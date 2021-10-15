10 лучших трейлеров недели: Галь Гадот дерется с Дуэйном Джонсоном, а Том Холланд ищет сокровища

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«Анчартед: На картах не значится»
Экранизация одноименной видеоигры, которую поставил Рубен Фляйшер («Веном», «Добро пожаловать в Zомбиленд»). По сюжету соперники Нэйтан Дрейк (Том Холланд) и Виктор «Салли» Салливан (Марк Уолберг) становятся союзниками, отправившись в путешествие. Вместе они ищут величайшие сокровища мира и пропавшего брата Нэйтана.
Комедийный боевик Netflix, который обошелся стримингу в 160 млн долларов. Агент Интерпола Джон Хартли (Дуэйн Джонсон) охотится за самой разыскиваемой похитительницей произведений искусств Сарой Блэк (Галь Гадот). В итоге из-за преступницы Хартли сам попадает за решетку. Выбраться из тюрьмы и восстановить справедливость ему помогает мошенник Нолан Бут (Райан Рейнольдс), который таким образом хочет получить свободу.
Майкл Бэй поставил ремейк датского триллера 2005 года. Бывшему солдату Уиллу Шарпу (Яхья Абдул-Матин II) срочно нужны деньги на операцию жене. Он обращается к своему приемному брату Дэнни (Джейк Джилленхол), который уговаривает героя ограбить банк. В итоге все идет не по плану, и братья угоняют машину скорой помощи с двумя заложниками — фельдшером (Эйса Гонсалес) и умирающим пациентом.
«Великая», 2-й сезон
Продолжение сатирического сериала о молодой Екатерине II (Эль Фаннинг). Во втором сезоне беременная императрица вновь поборется с мужем Петром III (Николас Холт) за российский престол. В этот раз героиню поддержит ее мама, которую сыграла Джиллиан Андерсон («Сексуальное просвещение»).
Режиссерский дебют Мэгги Джилленхол, сценарий которого отметили на Венецианском фестивале. В основу легла новелла Элены Ферранте, автора романа «Моя гениальная подруга» (по нему поставили одноименный сериал HBO). Преподавательница английского Леда (Оливия Колман) проводит отпуск в одиночестве. Ее дочери остались у мужа, с которым она развелась. Героиня наблюдает за женщиной Ниной и ее дочерью, вспоминая свое прошлое. В фильме также снялись Дакота Джонсон, Питер Сарсгаард и Пол Мескал.
Аарон Соркин поставил байопик о звездах ситкома 1950-х «Я люблю Люси» — супружеской паре Люсиль Болл и Дези Арназе. В центре их шоу — семья Рикардо: домохозяйка Люси и ее муж, певец Рики. Действие драмы охватывает одну неделю производства «Я люблю Люси» — от читки сценария до съемок эпизода. За это время Болл и Арназ сталкиваются с кризисом, который может положить конец не только их карьере, но и браку. Главных героев сыграли Николь Кидман и Хавьер Бардем.
Китайская военная драма о сопротивлении японским оккупантам. Действие происходит с 1935 по 1945 год и основано на реальных событиях. Бригада из Китая противостоит японским агрессорам на участке железной дороги длиною около 500 км. У руля проекта — режиссер-новичок Ян Фэн, в главной роли — один из ведущих китайских актеров, Чжан Ханьюй.
Британский хоррор о незнакомцах. Богатое семейство собирается на ужин в своем особняке в горах Уэльса, чтобы обсудить с местными бизнесменом и фермером покупку шахты. Для приема они нанимают официантку — загадочную девушку, из-за которой ужин заканчивается убийством.
Китайский фильм-катастрофа о последствиях землетрясения. История вращается вокруг отца и сына, которые пытаются помочь горожанам. В опасности оказываются пассажиры автобуса, провалившегося в расщелину.
Американский ремейк одноименного корейского триллера. Брезгливый бизнесмен (Джонатан Риз Майерс) разыскивает пропавшего старшего брата. В ходе поисков он оказывается в трущобах и знакомится с их обитателями. Герой узнает от них страшные подробности, из-за чего вся его семья оказывается в опасности.