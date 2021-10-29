«Угадай фильм по кадру»: вспоминаем легенду, играем в новую версию и получаем подарки

Совсем скоро Кинопоиску исполнится 18 лет, и мы решили немного поностальгировать! В честь праздника мы приготовили сюрприз: вы снова можете сыграть в «Угадай фильм по кадру» — игру, возвращение которой многие так ждали.

Она уже доступна здесь.

Впервые «Угадай фильм по кадру» вышла в 2007 году. Механика игры была простой. Сначала нужно было выбрать режим игры (без ошибок, с ограничением количества ошибок, с ограничением времени на прохождение). Потом, увидев кадр, выбрать из четырех вариантов ответа правильный. Можно было пользоваться подсказками: 50/50 или один раз пропустить вопрос.

Вот как игра выглядела раньше

В обновленной версии игры принцип остается прежним: вам нужно угадать фильм по кадру. Но мы добавили и кое-что новое. Теперь у вас есть три жизни и 5 секунд на ответ. Каждый неправильный ответ забирает жизнь, правильный — добавляет балл. Если вы ответили быстрее, оставшееся время добавляется к новому вопросу. Если время вышло, отнимается жизнь. Игра заканчивается, когда у вас закончились все жизни. Вы можете начать игру сначала, но баллы, набранные в предыдущий раз, не будут суммированы.

А вот как игра выглядит теперь

Также в честь нашего дня рождения мы дарим подарки игрокам, которые с 2 по 7 ноября попадут в топ-10. Они получат подписку Плюс на год и смогут смотреть фильмы и сериалы на Кинопоиске, слушать Яндекс.Музыку и копить и тратить кэшбек баллами на других сервисах Яндекса.

Самые преданные пользователи Кинопоиска, которые все эти годы помогали нам создавать сервис — любили, ругали, писали рецензии и отмечали, что можно улучшить — и до сих пор остаются с нами, тоже получат в подарок годовую подписку.

Играйте, выигрывайте призы и делитесь вашими результатами! И пишите в комментариях, каково это — спустя столько лет вернуться к любимой игре.