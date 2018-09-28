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Умер режиссер «Особенностей национальной охоты» Александр Рогожкин

Режиссер «Особенностей национальной охоты» Александр Рогожкин умер на 73-м году жизни. О его смерти в соцсетях сообщила кинокритик Ольга Шервуд. Позже эту информацию подтвердила киностудия «Ленфильм» в ответ на запрос «Фонтанки».

По предварительной информации, режиссер скончался в Санкт-Петербурге. Причины смерти неизвестны.

Помимо «Особенностей национальной охоты», Рогожкин был автором фильмов «Особенности национальной рыбалки», «Блокпост», «Кукушка» и других. Он также выступал одним из режиссеров и сценаристов первого сезона «Улиц разбитых фонарей» и принимал участие в создании сериала «Убойная сила».

В 2004 году Рогожкин стал народным артистом России. Он также был обладателем многих почетных кинопремий: «Ника», «Кинотавр», «Золотой орел» и других. В том числе, Рогожкин был награжден призом Международного кинофестиваля в Карловых Варах за лучшую режиссуру — награду принесла военная драма «Блокпост».

Источник: Ольга Шервуд

Фото: Роман Денисов / ТАСС

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