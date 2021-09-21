Что происходит в прокате: «Дюна» не понравилась американцам, а «Веном 2» стал фильмом года в России

«Хэллоуин убивает» и выигрывает

Сорок лет спустя после первого появления Майкл Майерс продолжает наводить ужас на зрителей. Двенадцатый фильм из франшизы «Хэллоуин» — «Хэллоуин убивает» — вышел в прокат за две недели до праздника и стал самым кассовым хоррором ковидной эпохи. В первые выходные американского проката, 15–17 октября, он собрал 50,3 млн долларов, что на 3 миллиона больше, чем было у хоррора «Тихое место 2» весной этого года. И это даже несмотря на прохладный прием у критики (39% на Rotten Tomatoes) и средние отзывы зрителей (68% пользовательского рейтинга на том же сайте).

Репутация франшизы по-прежнему сильна: почти 40% первых зрителей сказали в опросе PostTrak, что прежние части «Хэллоуина» стали для них главной причиной пойти на новую. Кроме того, ужасы — всегда востребованный жанр, на который оценки традиционно оказывают меньше всего влияния.

Одновременно с премьерой в кинотеатрах «Хэллоуин убивает» вышел на стриминг-сервисе Peacock, который входит вместе со студией Universal в медиаконгломерат Comcast. Судя по тому, что компания не опубликовала статистику по просмотрам, цифры были невысоки и не оказали на прокат серьезного влияния. Peacock все еще находится в положении отстающего по сравнению с Netflix, Amazon Prime, Disney Plus и HBO Max.

«Дюна» стартовала в США, но без успеха

В минувшие выходные, 22–24 октября, лидер в Америке сменился: на экраны США и Канады через несколько недель после России и европейских стран наконец-то вышла «Дюна». 41 млн долларов в первый уик-энд — такую статистику не назовешь сенсацией для проекта стоимостью в 300 миллионов. В Голливуде идут споры о том, как трактовать сборы фильма с Тимоти Шаламе и Зендеей. Главный вопрос в том, сколько денег получила бы «Дюна» в кинотеатрах без одновременного релиза на HBO Max. В отсутствие официальной статистики от Universal грубые подсчеты дают цифры до 95 млн долларов.

«Не время умирать» силен везде, кроме Америки

Последний фильм с Дэниэлом Крэйгом в роли агента 007 тоже не стал рекордсменом в Америке, чего, впрочем, и не ожидали. На сегодняшний день «Не время умирать» собрал в Северной Америке 120 млн долларов. Зато на родине Бонда у фильма Кэри Фукунаги 71 млн фунтов (96,5 млн долларов), и это для Великобритании рекорд: «Не время умирать» не только самый успешный фильм о суперагенте, но и вообще самый кассовый релиз Universal в стране за всю историю. Общие мировые сборы картины ушли за полмиллиарда. В этом году из голливудских фильмов Бонд уступает только «Форсажу 9». Таким образом, Universal принадлежат два фильма из пятерки самых кассовых релизов 2021-го (остальные три — китайские картины «Битва при Чосинском водохранилище», «Привет, мам» и «Детектив из Чайнатауна 3», о котором мы писали ранее).

Россия: «Веном 2» — главный фильм года

В России Бонду удалось добраться до первой строчки бокс-офиса с третьей попытки. В последние выходные перед новым локдауном «Не время умирать» собрал кассу в 99,5 млн рублей. Из-за пандемии посещаемость кинотеатров резко снизилась — сразу на 24% по сравнению с предыдущими выходными.

Вторую строчку бокс-офиса с небольшим отставанием занял мультфильм студии Disney «Неисправимый Рон» — он заработал 91,5 млн рублей.

«Веном 2» после двух недель лидерства опустился на третье место (с 87,8 млн рублей). Но комикс Marvel уже стал главной сенсацией российского проката. В прошлую среду, 20 октября, «Веном 2» отобрал у отечественного фэнтези «Последний богатырь: Корень зла» звание самого кассового фильма года. К концу недели его сборы в России превысили 2,2 млрд рублей, что соответствует 13-му месту за всю историю. Первый «Веном» также занял первую строчку в местном рейтинге по итогам 2018 года: у фильма было 1,8 млрд рублей.