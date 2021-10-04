На премию Gotham Awards претендуют шоу «Игра в кальмара» и режиссерский дебют Мэгги Джилленхол

Стали известны номинанты на ежегодную премию Gotham Awards, которую за заслуги в области независимого кино присуждают кинокритики и киножурналисты.
Лидерами по количеству номинаций стали фильмы «Незнакомая дочь» (режиссерский дебют Мэгги Джилленхол) и «Идентичность» Ребекки Холл, упомянутые в пяти категориях. В этом году организаторы объединили награды за лучшую мужскую и женскую роли в одну номинацию — «Лучшая главная роль». Это же касается приза за лучшую роль второго плана.
Сама церемония пройдет 29 ноября. В прошлом году победительницей стала драма «Земля кочевников» Хлои Чжао, которая впоследствии получила «Оскар».
Лучший фильм
Лучшая главная роль
- Оливия Колман, «Незнакомая дочь»
- Фрэнки Фэйсон, The Killing of Kenneth Chamberlain
- Майкл Грейес, «Дикий индеец»
- Бриттани С. Холл, «Тест»
- Оскар Айзек, «Холодный расчет»
- Тейлор Пейдж, «Зола»
- Хоакин Феникс, C’mon C’mon
- Саймон Рекс, «Красная ракета»
- Лили Тейлор, Paper Spiders
- Тесса Томпсон, «Идентичность»
Главный прорыв среди режиссеров
- Мэгги Джилленхол, «Незнакомая дочь»
- Эдсон Ода, «Девять дней»
- Ребекка Холл, «Идентичность»
- Эмма Селигман, «Шалом, папик!»
- Шатара Мишель Форд, «Тест»
Лучший сценарий
- Пол Шредер, «Холодный расчет»
- Амалия Ульман, «Планета»
- Дэвид Лоури, «Легенла о Зеленом Рыцаре»
- Мэгги Джилленхол, «Незнакомая дочь»
- Ребекка Холл, «Идентичность»
- Шон Бэйкер и Крис Бергоч, «Красная ракета»
Лучший международный фильм
- «Банкиры»
- «Сядь за руль моей машины»
- «Сувенир: Часть 2»
- «Титан»
- «Что мы видим, когда смотрим на небо?»
- «Худший человек на свете»
Лучший документальный фильм
Лучший сериал (длительность эпизодов — более 40 минут)
- «Птица доброго господа»
- «Это грех»
- «Голос перемен»
- «Игра в кальмара»
- «Подземная железная дорога»
- «Белый лотос»
Лучший сериал (длительность эпизодов — менее 40 минут)
Источник: Deadline
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