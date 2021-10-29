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Что смотрели на Кинопоиске в октябре

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В октябре 4,5 млн подписчиков Плюса смотрели на Кинопоиске фильмы, сериалы и мультфильмы. По традиции делимся топом самых популярных из них.

Топ возглавила дерзкая криминальная комедия «Голяк». Третий сезон сериала Джозефа Гилгана начал выходить 7 октября. Все эпизоды доступны на Кинопоиске в озвучке студии «Кубик в кубе».

На втором месте — комедийный сай-фай «Проект „Анна Николаевна“». Сериал о приключениях андроида-полицейской и ее коллег был лидером топа смотрения в течение шести недель подряд. Последний эпизод второго сезона вышел 28 октября.

Замыкает тройку лидеров «Веном». Кинокомикс с Томом Харди забрался так высоко благодаря сиквелу, который стал лидером российского проката.

Кто еще попал в десятку?

Топ-10* фильмов и сериалов за октябрь

new — новинка

Фильм/Сериал

Изменение позиции

1

Голяк

new

2

Проект «Анна Николаевна»

3

Веном

new

4

Рик и Морти

-3

5

Зёма

new

6

Гнев человеческий

+2

7

Ходячие мертвецы

+2

8

Мстители (и остальные части франшизы)

new

9

Семейка Аддамс (оба фильма)

new

10

Безумное кино для взрослых

new

*Рейтинг составлен по количеству подписчиков Яндекс Плюса (включая Плюс, Плюс Мульти с Амедиатекой и Плюс с more.tv), которые посмотрели более 2 минут фильма, сериала или мультфильма c 1 по 31 октября 2021 года.

Топ-10* фильмов и сериалов за октябрь

new — новинка

Фильм/Сериал

Изменение позиции

1

Голяк

new

2

Проект «Анна Николаевна»

same

3

Веном

new

4

Рик и Морти

-3

5

Зёма

new

6

Гнев человеческий

+2

7

Ходячие мертвецы

+2

8

Мстители (и остальные части франшизы)

new

9

Семейка Аддамс (оба фильма)

new

10

Безумное кино для взрослых

new

*Рейтинг составлен по количеству подписчиков Яндекс Плюса (включая Плюс, Плюс Мульти с Амедиатекой и Плюс с more.tv), которые посмотрели более 2 минут фильма, сериала или мультфильма c 1 по 31 октября 2021 года.

По сравнению с сентябрем топ-10 обновился более чем наполовину. Помимо «Проекта „Анна Николаевна“» в рейтинге остаются «Рик и Морти» и «Гнев человеческий» — крупнейшие летние премьеры Кинопоиска — и «Ходячие мертвецы», у которых в октябре выходили новые серии.

На пятом месте неожиданно оказался российский комедийный сериал «Зёма». Это история про дворового парня, который влюбляется в недоступную девушку. Чтобы покорить ее, Зёме нужно будет измениться. Кстати, зрители «Зёмы» также активно смотрят на Кинопоиске «Общагу» — дебютный фильм Романа Васьянова по роману Алексея Иванова, в котором сыграли Ирина Старшенбаум и Никита Ефремов.

Кроме «Венома», в топе за октябрь есть один комикс. Это франшиза «Мстители». Интерес к циклу вырос за счет успешного проката «Шан-Чи и легенды десяти колец» и эпоса «Вечные», который должен скоро выйти на экраны. В воскресенье 24 октября на российском ТВ показали «Мстители. Финал», и Кинопоиск зафиксировал дополнительный скачок смотрения именно этой части франшизы.

Также в топ октября в самый последний момент ворвалась франшиза «Семейка Аддамс»! В конце месяца празднуют Хеллоуин, и многие подписчики выбирали для просмотра культовые фильмы с Анжеликой Хьюстон, Кристофером Ллойдом и Кристиной Риччи.

Ну а на десятой строчке — комедия Раду Жуде «Безумное кино для взрослых». Эта картина про учительницу, которая попала в скандал из-за утекшего в сеть секс-видео, взяла главный приз на Берлинале в 2021 году. Ее успех на платформе показывает, что зрители Кинопоиска любят яркие и провокационные авторские фильмы.

Наши премьеры ноября — от нового сезона «Беспринципных» до «Круэллы» — мы собрали в этом материале. Что из них попадет в топ? Расскажем в начале декабря!

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Режиссер:Андрей Колпин
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