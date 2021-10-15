10 лучших трейлеров недели: Галь Гадот дерется с Дуэйном Джонсоном, а Том Холланд ищет сокровища

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«Анчартед: На картах не значится»

Экранизация одноименной видеоигры, которую поставил Рубен Фляйшер («Веном», «Добро пожаловать в Zомбиленд»). По сюжету соперники Нэйтан Дрейк (Том Холланд) и Виктор «Салли» Салливан (Марк Уолберг) становятся союзниками, отправившись в путешествие. Вместе они ищут величайшие сокровища мира и пропавшего брата Нэйтана.

«Красное уведомление»

Комедийный боевик Netflix, который обошелся стримингу в 160 млн долларов. Агент Интерпола Джон Хартли (Дуэйн Джонсон) охотится за самой разыскиваемой похитительницей произведений искусств Сарой Блэк (Галь Гадот). В итоге из-за преступницы Хартли сам попадает за решетку. Выбраться из тюрьмы и восстановить справедливость ему помогает мошенник Нолан Бут (Райан Рейнольдс), который таким образом хочет получить свободу.

«Скорая помощь»

Майкл Бэй поставил ремейк датского триллера 2005 года. Бывшему солдату Уиллу Шарпу (Яхья Абдул-Матин II) срочно нужны деньги на операцию жене. Он обращается к своему приемному брату Дэнни (Джейк Джилленхол), который уговаривает героя ограбить банк. В итоге все идет не по плану, и братья угоняют машину скорой помощи с двумя заложниками — фельдшером (Эйса Гонсалес) и умирающим пациентом.

«Великая», 2-й сезон

Продолжение сатирического сериала о молодой Екатерине II (Эль Фаннинг). Во втором сезоне беременная императрица вновь поборется с мужем Петром III (Николас Холт) за российский престол. В этот раз героиню поддержит ее мама, которую сыграла Джиллиан Андерсон («Сексуальное просвещение»).

«Незнакомая дочь»

Режиссерский дебют Мэгги Джилленхол, сценарий которого отметили на Венецианском фестивале. В основу легла новелла Элены Ферранте, автора романа «Моя гениальная подруга» (по нему поставили одноименный сериал HBO). Преподавательница английского Леда (Оливия Колман) проводит отпуск в одиночестве. Ее дочери остались у мужа, с которым она развелась. Героиня наблюдает за женщиной Ниной и ее дочерью, вспоминая свое прошлое. В фильме также снялись Дакота Джонсон, Питер Сарсгаард и Пол Мескал.

«Быть Рикардо»

Аарон Соркин поставил байопик о звездах ситкома 1950-х «Я люблю Люси» — супружеской паре Люсиль Болл и Дези Арназе. В центре их шоу — семья Рикардо: домохозяйка Люси и ее муж, певец Рики. Действие драмы охватывает одну неделю производства «Я люблю Люси» — от читки сценария до съемок эпизода. За это время Болл и Арназ сталкиваются с кризисом, который может положить конец не только их карьере, но и браку. Главных героев сыграли Николь Кидман и Хавьер Бардем.

«Железнодорожные герои»

Китайская военная драма о сопротивлении японским оккупантам. Действие происходит с 1935 по 1945 год и основано на реальных событиях. Бригада из Китая противостоит японским агрессорам на участке железной дороги длиною около 500 км. У руля проекта — режиссер-новичок Ян Фэн, в главной роли — один из ведущих китайских актеров, Чжан Ханьюй.

«Пир»



Британский хоррор о незнакомцах. Богатое семейство собирается на ужин в своем особняке в горах Уэльса, чтобы обсудить с местными бизнесменом и фермером покупку шахты. Для приема они нанимают официантку — загадочную девушку, из-за которой ужин заканчивается убийством.

«Месть земли»



Китайский фильм-катастрофа о последствиях землетрясения. История вращается вокруг отца и сына, которые пытаются помочь горожанам. В опасности оказываются пассажиры автобуса, провалившегося в расщелину.

«Прятки»



Американский ремейк одноименного корейского триллера. Брезгливый бизнесмен (Джонатан Риз Майерс) разыскивает пропавшего старшего брата. В ходе поисков он оказывается в трущобах и знакомится с их обитателями. Герой узнает от них страшные подробности, из-за чего вся его семья оказывается в опасности.