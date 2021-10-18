Как работают с оружием в российском кино? Отвечает оружейник «Брестской крепости»

21 октября на съемках вестерна «Ржавчина» произошла трагедия. Алек Болдуин выстрелил из боевого оружия, задев оператора Галину Хатчинс и режиссера Джоэла Соусу. Хатчинс вертолетом доставили в больницу с ранением в живот, но спасти ее не удалось. Соусу, которому снаряд попал в ключицу, уже выписали.

Все произошло во время репетиции. По показаниям Джоэла Соусы, Болдуин должен был достать револьвер из кобуры и направить его на камеру, за которой стояли оператор и режиссер. Соуса был уверен, что в оружии не было боевых патронов. По правилам револьвер должна была проверить оружейник Ханна Рид, а затем передать его помощнику режиссера Дэйву Холлсу (ранее его увольняли со съемок из-за случайного выстрела). Холлс же вручил револьвер Болдуину, сказав, что в нем нет боеприпасов.

Los Angeles Times отмечает, что на площадке «Ржавчины» нарушили правила безопасности. Револьвер не осматривали, он несколько раз давал осечку, но заменять его не стали. В знак протеста против нарушений несколько операторов покинули площадку незадолго до трагедии. По информации TMZ, члены команды стреляли из револьвера по мишеням боевыми патронами. Издание отмечает, что боевые и холостые патроны вместе хранились на площадке, что тоже могло привести к трагедии.

КиноПоиск расспросил специалистов, как снимают сцены выстрелов в России и как защищают съемочную группу от возможных травм.

— Можно ли в России использовать огнестрельное оружие на съемках?

— Российское законодательство [Кодекс РФ об административных правонарушениях, статья 20.8, пункт 6. — Прим. ред.] запрещает передачу огнестрельного оружия третьим лицам. На съемках используются имитационные макеты оружия — массогабаритные макеты или атравматичные. Или холостое оружие (списанное оружие, предназначенное для холостой стрельбы). В нем отсутствуют основные части агрегата боевого оружия, поэтому применение боеприпаса, содержащего поражающие элементы (пули, дроби или чего-то еще), невозможно.

— А как тогда снимают выстрелы?

— Есть разные методики имитации выстрелов. Можно использовать имитационный патрон, в котором отсутствует поражающий элемент. Чаще всего это металлическая гильза, в которой есть капсюль пороха, но нет пули. В момент, когда накалывается капсюль, происходит вспышка пороха, образуется большое количество раскаленных пороховых газов. Они раскрывают дульце гильзы и покидают канал ствола (или его имитации). Так образуется дульное пламя, хлопок выстрела. В этот момент пороховые газы, которые покидают канал ствола, могут нести в себе обрывки гильзы, элементы капсюля. И сами они имеют очень высокое давление и температуру. При близком контакте они могут причинить очень серьезные повреждения участникам съемочного процесса. Опасная дистанция для патронов малого калибра — до 5–7 метров.

— Почему на съемках применяется только имитационный макет?

— Я читал несколько версий о смерти Брэндона Ли на съемках [он погиб в 28 лет во время работы над фильмом «Ворон». — Прим. ред.]. Тогда пуля случайно оказалась в канале ствола револьвера. И следующий холостой патрон, который поставили в револьвер, ее выбил. Поэтому на съемках мы применяем только имитационный макет, у него отсутствует канал ствола. И если даже случайно в него что-то попадет, то это приведет к разрушению имитационного макета. Эти случайные предметы (забытый шомпол, например) не могут покинуть канал ствола, не разрушив его.

«Подольские курсанты»

— Кто отвечает за безопасность, если на площадке используют оружие?

— При применении макетов оружия и пиротехнических эффектов на площадке всегда должен присутствовать квалифицированный сотрудник — оружейник-пиротехник. Такие специалисты есть на студиях «Мосфильм», «Ленфильм». Оружейник-пиротехник советует, как лучше построить кадр, где должна находиться съемочная группа, каким опасным факторам может быть подвержена команда, вывезти по возможности всех участников съемочного процесса из зоны поражения. Если это невозможно и человек должен остаться в кадре, то тогда приглашаются каскадеры.

Правда, оружейников-пиротехников становится все меньше, потому что чаще применяется компьютерная графика. Тогда снимают просто с пластиковыми макетами оружия, которые ничего не имитируют. Это идет в ущерб качеству отснятого материала.

— Какие должны быть соблюдены меры безопасности, если актер направляет оружие на камеру, как в случае с Болдуином?

— В этом случае перед объективом ставится серьезная стеклянная защита, надеваются нейтральные светофильтры на оптику, камера отодвигается на большую дистанцию (5–7 метров). Даже при этом камера и оператор накрываются фанерным щитом или какой-то другой защитой, которая остановит пороховой газ или фрагменты капсюля. И только когда эти моменты соблюдены, мы даем актеру на репетиции имитационный макет, чтобы он отыграл роль. Я обычно всегда нахожусь рядом и смотрю, как актер выполняет свои действия. Актер несколько раз поднимает на репетиции имитационный макет, делает щелчок в сторону камеры, чтобы я убедился, что все сделано правильно. Также мы предусматриваем ситуацию, если произойдет осечка. Мы с актером проговариваем эти моменты.

— Внешне можно отличить боевой снаряд от холостого?

— Можно, но на деле все значительно сложнее. У нас на съемках были случаи, когда винтовки Мосина стреляли забытыми в стволах шомполами. То есть применялся холостой патрон, но в стволе забыли шомпол.

— Как один снаряд мог задеть двух людей?

— Я читал, что Алек Болдуин стрелял из револьвера серьезного калибра, предназначенного для охоты на крупного зверя. Если это действительно было боевое оружие с боевым патроном, то пуля могла пробить одного человека насквозь и повредить другого, находящегося сзади. Но мы не знаем всех нюансов.

Александр Иншаков Президент Гильдии каскадеров России

— Какие меры безопасности при работе с оружием должны соблюдать каскадеры?

— Актеры, которые будут держать в руках оружие [на съемках], проходят предварительный инструктаж с представителями пиротехнического цеха. Все оружие, которое находится на территории «Мосфильма» и которым мы пользуемся, охолощенное. Из него нельзя выстрелить боевым патроном. Те патроны, которыми мы стреляем, холостые. Там просто зажаты порох и патрон. Причем количество пороха очень ограниченное, чтобы на всякий случай избежать неприятных моментов (когда стреляешь вблизи, может вылететь окалина, особенно если это не пистолет, а ружье).

В любом случае в направлении человека [на съемках] стрелять нельзя, даже наставлять оружие. Исходя из этого работают актеры и каскадеры, которые прошли инструктаж.

— Возможна ли у нас такая ситуация, которая произошла на съемках «Ржавчины»?

— По большому счету у нас подобные ситуации исключены. Каскадеры, прежде чем произвести выстрел, 10 раз проверят оружие, которое у них в руках. Проверят патроны, проконсультируются с пиротехником. После этого мы уже принимаем участие в боевых действиях на площадке. Думаю, случай с Алеком Болдуином никак не отразится на российском кинопроизводстве. Просто будет контроль более жесткий, если возникнет необходимость.

Фото: Mostafa Bassim Adly / Anadolu Agency via Getty Images