В этом году «Культурный марафон» посвящен кино. Чем он интересен и как в нем участвовать?

8 ноября стартует ежегодный образовательный проект «Культурный марафон». В 2021-м он приурочен к 125-летию первого в России киносеанса. Цель марафона — познакомить школьников и всех желающих с тем, как устроено кино и его производство.

Сам марафон состоит из тестов разного уровня сложности (есть варианты как для детей от 7 лет, так и для подростков). Участников познакомят с главными приемами в кино и жанровыми особенностями. Например, как с помощью цвета понять, какие эмоции испытывает Марго из «Семейки Тененбаум», а еще как превратить «Сумерки» в комедию, а «Майора Грома» — в хоррор. Самым маленьким участникам расскажут о кино на примере «Смешариков», «Шрэка» и «Корпорации монстров».

Над тестом марафона работали доцент ВГИКа, преподаватель МШК и ведущий нашего подкаста «Крупным планом» Всеволод Коршунов, а также режиссер Тома Селиванова, журналист и основатель паблика «Страдающее Средневековье» Юрий Сапрыкин-младший, методисты Яндекс.Учебника, главный редактор Кинопоиска Елизавета Сурганова и другие сотрудники редакции.

Марафон продлится до 10 декабря. По итогам 100 учителей и 500 учеников смогут выиграть Яндекс.Станцию Лайт. Организаторами марафона выступили Министерство культуры и и Министерство просвещения РФ, а также компания Яндекс. Материалы теста подготовили эксперты Кинопоиска вместе с методистами и экспертами образовательных проектов Яндекса.

Первый публичный киносеанс состоялся в Российской империи 4 мая 1896 года в театре сада «Аквариум» в Санкт-Петербурге (сейчас на его месте находится четвертый павильон киностудии «Ленфильм»). Сеанс длился около 10 минут и прошел в перерывах между актами оперетты «Альфред-паша в Париже». Зрителям тогда показали «Прибытие поезда», «Разрушение стены», «Выход рабочих с фабрики» и «Партию в карты».