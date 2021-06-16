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Встречайте: у Кинопоиска новый знак, логотип и визуальный стиль

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В 2021 году Кинопоиск не только становится «совершеннолетним», он еще и меняет имидж. Теперь у Кинопоиска есть свой знак. И он вот такой:

Да, мы изобрели нашу собственную букву. Вот так она будет выглядеть вместе с нашим новым логотипом:

Мы знаем, что вы, скорее всего, почувствовали, когда увидели этот логотип. Он кажется вам странным, он раздражает. Он необычный, «неправильный» и непривычный, и именно поэтому он нам нравится. Потому что он только наш. И его сложно не заметить.

Он поможет вам узнать Кинопоиск, где бы вы с ним ни столкнулись: когда вы смотрите наши ролики в YouTube и TikTok, когда вы комментируете наш пост в Instagram или слушаете наши подкасты, когда кто-то делится своей оценкой фильма на Кинопоиске в соцсетях, когда вы ищете наше приложение в телефоне или телевизоре и когда вы смотрите сериалы, созданные с нашим участием.

Кинопоиск для ТВ: Android TV, Samsung, LG, Sony, Xiaomi, Haier, TCL, Apple TV

Кинопоиск для мобильных: iOS, Android, Huawei

Кинопоиск в соцсетях: YouTube, Telegram, Instagram, Facebook, VK, Twitter, TikTok

Подкасты Кинопоиска: «В предыдущих сериях», «Крупным планом», «Шум и яркость», «Смотри у меня»

Youtube-каналы Кинопоиска: эссе Кинопоиска, «Мультипаспорт», «Кинопоиск Шоу»

Почему наш новый знак такой и что он означает? Да, это все еще буква «К», но особенная: в ней теперь много лучей. Потому что Кинопоиск создавался огромным количеством людей — всеми, кто 18 лет пополнял нашу энциклопедию фактами, кадрами и трейлерами, кто ставил оценки и делился своими впечатлениями о фильмах, кто писал новости, статьи и снимал видео, кто разрабатывал и поддерживал сайт и приложения, кто договаривался о покупке прав на фильмы и сериалы. Всеми, кто снимал кино, смотрел кино и любил кино. Именно это мы и хотели изобразить.

Снято специально для Кинопоиска

Мы хотим и дальше помогать вам находить, выбирать и смотреть кино, мы хотим лицензировать и производить больше фильмов и сериалов, которые вам понравятся, рассказывать про них интересные истории и знакомить с людьми, которые их делают. И делать это там, где удобно вам, — на различных устройствах, платформах и в разных средах. Для этого нам нужно стать самыми узнаваемыми и запоминающимися.

Да, новый стиль нам тоже сначала казался непривычным, но со временем мы его полюбили. Мы верим, что и для вас он постепенно станет родным. Оставайтесь с нами!

А теперь отвечаем на вопросы, которые у вас могли возникнуть:

А что поменяется на сайте?

На сайте, а также в приложениях для телефонов и телевизоров вместо текущего логотипа появится новый, иконки приложений тоже изменятся. Это произойдет постепенно до конца года в зависимости от платформы.

А как будет выглядеть логотип Кинопоиск HD?

Отдельного логотипа Кинопоиск HD больше не будет. Все уже привыкли, что Кинопоиск — это не только лучшая русскоязычная киноэнциклопедия, но и самый большой по числу подписчиков видеостриминг в России. Так что пора попрощаться с отдельным брендом. Он был отличным домиком для нашего онлайн-кинотеатра, но, кажется, он нам больше не нужен. При этом отдельные соцсети онлайн-кинотеатра сохраняются: они останутся главным навигатором по новинкам и каталогу в подписке Плюс.

А как же катушка?

Катушки тоже больше не будет. Теперь мы везде будем вместо нее использовать нашу новую букву «К». В конце концов, признайтесь честно, когда вы в последний раз смотрели кино на пленке?

Можно ли оставить старый логотип, если новый мне не нравится?

Нет, мы не можем так сделать. Понимаем, что не всем это понравится — любое обновление всегда вызывает неудобства. Но Кинопоиску это нужно: он должен выглядеть одинаково и узнаваемо для всех.

Кто рисовал новый логотип?

Новый стиль создавала дизайн-команда Медиасервисов Яндекса совместно с несколькими агентствами. Нам помогали: DixonBaxi и Depot — с разработкой бренд-платформы, Contrast Foundry — с логотипом и новым шрифтом, Tuman Studio — с визуальным воплощением айдентики.

Когда уже будут приложения для PS5 и Xbox?

Этот вопрос не относится к новому визуальному стилю, но нам его все время задают, поэтому ответим сразу. Мы сейчас занимаемся разработкой этих приложений и очень надеемся их скоро выпустить.

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В главных ролях:Джоди Уиттакер, Мандип Гилл, Джон Бишоп
Режиссер:Джейми Магнус Стоун, Azhur Saleem, Haolu Wang
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