12 лучших трейлеров недели: Генри Кавилл ужинает с кабаном, а Адам Драйвер делает бизнес с Джаредом Лето

Нажмите на карточку «Буду смотреть», и мы предупредим, когда заинтересовавший вас фильм или сериал станет доступен для просмотра

«Дом Gucci»

Драма Ридли Скотта, основанная на истории борьбы за власть в семье Гуччи. Ее главное событие — убийство Маурицио Гуччи (Адам Драйвер), наследника модного бренда. А киллера наняла его бывшая жена Патриция (Леди Гага). В фильме также снялись Джаред Лето, Аль Пачино и Сальма Хайек. А кого они играют, мы подробно рассказывали тут.

«Ведьмак», 2-й сезон

Продолжение сериала Netflix, снятого по мотивам романов Анджея Сапковского. После того как началась война между Севером и Югом, ведьмак Геральт (Генри Кавилл) возвращается домой, в крепость Каэр Морхен. Там он тренирует свою приемную дочь, принцессу Цири, чтобы она смогла стать ведьмачкой. А вот возлюбленная Геральта, чародейка Йеннифэр, пытается выбраться из плена, в котором ее держит коллега — волшебница Фрингилья Вигго.

«Базз Лайтер»

Спин-офф «Истории игрушек» о космическом рейнджере Баззе Лайтере. Сюжет посвящен прототипу игрушки мальчика Энди из оригинальной франшизы. Лайтер-человек путешествует по разным планетам, попадая в опасные приключения. Режиссером выступил Энгус МакЛэйн («В поисках Дори»), главного героя озвучил Крис Эванс. Студия Pixar работала над мультфильмом пять лет.

«Ковбой Бибоп», 1-сезон

Сериал по одноименному аниме, которое вышло в Японии в 1998 году. Его главные герои — космические охотники за головами. Экипаж межпланетного корабля «Бибоп» (четыре охотника и корги!) путешествует по обитаемому космосу, зарабатывая поимкой преступников. В главных ролях — Джон Чо, Алекс Хэсселл, Даниэлла Пинеда и Елена Сатине.

«Беспринципные», 2-й сезон

Продолжение комедийного сериала по рассказам Александра Цыпкина. В центре истории — все те же жители Патриарших, самого дорогого района Москвы: Славик (Павел Деревянко), супруги Костик и Ира (Максим Виторган и Ингеборга Дапкунайте), а также генерал Хадяков (Николай Фоменко) и его жена (Кристина Бабушкина). Помимо основных героев, в шоу снялись Тина Канделаки, Алла Михеева, Алика Смехова и Нонна Гришаева.

«Непрощенная»

Драма с Сандрой Буллок, основанная на британском мини-сериале. Рут Слейтер отсидела 20 лет за убийство. На свободе она становится изгоем, но не теряет надежды найти младшую сестру, с которой потеряла связь. В касте также заявлены Джон Бернтал, Винсент Д’Онофрио и Виола Дэвис.

«Герой»

Картина Асгара Фархади, которая получила Гран-при в Каннах. Триллер выдвинули на «Оскар» от Ирана (у Фархади уже есть две статуэтки за «Коммивояжера» и «Развод Надера и Симин»). Из-за непогашенного долга Рахим (Амир Джадиди) попадает в тюрьму. Во время двухдневного отпуска он пытается убедить кредитора отозвать свою жалобу, но все идет не так, как планировалось.

«Доктор Брейн», 1-й сезон

Первый корейский сериал, снятый для Apple TV+. В основу лег одноименный вебтун (электронный комикс), а постановщиком стал Ким Джи-ун («Я видел дьявола»). Действие вращается вокруг исследователя мозга (Ли Сон-гюн из «Паразитов»), который потерял семью при загадочных обстоятельствах. Пытаясь восстановить картину произошедшего, он синхронизирует собственный мозг с умершими и получает доступ к их воспоминаниям.

«Зов ада», 1-й сезон

Хоррор-сериал из Южной Кореи. По сюжету люди начинают слышать голос, который сообщает, сколько им осталось жить. Когда наступает указанная дата, за людьми приходят ангелы смерти. Действие вращается вокруг лидера культа (Ю А-ин), продюсера радиостанции, который пытается выяснить правду об этом культе, адвоката и полицейского, расследующего случаи появления ангелов смерти. Автор сценария и режиссер — Ён Сан-хо.

«Фольклор», 2-й сезон

Возвращение хоррор-сериала, основанного на древних мифах и легендах народов Индонезии, Филиппин, Сингапура, Японии, Тайваня и Таиланда. Действие всех шести эпизодов происходит в современном мире, где герои сталкиваются с потусторонними существами и явлениями.

«Черная пятница»

Комедийный хоррор с Брюсом Кэмпбеллом. По сюжету сотрудникам магазина игрушек приходится отбиваться от толпы зомби. Инопланетная сущность вселяется в людей и превращает их в плотоядных монстров.

«Незваные»

Ужасы из британской глубинки. Молодая супружеская пара, ожидающая пополнения, переезжает в домик в сельской местности. Соседка предупреждает пару, что каждый вечер нужно оставлять угощение для гоблинов в красных колпаках. Однажды героиня забывает задобрить сказочных существ, и их ждет жестокая расплата.