13 лучших трейлеров недели: перезапуск «Один дома», возвращение «Крика» и Бен Аффлек в роли бармена

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«Один дома»

Дэн Мазер, режиссер комедии «Кто есть Америка?» с Сашей Бароном Коэном, перезапускает рождественский хит для Disney+. По сюжету семья 10-летнего Макса уезжает в Токио, а его забывают дома. Теперь мальчику, как и герою Маколея Калкина, придется защищать жилище от злоумышленников. В главной роли — Арчи Йейтс из «Кролика Джоджо». За два дня трейлер на YouTube набрал 57 тыс. дизлайков при 2,3 миллиона просмотров.

«Соколиный Глаз»

Еще один рождественский проект Disney+ — сериал из вселенной Marvel. После битвы с Таносом лучник Клинт Бартон (Джереми Реннер) хочет уйти на покой, поэтому воспитывает свою преемницу Кейт Бишоп (Хейли Стайнфелд). Бартон должен научить ее, как побеждать злодеев без суперспособностей и спасать людей, полагаясь только на смекалку и меткость. В сериале появится Флоренс Пью в роли Елены Беловой, сестры Черной Вдовы.

«Струны»

Сериал о взрослении и мире классической музыки. Виолончелист Константин Багрицкий возвращается в Москву, разрушив успешную карьеру за рубежом. Чтобы не впасть в отчаяние, он начинает готовить четырех студентов-виолончелистов к конкурсу Чайковского, главному для любого музыканта. Багрицкого сыграл Артем Ткаченко («Вампиры средней полосы»), а его учеников — молодые актеры Олег Отс, Алина Рачковская, Федор Левин и Ева Инденбаум. Над шоу работал режиссер и продюсер Александр Кессель (купленный на Netflix «Лучше, чем люди»). Премьера музыкальной драмы — 28 октября эксклюзивно на КиноПоиске.

«Крик»

Пятая часть хоррор-франшизы, которую поставили Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт, коллеги по ужастикам «Я иду искать» и «З/Л/О». По сюжету в городке Вудсборо спустя 25 лет вновь происходит серия жестоких убийств. Разбираться с ними будут герои Мелиссы Барреры, Кортни Кокс и Дэвида Аркетта.

«Отец Сергий»

Комедийный сериал о борьбе с нечистью. Отец Сергий — бывший священник, который охотился за темными силами. К нему за помощью обращается следовательница Катя Земцова, чтобы остановить серию преступлений. Постановщиком выступил Кирилл Кузин («Лондонград», «Самый лучший фильм»). В главных ролях — Роман Маякин и Лукерья Ильяшенко.

«Удары»

Режиссерский дебют Холли Берри, в котором она же сыграла главную роль. Джеки предпочла спортивную карьеру воспитанию ребенка. Спустя годы она завязала с боксом и устроилась уборщицей. Внезапно выясняется, что отец ее сына умер, и ей нужно заботиться о шестилетнем мальчике. Чтобы заработать денег, она снова возвращается на ринг.

«Нежный бар»

Драма Джорджа Клуни, основанная на мемуарах писателя Джона Морингера, лауреата Пулитцеровской премии за очерк для Los Angeles Times об изолированной речной коммуне в Алабаме. По сюжету юноша (Тай Шеридан), выросший с мамой, ищет замену отцу среди посетителей бара, где работает его дядя Чарли (Бен Аффлек). Маму героя сыграла Лили Рэйб, а дедушку — Кристофер Ллойд.

«Везет»

Сериал с Евгением Цыгановым, чей герой Иван был профессиональным мотогонщиком и счастливым семьянином, но лишился всего из-за беспробудного пьянства. Иван получает шанс изменить свою жизнь, встретив загадочного старика (последняя роль Владимира Меньшова). Герой работает «трезвым водителем», его лучшим другом становится инспектор ДПС (Максим Лагашкин), а возлюбленной — бывшая содержанка (Светлана Ходченкова). В проекте также снялись Юлия Снигирь, Зоя Бербер и Кирилл Кяро.

«Олаф представляет»

Это серия короткометражек, где герой «Холодного сердца» рассказывает про любимые мультфильмы Disney и пытается повторить сцены из них. Нас ждут версии «Короля Льва», «Рапунцель», «Русалочки» и не только. В роли Ариэль — сам Олаф, а в роли принца — лось Свен.

«Своя война»

Режиссерский дебют Алексея Чадова, отсылающий к фильму «Война» Алексея Балабанова, где актер тоже играл героя по имени Иван. Здесь Иван давно вернулся с войны, но она все не отпускает его. Чтобы снова оказаться в гуще военных действий, он отправляется в Сирию под видом иностранного корреспондента по имени Джон. В фильме также снялись Кристина Асмус, Виктор Сухоруков, Артем Ткаченко и Виталий Кищенко.

«Бегущий по лезвию: Черный лотос», 1-й сезон

Аниме-сериал по вселенной культового фильма. Над проектом работала студия Adult Swim («Рик и Морти»). Действие происходит в 2032 году и вращается вокруг девушки-репликанта Эль. Она не помнит своего прошлого и находит у себя татуировку в виде черного лотоса и странное устройство. Девушка отправляется в путешествие, чтобы докопаться до истины. Режиссерами выступили Синдзи Арамаки и Кэндзи Камияма.

«Истребитель демонов», 2-й сезон

Продолжение популярного аниме-сериала выходит с подзаголовком «Квартал красных фонарей». Действие происходит после событий полнометражного фильма «Истребитель демонов: Поезд „Бесконечный“». Герои серии Тандзиро, Дзэницу и Иносукэ отправляются в «квартал красных фонарей» разыскивать очередного злобного демона, который не дает покоя целому городу.

«Один выстрел»

Боевик со Скоттом Эдкинсом, где он опять играет крутого парня. В составе элитного отряда спецназа герой отправляется на секретную базу ЦРУ, расположенную на острове. Ему нужно отконвоировать заключенного, но внезапно на военных нападают, и бойцы вынуждены всеми силами защищать своего подопечного. В других ролях — Эшли Грин и Райан Филипп.