того, сколько денег они смогут собрать дальше.

«Дюна», «Веном 2» и «Бонд» развивают успех

Параллельно с достижениями «Вечных» в мире продолжают добирать свое другие блокбастеры осени: «Дюна», «Веном 2» и «Не время умирать». На сегодняшний день общие сборы «Дюны» — 311 млн долларов, «Венома 2» — 424,6 миллиона, у «Не время умирать» — 667,1 млн долларов.

Сай-фай Дени Вильнёва с Тимоти Шаламе лидировал в американском прокате до премьеры «Вечных», хотя цифры за уик-энд 29–31 октября были относительно невысокими — 15,5 млн долларов. Эти выходные в США и Канаде ожидаемо оказались слабыми из-за Хеллоуина, который пришелся на воскресенье. Но несмотря на это, «Дюна» внесла свой вклад в рекордный октябрь: он стал лучшим месяцем по сборам в Северной Америке с начала ковидной эпохи (638 млн долларов).

Что касается «Бонда», то он наконец-то вышел на китайский рынок. В отсутствие конкуренции с «Вечными» «Не время умирать» за первые полторы недели проката заработал в КНР 49,3 млн долларов. В Великобритании новый фильм об агенте 007 вошел в пятерку самых кассовых картин в истории: соотечественники Бонда купили билетов на 122 млн долларов.

«Прошлой ночью в Сохо» не справился с широким прокатом

Эдгар Райт — один из самых узнаваемых режиссеров в современном кино, и с его новым фильмом «Прошлой ночью в Сохо» компания Focus Features пошла на необычный шаг. Авторский триллер о модельерше, попавшей из наших дней в 1960-е, выглядел фильмом для ограниченного проката, но в Америке его выпустили сразу в 3 000 кинотеатров. Сборы оказались невысокими — 4,16 млн долларов в первый уик-энд, 29–31 октября, и шестое место по итогам недели. Несмотря на то, что фильм идет и в мультиплексах, лучшие сборы он все равно показывает в артхаусных кинотеатрах. В прошлый раз Focus рискнула с «Аббатством Даунтон», и тогда расчет оправдался: полнометражная версия сериала заняла первую строчку бокс-офиса за неделю с 31 млн долларов (лучший старт для дистрибьютора). Но это было еще до пандемии, а сейчас возрастная публика (на которую в первую очередь рассчитаны и «Аббатство», и «Прошлой ночью») все еще не спешит возвращаться в кинотеатры.

Зато неплохо обстоят дела у еще одного артхаусного релиза — «Французского вестника». Долгожданная новая картина Уэса Андерсона, чья премьера прошла летом на Каннском фестивале, постепенно наращивает свое присутствие в кинотеатрах. «Французский вестник» стартовал в Америке еще три недели назад и смог заработать в первый уик-энд 1,35 млн долларов в 42 кинотеатрах (наработка на копию составила 26 тысяч). Сейчас фильм идет уже в 1205 кинотеатрах, а общие сборы составляют 8,4 млн долларов.

Россия: «Вечные» захватили лидерство

Первую неделю ноября кинотеатры многих регионов России были закрыты на локдаун, так что «Вечные» вышли в прокат с опозданием. В понедельник работало уже 89% кинотеатров, и большинство кинозрителей пошли именно на «Вечных». 35 млн рублей — более 80% общей выручки проката за день. Делать какие-то выводы из этих цифр пока рано из-за необычных обстоятельств релиза, но по итогам предшествующего уик-энда в других странах СНГ «Вечные» получили 62 млн рублей — гораздо больше, чем было у других фильмов Marvel в этом году. «Черная Вдова» в первые выходные заработала без учета России 35,6 млн рублей, «Шан-Чи и легенда десяти колец» — 26,3 млн рублей.