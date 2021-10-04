На премию Gotham Awards претендуют шоу «Игра в кальмара» и режиссерский дебют Мэгги Джилленхол

Стали известны номинанты на ежегодную премию Gotham Awards, которую за заслуги в области независимого кино присуждают кинокритики и киножурналисты.

Лидерами по количеству номинаций стали фильмы «Незнакомая дочь» (режиссерский дебют Мэгги Джилленхол) и «Идентичность» Ребекки Холл, упомянутые в пяти категориях. В этом году организаторы объединили награды за лучшую мужскую и женскую роли в одну номинацию — «Лучшая главная роль». Это же касается приза за лучшую роль второго плана.

Сама церемония пройдет 29 ноября. В прошлом году победительницей стала драма «Земля кочевников» Хлои Чжао, которая впоследствии получила «Оскар».

Лучший фильм

Лучшая главная роль

Главный прорыв среди режиссеров

Лучший сценарий

Лучший международный фильм

Лучший документальный фильм

Лучший сериал (длительность эпизодов — более 40 минут)

Лучший сериал (длительность эпизодов — менее 40 минут)