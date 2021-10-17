На DC Fandome показали трейлер «Бэтмена» и «Миротворца». А что еще?

Вечером 16 октября прошел DC Fandome — онлайн-мероприятие для фанатов киновселенной DC. На конференции показали трейлеры и тизеры новых фильмов, а также отрывки из них. Собрали все самое интересное о грядущих премьерах.

Дуэйн Джонсон и Пирс Броснан представили боевик «Черный Адам». Это экранизация комикса о главном противнике Шазама (в фильме про супергероя его сыграл Закари Ливай). Черный Адам повторяет способности Шазама и обладает огромной силой, скоростью и умом. Адам не считает себя супергероем, но и не является злодеем в привычном понимании. Он выступает защитником вымышленной ближневосточной страны Кандак и редко покидает ее пределы.

Джонсон отметил, что «был рожден» сыграть Черного Адама. Броснан, который в фильме исполняет роль Доктора Фейта, рассказал, что даже съемки в бондиане не сравнятся с работой над «Черным Адамом». На конференции показали также сцену из фильма. В ней Черный Адам крушит солдат. Выйдет фильм 28 июля 2022 года.

Создатели второго «Аквамена» отдельные сцены из картины не стали показывать. Зато зрители увидели съемочный процесс в одном ролике. А еще суперзлодея Черную Манту!

По сюжету Артур Карри занял престол Атлантиды и теперь должен защищать свое царство и поддерживать в нем порядок. Однако земной ученый, спасший Черную Манту, стремится вторгнуться в подводный мир. Лента выйдет на экраны 15 декабря 2022 года, в ней вернутся все главные персонажи из первой части.

А вот трейлер сольного сериала о Миротворце – персонаже «Отряда самоубийц 2», которого сыграл Джон Сина. У героя в сериале теперь есть своя команда. А еще ручной орел, с которым Миротворец обнимается в одной из сцен. Шоу выйдет на HBO Max 13 января 2022 года.

Помимо супергероев, нас ждут еще и «Суперпитомцы». Это мультсериал о суперпсах Крипто и Эйсе, которые будут спасать мир от злодеев. Озвучивают суперпсов Дуэйн Джонсон и Кевин Харт. Выйдет мультфильм 20 мая 2022 года.

Показали и трейлер «Флэша» с Эзрой Миллером. Фильм снят по комиксу «Flashpoint». В трейлере, помимо Барри Аллена (Миллер), мы увидели Супергёрл в исполнении Саши Калле и силуэт Бэтмена, которого играет Майкл Китон. Премьера в России — 3 ноября 2022 г.

Женщина-кошка тоже обзаведется сольником. Правда, будет он мультипликационным. Выйдет 18 февраля 2022 года.

Еще один ролик со съемок, на этот раз второй части «Шазама!». Из интересного: появилась Хелен Миррен в образе Гесперы, дочери титана Атланта и сестры героини Рэйчел Зеглер.

Кинокомикс посвящен истории 14-летнего Билли Бэтсона, который получает от древнего волшебника способность превращаться в могучего воина, наделенного силой, мудростью и ловкостью величайших героев и богов. Фильм выйдет 1 июня 2023 года.

И, наконец, то, из-за чего многие вообще включали трансляцию DC Fandome, — новый трейлер «Бэтмена» Мэтта Ривза.

Бэтмен Паттинсона не боится ни автоматных очередей, ни разрушительных взрывов. Показали и Зои Кравиц в роли Женщины-кошки и Колина Фаррелла в образе Пингвина. Премьера фильма — 4 марта 2022 года.